Il lusso delle Alpi francesi d'estate in due hotel tra le vette

La magia delle Alpi francesi

Le Alpi francesi d'estate sono una meta affascinante e variegata per vivere tante esperienze in outdoor, immersi nella natura. Una vacanza ideale per gli appassionati di attività all'aria aperta, dagli amanti del trekking, agli appassionati di mountain bike, fino a chi cerca un po' di adrenalina. Sì, perché le montagne francesi, offrono diverse opportunità anche a chi pratica sport estremi, come l'arrampicata su ghiaccio. E non si può dimenticare il fascino dei pittoreschi paesaggi alpini, piccoli chalet di legno con fiori colorati sui balconi, i pascoli verdi punteggiati da mucche e prati di lavanda. Inoltre, queste montagne sono famose per i loro spettacolari tramonti e la possibilità di osservare il cielo stellato, senza inquinamento luminoso. Ecco due hotel, aperti durante la stagione estiva, che regalano una perfetta combinazione di lusso, avventura e relax.

Hôtel-Spa La Bouitte

La storia inizia nel 1976, quando René e Marie-Louise Meilleur, acquistato un campo di patate a Saint Marcel, frazione di Saint Martin de Belleville), con il know-how di ebanisteria di famiglia, hanno creato La Bouitte, una casetta in stile savoiardo. Lo chalet attuale, inserito in una cornice idilliaca, nel cuore del comprensorio sciistico Les Trois Vallées, delle Alpi francesi, è il risultato di quattro decenni di miglioramenti, fatti di ricerche di oggetti trovati in fattorie, fienili o rigattieri della regione, per un prezioso ritorno alle origini. In estate, questa splendida struttura, dallo charme incomparabile, offre esperienze indimenticabili e coinvolgenti per chi soggiorna. È un punto di partenza ideale per esplorare la natura circostante, con escursioni a piedi o in bicicletta, attraverso sentieri che consentono di entrare in contatto con la flora e fauna alpina. La Bouitte organizza gite in mountain bike, escursioni di arrampicata, partite a golf e avventure in canoa, lungo fiumi e laghi cristallini. Gli amanti dell'arte possono esplorare pittoreschi villaggi di montagna, visitare gallerie locali e scoprire il patrimonio culturale della regione. Per chi desidera rilassarsi e prendersi cura di sé, c’è la Spa Bela Vya, che offre una vasta gamma di trattamenti rigeneranti e massaggi esclusivi creati su misura. Dotata di piscina interna, hammam agli agrumi, sauna al fieno e jacuzzi esterna. Discorso a parte merita la cucina dell'Hotel La Bouitte, una vera festa per il palato. Il ristorante tre stelle Michelin (dal 2015, propone piatti prelibati, preparati con ingredienti locali e di stagione, per creare pietanze dai sapori autentici e unici. Gli chef René e Maxime, padre e figlio, si impegnano a offrire esperienze culinarie indimenticabili, deliziando gli ospiti deliziarsi con piatti innovativi e tradizionali, presentati con una cura per i dettagli, che rende ogni boccone un vero capolavoro. Nella carta dei vini ci sono più di 13mila bottiglie tanto che le serate enologiche sono un momento imperdibile per gli appassionati. La Buoitte fa parte dell’associazione Relais & Chateaux.

Hôtel-Spa La Bouitte | Hameau de 73440 – Francia | Tel: +33 4 79 08 96 77

Four Seasons Hotel Megève

Immerso nella pittoresca regione dell’Alta Savoia, questo chalet moderno, combina la tradizione alpina con il lusso moderno. Dalla sua posizione privilegiata, alle pendici delle montagne, alla sua offerta culinaria di classe mondiale, passando per le sue lussuose sistemazioni, è il luogo ideale per chi cerca una fuga dal quotidiano, senza compromessi, in termini di qualità e stile. Mutuato dall’eredità della famiglia Edmond de Rothschild, che un secolo fa, ha voluto portare in questa località lo stile francese, unito alla tradizione alpina, in un ambiente intimo e invitante, sia in estate che in inverno. Gli interni portano la firma di Pierre Yves Rochon, architetto d'interni di fama internazionale. Qui ogni elemento è studiato per offrire un'esperienza indimenticabile e ogni dettaglio parla di eleganza e stile, così come le innumerevoli opere d’arte esposte. La “ciliegina sulla torta” è la spa che, con i suoi 900 metri quadrati è la più grande delle Alpi francesi. Ma il vero gioiello è il suo ristorante stellato, La Dame de Pic, guidato dalla chef Anne-Sophie Pic, unica donna in Francia ad avere tre stelle Michelin. La cui cucina è un mix di tradizione e innovazione, per un'esperienza culinaria senza pari.

Four Seasons Hotel Megève | 373 Chem. des Follières, 74120 Megève Francia | Tel +33 4 50 21 12 11