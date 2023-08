Dove mangiare in Riviera di Levante? Sei ristoranti da provare

Non molti luoghi vantano una varietà di paesaggi concentrata in così pochi chilometri come lo spicchio di litorale che da Genova arriva a La Spezia. Il profilo frastagliato della costa orientale, fatto di calette e scogliere, riserva sorprese a ogni insenatura. Lo stesso si può dire della sua tradizione culinaria: con un’agricoltura eroica, la gente del Levante ha saputo mettere a frutto le terre strette e pietrose delle sue campagne ed escogitare una cucina povera in cui la creatività e l’ingegno sono, e continuano ad essere, gli ingredienti principali. Guida che permette di scoprire le realtà che rendono unica e inimitabile la Liguria, TavoleDoc propone sei tappe per assaporare la Riviera di Levante in tutte le sue svariate espressioni.

Impronta d'acqua - Lavagna

La prima meta è Cavi di Lavagna, con Impronta d’acqua. Da equilibrista esperto, lo chef Ivan Maniago mette in scena un’interpretazione audacemente creativa ma sincera della sua terra d’adozione. Consigliamo di affidarsi completamente a lui e lasciarsi guidare in uno dei percorsi degustazione proposti. Controparte essenziale del viaggio è la carta beverage: vini rari, distillati da tutto il mondo, ricercati fermentati analcolici attentamente selezionati dall’esperta patronne Madeleine Sophie.

Impronta d'acqua | SS 1 2121 - 16033 Lavagna (Ge) | Tel 375 529 1077

Creazione - Lavagna

Non molto distante, nel centro di Lavagna, troviamo Creazione, altro progetto di Madeleine Sophie e chef Ivan Maniago che permette di provare la sua cucina in un formato più accessibile. Un’oasi di quiete nel centro della cittadina turistica, dove degustare una meticolosa rassegna della migliore materia prima locale e apprezzare etichette di cantine meno note ma di grande spessore, frutto di vitigni spesso dimenticati.

Creazione | Via Giacomo Matteotti 36 - 16033 Lavagna (Ge) | Tel 351 338 8554

Cantine Cattaneo - Sestri Levante

Per una cena da Cantine Cattaneo vale la pena fare una deviazione dalle belle coste del Tigullio per scoprire una Sestri Levante diversa dalle cartoline patinate, ma di cui sarà impossibile non innamorarsi. Per prima cosa perché ci si immerge nell’entroterra, tra colline coperte da uliveti argentati; e poi perché ad attendervi è una proposta unica e raffinata, scaturita dall’incontro tra la fantasia dello chef Enrico Bo e i prodotti coltivati in loco nella sua tenuta. A completare il quadro, un ambiente da sogno: un’antica cantina con luci soffuse e mobili d’antiquariato, con l’attenta regia di Nadia Massucco.

Cantine Cattaneo | Strada Vicinale della Madonnetta 1 - 16039 Sestri Levante (Ge) | Tel 0185 487431

Olimpo - Sestri Levante

Rimaniamo a Sestri Levante ma cambiamo prospettiva: saliamo sulla terrazza panoramica di Olimpo, all’interno del lussuoso Hotel Vis à Vis. Aperto agli ospiti e non solo, il ristorante offre una vista privilegiata su entrambe le Baie e un tramonto da togliere il fiato. È la sosta perfetta per gli amanti della cucina di mare e delle tendenze fusion, qui integrate con criterio. Dotate di tutti i comfort immaginabili e affacciate sul mare, le camere in stile nautico sono perfette per trascorrere qualche giorno di assoluto relax.

Ristorante Olimpo & Sky Bar Zeus | Via della Chiusa - 28 | 16039 Sestri Levante (Ge) | Tel 018542661

Orto by Jorg Giubbani - Moneglia

Quando si parla di sostenibilità, un indirizzo è certo: Orto by Jorg Giubbani a Moneglia. La famiglia Schiaffino ha lasciato carta bianca allo chef Giubbani e alla sua filosofia green, in cui contemporaneo fa rima con naturale. Pochi compromessi e una devozione sincera per il mare, la montagna e gli orti liguri che traspare in ogni portata. L’incantevole Hotel di Villa Edera invita a prolungare il soggiorno e rilassarsi in questo gioiello della Riviera, un richiamo a cui è difficile resistere.

Orto by Jorg Giubbani @ Hotel Villa Edera & la Torretta | Via Venino 12 - 16030 Moneglia (Ge) | Tel 0185 49291

Osteria della Corte - La Spezia

Il nostro tour gastronomico si conclude a La Spezia, con Osteria della Corte. Genuina e orgogliosamente tradizionale, la cucina di chef Silvia Cardelli propone sapori spezzini senza precludersi un’apertura a ingredienti dall’Italia e dal mondo. È l’occasione per i visitatori di passaggio di assaggiare i classici liguri preparati a regola d’arte, tra cui il Cappon Magro in una delle sue migliori interpretazioni. Degna di nota anche la cantina con numerosi vini internazionali, tra cui spiccano le eccellenze del territorio dei Colli di Luni.

L'Osteria della Corte | Via Napoli 86 - 19122 La Spezia | Tel 0187 715210

Questi sono solo sei dei 54 ristoranti che compongono TavoleDoc Liguria. Oltre ai migliori indirizzi della ristorazione regionale, la guida annovera numerose cantine e produttori locali che con la loro varietà rappresentano fedelmente il territorio, altre tappe imperdibili da scoprire all’interno del volume 2023.