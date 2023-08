 La riviera di Ponente in sei ristoranti per gourmet amanti del mare

Quale modo più diretto per conoscere il territorio se non attraverso la sua enogastronomia? La guida TavoleDoc Liguria racconta il patrimonio regionale in tutta la sua potenzialità espressiva, che nel Ponente si traduce in realtà agroalimentari d’eccellenza e nei ristoranti che ne sono ambasciatori. Fertile e meno irregolare del Levante, questo tratto di Riviera genera molti prodotti rinomati come i “Quattro di Albenga” (asparago violetto, zucchina trombetta, carciofo violetto o spinoso, pomodoro cuore di bue) e la cultivar taggiasca, fil rouge di tutta la cucina a ovest di Genova. Ecco sei imperdibili suggerimenti targati TavoleDoc: ristoranti dalle identità molto diverse, ma che rappresentano quest'angolo di Liguria nella sua interezza, in un itinerario che rincorre il sole attraverso la Riviera di Ponente.

Il Vescovado - Noli

Il Vescovado - Noli

Iniziamo a Noli (Sv), salendo gli scalini che dal borgo portano all’antico palazzo vescovile a picco sulla scogliera. Il panorama mozzafiato è certamente un buon motivo per fermarsi, ma Il Vescovado ne propone uno ancora più valido: l’emozionante alchimia di profumi e colori mediterranei della sua cucina. Gli chef Giuseppe Ricchebuono e Alberto Moretti si lasciano ispirare dalla disponibilità quotidiana dei loro fornitori di fiducia per giocare con le sfumature dei sapori liguri, fonte inesauribile di spunti. Il fascino che caratterizza le sale quattrocentesche del ristorante prosegue nelle invitanti suite storiche dell'hotel annesso, riscaldate dall’ospitalità premurosa della famiglia Ricchebuono.

Il Vescovado | Piazzale Rosselli 13 17026 - Noli (Sv) | Tel 019 749 9059

Ristorante Nove - Alassio

Ristorante Nove - Alassio

Facciamo adesso rotta verso Albenga e Villa della Pergola: un paradiso botanico all’interno della quale si trova un meraviglioso relais di charme e il ristorante Nove, dove mangiare di fronte alla vista del mare, avvolti dal profumo dei glicini. Un’incantevole scenografia e allo stesso tempo una fonte di ispirazione continua per chef Giorgio Pignagnoli. Il menu stesso è un florido giardino di idee in cui prodotti autoctoni sono trasformati in raffinati piatti contemporanei, da cui emerge riconoscibile l’impronta personale del cuoco milanese.

Ristorante Nove | Via Privata Montagu 9 -17021 Alassio (Sv) | Tel 0182 646140

Vignamare - Andora

Vignamare. Foto: Paolo Picciotto

Proseguiamo il nostro viaggio addentrandoci nell’entroterra di Andora (Sv) e salendo sulle colline che dominano la costa savonese. Chef Giorgio Servetto ha scelto una direzione etica ben precisa per il suo nuovo ristorante, Vignamare: una gastronomia sostenibile e un menu pensato per valorizzare la terra, assecondando la stagionalità e la tutela della natura. Nel piatto tanti presidi Slow Food coltivati in loco e nel bicchiere vini firmati PEQ Agri, da gustare circondati da vigneti e oliveti, con l’azzurro del mare all’orizzonte.

Vignamare | Strada Castello 17051 - Andora (Sv) | Tel 351 713 5050

Salvo Cacciatori – Imperia

Salvo Cacciatori – Imperia

Sempre più ad ovest arriviamo a Oneglia, richiamati dalla fama di un ristorante di famiglia entrato a pieno diritto nella storia cittadina. Salvo Cacciatori vanta più di un secolo di attività, durante il quale ogni generazione ha saputo evolvere continuamente la proposta: un sovrapporsi di tradizione e idee che conquisterà gli amanti della buona tavola. Qui si possono apprezzare appieno la qualità dei prodotti agricoli nativi del Ponente, provenienti direttamente dall’orto biologico dei proprietari, situato poco lontano da Imperia.

Salvo Cacciatori | Via G.P. Vieusseux 12 - 18100 Imperia | Tel 0183 293763

Come a casa - Ospedaletti

Come a casa – Ospedaletti. Foto: Paolo Picciotto

Altro indirizzo imperdibile della Riviera dei Fiori è Come a casa, sul lungomare che costeggia la riva di Ospedaletti (Im). Il ristorante scommette tutto sul grande repertorio dei sapori liguri e sul calore dell’accoglienza generosa di Licia Casella. Chef campano dagli importanti trascorsi in locali blasonati, Umberto Crisci stupisce i palati più esigenti facendo ricorso a pescato del luogo di prima qualità e a una ferrea stagionalità dei prodotti. Presupposti più che saldi, su cui costruire una proposta accessibile, in continuità con la filosofia dell’insegna: “Mangiare bene non dev'essere un lusso”.

Come a casa | Via XX Settembre 22 - 18014 Ospedaletti (Im) | Tel 335 643 7370

Giardino del Gusto - Ventimiglia

Giardino del Gusto – Ventimiglia. Foto: Paolo Picciotto

Arrivati a Ventimiglia, l’influenza francese si fa sentire: quella del Giardino del Gusto è infatti una cucina di confine. Prodotti ittici e vegetali dalla Liguria, carni di pregio del vicino Piemonte e qualche ingrediente dal mondo sono lavorati con grande tecnica e originalità da chef Emanuele Donalisio, che attinge da un ampio bagaglio di esperienze internazionali. Completa il quadro, un’impeccabile cornice: una sala raccolta e romanica che diventa il contesto privilegiato per momenti speciali.

Giardino del Gusto | Piazza XX Settembre 6 - 18039 Ventimiglia (Im) | Tel 0184 355244

Chiudiamo così questo itinerario, ma con TavoleDoc i viaggi non finiscono qui. Queste sono solo alcune delle tappe dell’edizione 2023, che da Ponente a Levante raggruppa 54 ristoranti e numerose cantine e produttori: tra questi troverete certamente la vostra prossima meta preferita.