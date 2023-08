È Barbie-mania da Fatamorgana: arriva il gelato ispirato alla bambola

A Roma è arrivato l'effetto Barbie-mania, influenzando il trend estivo del gelato con un gusto dedicato all'iconica bambola e al suo film recentemente uscito nei cinema. Questo nuovo gusto ha un colore "naturalmente" rosa ed è stato chiamato "Barbie-Bietola". Gli ingredienti principali includono barbabietola rossa cotta in forno, mascarpone, cioccolato biondo (cioccolato al latte e caramello) e quinoa soffiata. Uno dei primi a Roma a cogliere questa passione del momento è stato "Fatamorgana Gelato", che festeggia il suo 20° anniversario di attività. Il 3 agosto ha aperto il suo ultimo store nel cuore della città, nel famoso Tridente, tra piazza di Spagna e via del Corso.

A Roma è arrivata la Barbie-mania anche per il gelato

Gli altri gusti speciali di Fatamorgana Gelato

Questo negozio, situato in via della Croce, è la sesta gelateria Fatamorgana a Roma e la nona in totale, inclusi gli store di Monterotondo e le due di Los Angeles, negli Stati Uniti. Oltre al gelato 100% artigianale, il nuovo store romano offre diverse prelibatezze, tra cui il Gelato Affogato al Caffè, il Fatamisù espresso (un tiramisù espresso preparato al momento con savoiardi fatti in casa imbevuti di caffè e crema gelato al mascarpone) e il Maritozzo Gelato.

Quest'ultimo è una variante romana di una sorta di brioche farcita con il gelato e panna, ma in questa versione, il maritozzo è rigorosamente gluten-free e fatto in casa. In totale, ci sono 54 gusti di gelato proposti presso la gelateria Fatamorgana, dando così molteplici opzioni per accontentare tutti gli appassionati di gelato a Roma.

Fatamorgana Gelato

Via Della Croce 46 - 00187 Roma