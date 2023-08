Viaggio tra miniere e cavità delle valli bergamasche e bresciane

La speleologia, oltre a essere la scienza che studia il sottosuolo della Terra attraverso l'esplorazione di grotte e cavità, declinata nel turismo permette ai visitatori di tutte le età di esplorare le meraviglie del sottosuolo in piena sicurezza, grazie ad apposite guide.

Nel cuore della terra - nuovo progetto per Bergamo e Brescia capitali della cultura, miniera di Val di Scalve

Ed è proprio questo l'intento del progetto di valorizzazione del territorio e dei suoi giacimenti minerari promosso da Promoserio e Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione della Comunità Bergamasca nell’ambito del bando Capitale della Cultura 2023 che quest'anno vede come protagoniste le città e i territori di Bergamo e Brescia. Tra agosto e settembre e fino a fine anno è in programma un ricco calendario di eventi e iniziative per vivere da vicino lo scenario “sottoterra” dei luoghi della tradizione mineraria bergamasca e bresciana.

Viaggio tra minere e cavità sotterranee in provincia di Bergamo e Brescia

C’è un filo rosso che lega il passato della prima metà del ’900 dello scenario industriale e il territorio a cavallo tra Bergamo e Brescia: le miniere. Spente le macchine per la perforazione per demolire le pareti e avanzare in quei percorsi che sembrano arrivare nel cuore della terra, le miniere rimangono oggi come potente memoria di un passato non troppo lontano. Qui si lavora ancora, ma con una diversa visione. «Nel cuore della terra» è il nuovo progetto di valorizzazione di quei territori uniti dall’humus culturale della tradizione mineraria, e in particolare quelli a cavallo tra cinque valli e diversi borghi rurali della provincia di Bergamo con la Val Brembana, la Val Seriana e la Val di Scalve e della provincia di Brescia, con la Val Trompia e la Val Camonica.

Bergamo e Brescia: un patrimonio di grotte e miniere

«La Lombardia, e in particolare i territori tra le province di Bergamo e Brescia, è ricca di diverse miniere dismesse visitabili, un patrimonio culturale e storico che va salvaguardato e valorizzato. Dal tema della miniera, del paesaggio montano, della memoria del lavoro abbiamo quindi costruito una progettualità culturale rinnovata ed estesa, capace di coinvolgere su due province diversi soggetti con l’obiettivo di portare a questi territori un nuovo valore. La tutela e la valorizzazione di questi siti è occasione per potenziare i fattori di attrattività ambientale, turistica e culturale, nel rispetto delle necessità di conservazione delle strutture interessate», dichiara Maurizio Forchini, presidente di Promoserio.

Le cinque valli sono molto diverse tra loro, custodi di piccoli borghi dove sono ancora molto vive le antiche tradizioni e i giacimenti minerari - tra i più importanti ed estesi di tutta la Lombardia -, tutte caratterizzate da ambienti naturali particolarmente suggestivi e una vocazione turistica legata a cultura e natura.

E dunque da Dossena, passando per Gorno, Schilpario, Pezzaze e Collio, «Nel cuore della terra» porta i visitatori in questi luoghi, rilanciando siti che rischierebbero di rimanere chiusi tra le pagine della sola storia locale e raccontandoli attraverso un ricco palinsesto di iniziative ed eventi che si svolgono all’interno dei luoghi minerari. Teatro e performance da vivere sottoterra per arrivare anche ai giovani, nel rispetto di ciò che è stato e di chi ha vissuto questi luoghi come parte fondamentale della propria vita.

Il calendario 2023 prevede per i prossimi mesi un cartellone variegato che mescola anche musica, workshop, visite guidate, conferenze, showcooking.

Calendario “Nel cuore della Terra” – agosto e settembre

13, 14 (in notturna) e 27 agosto – Visite alle Grotte delle Meraviglie - Grotte delle Meraviglie, Zogno (BG)

Il complesso delle Grotte delle Meraviglie presenta spunti di notevole interesse sia per la comprensione delle vicende geologiche legate alla formazione della cavità, sia per i fenomeni carsici che vi sono riccamente rappresentati. In notturna, accompagnati da guide, andremo alla scoperta di questi luoghi suggestivi.

Si raccomanda abbigliamento sportivo e scarpe antiscivolo. Temperatura interna alle grotte 12°C. Prenotazione qui.

13 agosto – In viaggio nelle miniere - Miniere di Costa Jels, Gorno (BG)

Visita guidata al museo delle miniere e ai siti minerari di Costa Jels. Ritrovo alle ore 15:00 presso Polo socioculturale, piazza Bersaglieri a Gorno. Durata visita 3 ore.

È consigliato abbigliamento pesante per entrare in miniera. Info: 320.1662040

Fino al 30 settembre – Un viaggio nel cuore della terra Miniera Gaffione, Schilpario (BG)