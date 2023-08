Nell'ex Casual di Bartolini apre La Ripa: ecco il nuovo ristorante di Bergamo Alta

Estate frizzante per i gourmet bergamaschi e non solo. Nei locali dell’ex Casual a Bergamo alta di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia, che si è trasferito poco più su a Villa Elena, martedì 8 agosto, prende vita La Ripa, la nuova avventura della famiglia Acquaroli. Beppe Acquaroli è un ristoratore noto nel capoluogo bergamasco per l’offerta ricettiva portata avanti negli anni al Baretto di San Vigilio. Ricordiamo che Bartolini aveva deciso di chiudere il ristorante Casual, aperto a marzo 2016 negli spazi del Gourmet (gestito prima da Tino Fontana e poi da Aldo Beretta affiancato da Giovanni Cornacchia), per intraprendere la nuova avventura nell’elegante villa cinquecentesca che si fa ammirare dal belvedere di San Vigilio.

La Ripa la nuova avventura della famiglia Acquaroli 1/4 La Ripa la nuova avventura della famiglia Acquaroli 2/4 L'ingresso de La Ripa Bergamo 3/4 I nuovi interni de La Ripa a Bergamo 4/4 Previous Next

La storia dell’ex Gourmet a Bergamo Alta

L’edificio di via San Vigilio 1 fu costruito all’inizio del secolo scorso con il nome di San Pellegrino, successivamente cambiato in Gourmet, che per decenni ha accolto ospiti e commensali tra pranzi, cene, matrimoni e ricevimenti. Nel 1979 il locale venne preso in gestione da Tino Fontana, che affidò la gestione ad Aldo Beretta, affiancato poi da Giovanni Cornacchia, fino alla chiusura del 22 novembre 2015. Un anno più tardi subentrò lo chef stellato Enrico Bartolini, che lasciò a fine 2022. La famiglia Acquaroli decise subito che lì sarebbe sorto il nuovo ristorante, una sorta di Baretto 2.0 con servizi e menu di livello.

Al lavoro a La Ripa i figli di Acquaroli

La Ripa di San Vigilio verrà gestita dai tre figli di Beppe Acquaroli, Lucia, Annalisa e Tito, che rappresentano la quarta generazione della famiglia di ristoratori bergamaschi.

La famiglia Acquaroli, da sinistra Beppe, Lucia, Annalisa e Tito

La Ripa, un locale tutto nuovo a Bergamo Alta

Per arrivare pronti alla riapertura sono stati necessari tre mesi di lavori, indispensabili per adattare gli spazi alle esigenze del nuovo locale, che dispone di circa 200 coperti tra le sale interne e la terrazza esterna. Ultimati i lavori curati dall’architetto Duilio Picchi, spicca il rosso utilizzato per le pareti, così come il bancone stile Baretto e il soffitto a cassettoni realizzato su misura, che fa bella mostra nella sala principale.

A La Ripa la cucina firmata Cristiano Semperboni

Per la cucina è stato scelto il giovane chef Cristiano Semperboni, che vanta esperienze a fianco di chef di rango come i Cerea e Perbellini. Il menu alla carta prevede cinque antipasti, quattro primi e quattro secondi. Si va dal crudo di salmone selvaggio dell’Alaska, salsa cevice, crumble di amaretto e nocciola alla bresaola spagnola Cecina de Leon, confettura di pomodori, spuma di Strachitunt della Val Taleggio e chips di polenta; dal coniglio tonnato al pomodoro e melanzana tutto vegetale, così come viene riproposto un piatto della tradizione come il ritorno al Bertagnì, piatto di pesce dei nostri genitori, salsa al vino bianco, mayo all’aglio nero e pomodoro confit. Come primi piatti vengono proposti il risotto verde, ricotta di capra bergamasca, pomodoro e mortadella; maccheroncini di pasta fresca, patate, cozze e bottarga; garganelli freschi al brodo di pinoli, calamaretti, gamberi e fagiolini, oltre agli immancabili casonséi fatti a mano al burro di malga e formai de Mut.

LaRisotto verde, ricotta di capra bergamasca, pomodoro e mortadella 1/4 Coniglio tonnato 2/4 Ritorno al Bertagnì 3/4 4/4 Previous Next

Tra i secondi troviamo i calamari scottati, crema di melanzana, ‘nduja gentile, pane e prezzemolo; la catalana di rana pescatrice con bernese ai crostacei; la guancia di maialino con polenta bergamasca, patata fondente e salsa cren; il petto d’anatra, cipolline all’agro e mayo al pistacchio. Si conclude con i dessert, su tutti l’intramontabile tiramisù della casa. In lista ci sono per ora più di 200 etichette tra vini e distillati. Da oggi la Ripa di San Vigilio, che dispone di un ampio parcheggio interno, apre a cena dal martedì alla domenica, mentre nel week-end il ristorante è aperto anche a pranzo.

La Ripa ristorante

Via San Vigilio 1 - 24129 Bergamo (Città Alta)

Tel 035 24 55 70