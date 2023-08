Nell’ex Casual di Bartolini apre La Ripa: ecco il nuovo ristorante di Bergamo Alta

Estate frizzante per i gourmet bergamaschi e non solo. Nei locali dell’ex Casual a Bergamo alta di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, che si è trasferito poco più su a Villa Elena, martedì 8 agosto, prende vita La Ripa, la nuova avventura della famiglia Acquaroli. Beppe Acquaroli è un ristoratore noto nel capoluogo bergamasco per l’offerta ricettiva portata avanti negli anni al Baretto di San Vigilio. Ricordiamo che Bartolini aveva deciso di chiudere il ristorante Casual, aperto a marzo 2016 negli spazi del Gourmet (gestito prima da Tino Fontana e poi da Aldo Beretta affiancato da Giovanni Cornacchia), per intraprendere la nuova avventura nell’elegante villa cinquecentesca che si fa ammirare dal belvedere di San Vigilio.

La Ripa la nuova avventura della famiglia Acquaroli

Al lavoro a La Ripa i figli di Acquaroli

Ora anche la famiglia Acquaroli è pronta a questa nuova avventura. Il locale, che prende il nome da come i bergamaschi chiamano la “direttissima” che porta a San Vigilio, è tutto nuovo: nuovi gli interni che hanno richiesto un intervento massiccio e non solo di restyling; riqualificata la terrazza estiva con vista sostituita la cucina e tutte le attrezzature.

A gestirlo i tre figli di Acquaroli che si sono fatti le ossa al Baretto: Lucia all'amministrazione, Annalisa alle risorse umane e Tito alle forniture e ai vini.

Cucina fine dining in stile bistrot a La Ripa

Ai fornelli c’è Cristiano Semperboni, giovane chef figlio d'arte. La cucina de La Ripa sarà un fine dining, ma in stile bistrot e il conto medio, almeno nella fase di lancio, sarà allineato a quelli del baretto tra i 50 e i 70 € vini esclusi.

La Ripa ristorante

Via San Vigilio 1 - 24129 Bergamo (Città Alta)

Tel 035 24 55 70