Ecco sei città in cui festeggiare la Giornata mondiale della birra

Il primo venerdì di agosto è una data da segnare in rosso per tutti gli amanti della birra, in quanto si celebra la Giornata mondiale della Birra. Un'occasione speciale per godersi questa bevanda alcolica in compagnia di amici e familiari, esplorando le città che sono veri paradisi per i birrai di tutto il mondo. Per l'occasione, Booking.com ha selezionato 6 città imperdibili di tutto il mondo per gli estimatori e lovers dell'universo brassicolo.

Sei città mondiali per festeggiare la Giornata mondiale della birra

1. Praga, Repubblica Ceca

Praga, la capitale della Repubblica Ceca, è famosa per la sua Città Vecchia e i siti storici, ma è anche un paradiso per gli amanti della birra. Con una tradizione che risale al 10° secolo e il titolo di Paese con il più alto consumo pro capite al mondo, la Repubblica Ceca è un luogo imperdibile per la Giornata Internazionale della Birra.

Le antiche cantine della città offrono un'esperienza unica, e non puoi perderti l'immersione in una vasca frizzante di birra, un trattamento benessere rinomato per ringiovanire la pelle. Nel pub gastronomico Zlý casy puoi scoprire un'ampia selezione di birre artigianali e visitare il Museo della birra ceco per conoscere la storia della bevanda.

2. Osaka, Giappone



In Giappone, la birra artigianale sta guadagnando sempre più popolarità, e la vivace città di Osaka è il luogo ideale per festeggiare la Giornata Internazionale della Birra. Dai birrifici artigianali alle antiche izakaya, c'è molto da scoprire.

Il birrificio Suita, famoso per la sua lager super dry, offre tour del processo di produzione, mentre il bar Kamikaze e il TNT servono una vasta gamma di birre giapponesi accompagnate da prelibatezze locali. Con un Tour Privato della città, potrai esplorare tutte le attrazioni e i quartieri pittoreschi di Osaka.

3. Monaco di Baviera, Germania

La Germania è famosa per la sua cultura della birra, e Monaco di Baviera è una città dinamica, ricca di birrerie bavaresi. Con oltre 60 birrerie all'aperto e birrifici tradizionali, è un luogo ideale per celebrare la Giornata Internazionale della Birra.

La celebre Hofbräuhaus, fondata nel 1589, è una tappa obbligata, ma non mancano birrifici artigianali e biologici per chi cerca nuove esperienze. Con un Tour di un birrificio e della Hofbräuhaus a Monaco, scoprirai l'arte della produzione della birra e potrai gustare prelibatezze tedesche.

4. St. Louis, Stati Uniti

St. Louis, negli Stati Uniti, vanta una lunga tradizione nella produzione della birra e offre una varietà di esperienze per i birrai di ogni livello.

La città, situata alla confluenza del Mississippi, offre un tour privato per scoprire le sue attrazioni principali e le prelibatezze locali, tra cui la famosa birra del birrificio Anheuser-Busch.

5. Dublino, Irlanda

Dublino è rinomata per la sua cultura della birra e offre una vasta scelta di birrifici, microbirrifici artigianali e tradizionali Irish pub. Con un'origine che risale a 5.000 anni fa, la birra in Irlanda ha una lunga storia.

Partecipa a un Tour di degustazione di Guinness e Jameson per conoscere meglio questa bevanda e immergiti nell'autentica atmosfera di Dublino.

6. Bruxelles, Belgio



Il Belgio è celebre per la sua tradizione birraria, e Bruxelles è la capitale indiscussa di questa cultura. Con una lunga storia che risale al 12° secolo, la città offre una vasta gamma di birre ad alta fermentazione, ognuna con sapori unici.

I tour di degustazione sono premiati e ti permetteranno di scoprire il meglio delle birre di Bruxelles, tra birrifici tradizionali e birrerie moderne come il Brussels Beer Project.