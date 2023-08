Agosto in quota: ecco alcune super offerte di trekking, bike e non solo!

È tempo di escursioni, passeggiate, ferrate. Tantissime le proposte in quota, su tutto l’arco alpino. E per chi in montagna invece vuole rilassarsi e vivere altre esperienze, non mancano le occasioni. Ecco le alucne occasioni per agosto selezionate da Montagnagratis.it

1.Tante proposte trekking a Courmayeur

Trekking a Courmayeur

Quest’estate puoi scoprire i sentieri inediti con passeggiate ed escursioni per tutti, sullo sfondo del Monte Bianco! Ecco qualche proposta

2. Offerta trekking accompagnati in Val di Sole

Ponte di legno-Tonale

“MuoverSì” è il programma di escursioni con guida nella trentina Val di Sole. Scegli le escursioni più adatte a te e acquistale online!

3. Offerta “Happy trekking” sul Monte Rosa

Gressoney-Saint-Jean

Nel comprensorio del Monterosa è attiva la promozione “Happy Trekking”: un biglietto settimanale per gli impianti di risalita che consente di risparmiare il 35%

4. Top experience in offerta a Livigno

Estate attiva a Livigno

Per tutta l’estate il comprensorio di Carosello 3000 propone tante attività speciali ed esclusive per tutti! Scopri qui le top experience che puoi prenotare

5. Scopri tutte le offerte trekking in Trentino!

Tante le offerte di trekking in Trentino

In Trentino hai tantissime opportunità per un'estate all’insegna del trekking, tra rifugi, laghi e boschi. Allaccia gli scarponi e parti: ci sono tante offerte!

6. Pila: soggiorno con sconto sul bike pass

L'estate a Pila

Prenota nelle strutture convenzionate di Pila per 2/3 notti e avrai lo sconto del 30% sul bike pass valido 3/4 giorni per divertirti pedalando in quota!

7. Campiglio: una card con tanti vantaggi

In bici per Madonna di Campiglio

Quest’estate soggiorna a Madonna di Campiglio/Pinzolo e approfitta di “DoloMeet PASSion”, una card dedicata con impianti inclusi!

8. Pacchetto relax gourmand a La Thuile

La Thuile

Una bella giornata da trascorrere in quota, con salita in seggiovia, pranzo al ristorante e magari un tuffo in piscina. Scopri il pacchetto ad hoc!

9. Sconti per gruppi sulla funivia del Diavolezza

L'esperienza dell'alta quota a Diavolezza

Quest’estate puoi provare tante esperienze sulla Diavolezza, approfittando anche degli sconti per gruppi di italiani sulla funivia che porta in quota!

10. Carinzia: offerte soggiorno sotto le stelle!

Tante le sorprese dell'estate in Carinzia

Location esclusive a tu per tu con la natura e sotto un cielo stellato: scopri tutte le possibilità e le offerte per una notte da sogno in Carinzia!