Estate a Potenza? Ecco cinque ristoranti da non perdere in città

Dove mangiare a Potenza

A Potenza, nel capoluogo di Regione più alto d’Italia, abbiamo fatto un giro gastronomico per scoprire locali, cucine e indirizzi che meritano di essere visitati almeno una volta.

Massimo Carleo Ristorante

Partiamo con il nostro tour dalla cucina ricercata dello chef Massimo Carleo. L’artigianalità delle materie prime abbinata alla qualità della preparazione dei piatti proposti rendono l’esperienza gustativa interessante per una cucina immersiva e convincente, in ambienti curati. Il menu è un mosaico di idee tutte da provare. Per credere.

Massimo Carleo Ristorante | Largo Pasquale Uva 2 – 85100 | Potenza | Tel 0971 165 4897

Fandango pizzeria

La seconda tappa del nostro tour si dirige verso un’altra location da suggerire per gli amanti della pizza. Stiamo parlando di Fandango. Una pizzeria diretta dal maestro pizzaiolo Salvatore Gatta, figlio d’arte, che prepara una pizza appassionata tra tradizione napoletana e ingredienti lucani per un mix vincente che rende la pizza digeribile e con la possibilità di scegliere l’impasto e le farine (senza glutine, di farro, integrale, integrale multicereali). Una pizza di pregevole fattura con reinterpretazioni personali a base di sapori lucani e di prodotti Dop e Igp. Il menu è variegato con possibilità di mangiare altri piatti a pranzo o a cena. Una tappa irrinunciabile per chi ama la pizza.

Fandango | Via dei Molinari 37 - 85100 Potenza | Tel 0971 281157

Ristorante Al duomo

Il tour continua affacciandoci nel cuore del centro storico per fare visita Al Duomo ristorante. La gestione è tutta al femminile con tre imprenditrici che hanno lanciato questo nuovo progetto nel dicembre 2020. La sede è un palazzo di origine settecentesca con una cucina lucana in stile moderno che conquista con la sua tipicità in un ambiente gradevole.

Ristorante Al Duomo | Via Serrao - 85100 Potenza | Tel 327 452 4556

Antica Osteria Marconi

Il tour potentino prosegue all’Antica Osteria Marconi. Il padrone di casa è lo chef Giuseppe Misuriello che ha reso questo ristorante un luogo dove poter apprezzare la sua cucina di tradizione lucana con prodotti a km 0 e non solo, per vivere un’esperienza sensoriale che accarezza i sensi con il giusto rapporto qualità prezzo.

Antica Osteria Marconi | Via Marconi 233 - 85100 Potenza | Tel 0971 56900

Tiri Bakery & Caffé

Il tour per il gusto potentino si conclude da Tiri Bakery & Caffè. I maestri dei dolci lievitati che dal 1957 propongono tre fasi di impasti ed una lievitazione (ben 72 ore) con un ceppo di lievito madre che è nato addirittura negli anni ’30. Un’eccellenza ormai riconosciuta e pluripremiata in tutto il mondo per i tanti prodotti (dolci e salati) dove è possibile anche mangiare il panettone più buono d’Italia premiato nel 2014, 2015, 2016, 2017 e 2020, mentre nel 2017 anche la Colomba riceve lo stesso riconoscimento così come il Pandoro nel 2020. La ricetta vincente dell’azienda Tiri è costituita da valori forti come la famiglia, il territorio e la qualità delle materie prime.

Tiri Bakery & Caffè | Via del Gallitello 255/257 - 85100 Potenza | Tel 0971 309591