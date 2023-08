Spagna: vacanze slow e in relax per stare a contatto con la natura

Passeggiare all'aria aperta come dei moderni pellegrini, alla scoperta di antichi sentieri e monasteri, ma anche in bicicletta lungo stradine assolate o coperte da una fitta vegetazione. È un turismo lento, sostenibile, ma anche rilassante e divertente e soprattutto, alla portata di tutti, dai grandi ai più piccoli. Una proposta di vacanza alternativa che la Spagna offre lungo tutto il suo affascinante territorio.

Spagna - escursione sull'isola di Tenerife

Un turismo fatto apposta per staccare la spina dagli assilli quotidiani e rifugiarsi in luoghi sperduti o in se stessi e permettere di ricaricarsi e reimmergersi nel mondo pienamente rinfrancati.

Vacanza in Spagna - a piedi nel chiostro del monastero di Santo Domingo de Silos

È una sperienza indimenticabile passeggiare nel chiostro del monastero di Santo Domingo de Silos a Burgos, ascoltando i canti gregoriani dei monaci durante la Messa; ma sono tanti i monasteri visitabili, rifugi pieni di silenzio e di storia: quello di Yuste a Cáceres, quello di Yuso e di Suso a La Rioja, il monastero di San Juan de la Peña a Huesca e di Monserrat a Barcellona.

Spagna - Il monastero di Santo Domingos a Burgos

Si può anche pernottare in antichi monasteri che ora sono Paradores, edifici di eccellenza in luoghi spettacolari come il Parador di Guadalupe a Cáceres o quello di Cangas de Onís nelle Asturie. Oppure è possibile unirsi alle regole e alle abitudini dei monaci, soggiornando nei loro conventi; tra le esperienze più belle quelle che si vivono a San Pedro de Cardeña, abbazia situata ad appena 10 chilometri da Burgos; nel monastero di Leyre, immerso nella natura di Pamplona e in quello di Zenarruza, nascosto sul monte Oiz a Vizkaia.

Vacanza in Spagna tra eremi e sentieri

L’eremo di San Bartolomé dell’ordine dei templari, nel Parco Naturale del Canyon del fiume Lobos, tra Soria e Burgos, offre spazi naturali e silenzi tra i voli degli avvoltoi grifoni; il Sentiero dei Sensi del Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, invita a scoprire l'ambiente usando bene olfatto, vista e tatto; nei sentieri del “Cammino di Arte e Natura” della Sierra de Francia, a Salamanca, le passeggiate nel bosco portano alla scoperta di opere d’arte nascoste, mentre il Bosco di Oma, a Vizcaya, è lo scenario naturale delle creazioni dello scultore e pittore di Bilbao Agustín Ibarrola.

Spagna - Eremo San Bartolomeo 1/4 Spagna - I picchi di Monfragues 2/4 Spagna - Cabo do mundo ribeira sacra 3/4 Spagna - Faro Orchilla 4/4 Previous Next

In mezzo al verde è possibile anche praticare il forest bathing, l’immersione totale nei boschi, e il tree hugging, l’abbraccio ai tronchi degli alberi, per ritrovare la connessione con la natura e camminare lentamente, respirando e rilassandosi, anche accompagnati da guide del territorio che propongono attività e percorsi dedicati al benessere psicofisico. Tante le attività a contatto con la terra e la natura per imparare, divertirsi e condividere: dalla vendemmia all’apicoltura fino alla raccolta dello zafferano, specie nella zona della Mancia.

Vacanza in Spagna: il Cammino di Santiago

Il Cammino di Santiago è un’esperienza che, da soli o in compagnia, va molto oltre il semplice inoltrarsi nella natura: quello originale spagnolo (ci sono anche quelli francese, inglese, portoghese) inizia a Oviedo, e tutti terminano alla cattedrale di Santiago di Compostela, in Galizia; e l’esperienza, che sia religiosa, culturale o sportiva, può cambiare la vita.

Spagna - Cammino di Santiago, il monastero di Santiago

Estremamente rilassanti sono le passeggiate nella Ribeira Sacra, in Galizia, tra la coltivazione della vite “eroica” perché su erti pendii di montagna, così come lo sono i canyon navigabili dei fiumi Sil e Miño o il riposo nel Parador del monastero di Santo Estevo.

Vacanza in Spagna - a piedi sulle isole Canarie e alle Baleari

Ha un che di selvaggio la visita a El Hierro, isola delle Canarie, la prima completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, nonché riserva della Biosfera: offre immersioni spettacolari e vanta paesaggi vulcanici unici.

Spagna - escursioni a Tenerife

Come selvaggia può essere una vacanza a La Graciosa (Canarie), una piccola isola a nordest di Lanzarote, con soli 30 chilometri quadrati di superficie, senza strade asfaltate, con spiagge solitarie e tanto silenzio. Si fa turismo slow anche a Minorca, nelle Baleari, tra pittura all’aria aperta e produttori a chilometro zero.

Vacanze in Spagna negli eco-hotel e nei glamping

Esperienze singolari e lontano dalle masse si possono fare anche nei glamping, campeggi con tutte le comodità, dalla casetta sull’albero alla notte in un faro, mentre gli eco-hotel promettono prodotti freschi di stagione, come la colazione con uova fresche di fattoria. Ci sono poi eventi e festival più intimi, come quello a Segura de la Sierra, vicino a Jaén, in un paese di 140 abitanti a 1.200 metri di altitudine; al Pirineos Sur si può sentire musica nel bacino idrico di Lanuza, nei Pirenei aragonesi.

E poi esperienze curiose: lo yoga-sup, praticato sulla tavola da stand up paddle; le sculture a 12 metri sottacqua dell’artista Jason de Caires Taylor, fatte a Lanzarote per rivendicare la cura degli oceani. Si possono unire birdwatching e l’osservazione delle stelle nel Parco Nazionale di Monfragüe, in Estremadura: di giorno la cicogna nera, l’avvoltoio, il gufo reale o l'aquila imperiale e di notte la Via Lattea, perché Monfragüe è una Destinazione Turistica Starlight.

Vacanze in Spagna - bagno alle terme

Uno dei modi migliori per staccare la spina è di concedersi un bagno alle terme: la città di Ourense ha piscine naturali d’acqua calda dalle proprietà curative, gratuite e private, con circuito zen, letti d’acqua, bagni aromatici, terapie a base di vino o di cioccolato; senza però dimenticare i bagni arabi in città come Granada o Cordova.

Spagna - Cordoba, stabilimento termale 1/3 Spagna - le sculture sommerse di Lanzarote 2/3 In Spagna si può praticare yoga nei posti più disparati 3/3 Previous Next

Ma ci sono anche le terme romane di Caldes de Malavella, in provincia di Girona; le grotte termali di Puente Viesgo, in Cantabria; le terme di Tiberio in Aragona; i bagni ottocenteschi di Carratraca, in provincia di Malaga, frequentate anche da Rilke e Byron; e le terme marine della costa Adeje, sull’isola di Tenerife.