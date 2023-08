Pranzo di Ferragosto in riva all'acqua, 4 proposte per un giorno indimenticabile

Feriae Augusti. La festività di Ferragosto è nata circa duemila anni fa; per la precisione nel 18 Avanti Cristo, in piena epoca romana, come festività istituita dall’imperatore Augusto, il quale desiderava dare un giorno di riposo - inizialmente fissato il 1° e poi spostato al 15 agosto - dopo la fine dei lavori agricoli. Oggi, l’usanza di riposarsi in questo giorno dell’anno è ancora presente e con essa, spesso, anche nei giorni antecedenti e successivi a queste 24 ore.

Pranzo di Ferragosto in riva a corsi d'acqua

E così, dal momento che durante l’anno non vi è sempre il tempo sufficiente per raggiungere mete gastronomiche «esotiche», ecco una serie di realtà da raggiungere in giornata da Torino o Milano per trascorrere un Ferragosto perfetto.

Ferragosto ai Balzi Rossi di Ventimiglia

Siamo a 400 metri da Menton, la prima città d’Oltralpe superata la dogana, e più precisamente a Ventimiglia, paese per tradizione italiano e francese. Qui, affacciato sullo specchio marino che non ha nulla da invidiare alle più note Antibes, Cannes e Nizza, si staglia il Balzi Rossi un ristorante che ha fatto la storia della gastronomia ligure, dal lontano 1982, e che adesso, con l’attuale gestione che ha curato la riapertura di marzo 2022, prova a fare altrettanto.

La firma è quella dell’executive chef Enrico Marmo, che in soli otto mesi ha riportato la Stella Michelin che qui mancava da tanti anni. L’idea di cucina, confermata nel nuovo menu estivo e quindi anche nella sera di Ferragosto, è puntare sul territorio, valorizzando le eccellenze locali: ottimi prodotti vegetali e ittici di cui lo chef si rifornisce rispettivamente nell’orto di proprietà, situato nella vicina Azienda Agricola Ascheri, e dai pescatori del posto.

Balzi Rossi | Via Balzi Rossi, 2, 18039 Ventimiglia IM | Tel. 018438132

Ferragosto a Il Sereno al Lago di Torno

A Torno (CO), una località che affaccia sul lago di Como, a pochi metri dalla città che dà il nome allo specchio lacustre, si trova l’hotel 5* L Il Sereno, disegnato dalla archistar Patricia Urquiola. Un unicum nel Lago e anche in tutta la penisola, visto il riconoscimento di miglior hotel d’Italia assegnato da Condé Nast Traveller. Se nel caso di una tappa prolungata non si può prescindere da un soggiorno nella Darsena Lago Suite, l’unica di tutto il Lago con accesso diretto e privato all’acqua, e da una passeggiata nella natura, per ammirare il contesto in cui è situato l’albergo, l’imperdibile tappa di Ferragosto è rappresentata dal ristorante 1* Michelin Il Sereno Al Lago. L’executive chef Raffaele Lenzi, corporate chef del gruppo alberghiero Sereno Hotels - che vanta anche un’altra struttura di lusso a St. Barth (Le Sereno Al Mare) - ha recentemente presentato il nuovo menu estivo.

Il Sereno | Via Torrazza, 10, 22020 Torno CO | Tel. 0315477800

Ristorante il Fagiano e Il Pescatore a Gardone Riviera

A Gardone Riviera (BS), il 5* L Grand Hotel Fasano & Villa Principe è da sempre simbolo della pionieristica attenzione turistica della Riviera del Garda. Luogo di villeggiatura sin dall’Ottocento per numerose famiglie della nobiltà austriaca e tedesca e Patrimonio Nazionale dal Ministero dei Beni Culturali dal 1989, oggi rappresenta un unicum in Italia e all’estero.

Non solo per la pittoresca posizione geografica sul Lago di Garda, ma anche per l’impeccabile offerta dei suoi servizi. A partire dal centro benessere Aqva Spa The Wellness Centre recentemente ristrutturato che, con 3.500 metri quadrati di ambienti, contraddistinti da un look contemporaneo, funzionali e all’avanguardia, offre ogni genere di servizio. Dalla piscina interna alla vasca idromassaggio panoramica, dalle saune alle docce esperienziali. Senza dimenticare l’ampia area relax con lettini, il winter garden, uno scrigno di vetro e legno, la palestra e la zona massaggi e trattamenti. Per completare un’esperienza all’insegna del totale relax, al Grand Hotel Fasano & Villa Principe anche la proposta enogastronomica merita di essere scoperta, in particolare quella estiva del Ristorante Il Fagiano e del Ristorante Il Pescatore, curata in cucina da Maurizio Bufi e Pasquale Tozzi.

Il Fagiano - Grand Hotel Fasano | Corso Giuseppe Zanardelli, 190, 25083 Gardone Riviera BS | Tel. 0365290220

Ristorante Il Pescatore - Grand Hotel Fasano | orso Giuseppe Zanardelli, 190, 25083 Gardone Riviera BS | Tel. 0365290220