Poltu Quatu: apre il ristorante vista mare “Eden - Bombonniere”

Poltu Quatu in dialetto gallurese significa «Porto Nascosto». È un suggestivo borgo marinaro dalla cui piazzetta centrale si diramano una serie di vicoli e casette arroccate. È una delle tante affascinanti location del Nord della Sardegna, ed è ricco di locali e di attrazioni turistiche. L'ultima in ordine di tempo è il ristorante Eden-Bonbonniere, situato lungo il mare, è un luogo d’eccezione per l’estate 2023.

Poltu Quatu, Eden - Bonbonniere, esterno (foto sito)

Eden-Bonbonniere nasce dall’unione di Eden Experience - ristorante club che a Roma si trova all’interno della Riserva naturale di Monte Mario – e del celebre uomo d'affari Joe Fournie che, dopo lo scorso anno, torna a Poltu Quatu con il suo club internazionale Bonbonniere, protagonista di serate esclusive in diverse parti del mondo.

Eden - Bonbonniere: novità dell'estate 2023 di Poltu Quatu

Ai fornelli c'è Alessandro Sacchetti con un menu di mare e di terra, per tutti i gusti, con piatti che vanno dai crudi alle insalate di mare, dalle tartare alla classica caprese, dallo spaghettone alle vongole e bottarga al tonnarello cacio e pepe con tartare di gambero rosso, dal tataki di tonno al gran fritto di calamari per poi concludere con dolci e frutta di stagione.

Poltu Quatu, Eden Bonbonniere - Dj set (foto sito) 1/5 Poltu Quatu, Eden Bonbonniere - logo (foto sito) 2/5 Poltu Quatu, Eden Bonbonniere - interno (foto sito) 3/5 Poltu Quatu, Eden Bonbonniere - una serata nel locale (foto sito) 4/5 Poltu Quatu, Eden Bonbonniere - il bancone del bar (foto sito) 5/5 Previous Next

Eden-Bonbonniere è aperto tutte le sere ed è nel cuore del borgo di Poltu Quatu, un borgo che è una realtà unica nel suo genere, con una scenografia naturale creata dal fiordo affacciato di fronte L’Arcipelago di La Maddalena e dalla magia della luce che varia nell’arco della giornata, tra il rosa delle rocce di granito, il verde della macchia mediterranea e l’azzurro del cielo e del mare cristallino.

Soggiornare a Poltu Quatu

Qui, non c’è bisogno dell’auto, tutti i servizi sono a portata di mano, tra la promenade che costeggia la baia e i vicoli che si snodano all’interno: per il soggiorno la scelta è tra il Grand Hotel Poltu Quatu e gli appartamenti The Reserve, per vivere la vacanza 5 stelle; la Marina dell’Orso è l’approdo sicuro per le imbarcazioni, meta irrinunciabile per chi arriva dal mare.

Poltu Quatu

Per l’aperitivo o la cena tante le proposte, con il Tanit Fine Restaurant e la Terrace du Port by Tanit, mete irrinunciabili per la terrazza sul mare e le proposte enogastronomiche; per lo sport e il benessere Heaven Sporting Club, con la palestra affacciata sulla marina, i campi da tennis e padel; per il benessere la spa con trattamenti su misura. E poi shopping e intrattenimento durante tutta la stagione.

Eden - Bonbonniere

Poltu Quatu - 07021 Arzachena (Ss)

Tel 348.8852719