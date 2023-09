Palazzo Sangiorgio, apre il nuovo hotel 5 stelle nel centro di Catania

Il 13 settembre, dopo tre anni di lavori edili, Palazzo Sangiorgio apre le sue porte nel centro di Catania. Questa nuova struttura ricettiva a cinque stelle diventerà un punto di riferimento per il turismo di lusso nella città. Offrendo servizi di alto livello non solo agli ospiti dell'hotel ma anche al pubblico, il Palazzo Sangiorgio promette di essere un'aggiunta preziosa per la città. Oltre alle 25 camere, di cui cinque sono suites, il ristorante Basalto, situato al piano strada dell'hotel, offrirà piatti della tradizione siciliana in chiave contemporanea a tutti i visitatori. La spa, aperta sette giorni su sette, sarà un'oasi di relax nel cuore della città, offrendo massaggi, percorsi benessere e trattamenti estetici.

Corte interna di Palazzo Sangiorgio, a sinistra la celebre scala disegnata da Gian Battista Vaccarini

Palazzo Sangiorgio, la famiglia proprietaria dell'hotel ha curato personalmente la ristrutturazione

La famiglia Sangiorgio, proprietaria dell'edificio costruito dai commercianti spagnoli nel 1600, ha curato personalmente la ristrutturazione, dedicando particolare attenzione alla terrazza, alla corte interna, alla hall e al bar interno, che saranno spazi aperti alla città per incontri di lavoro, aperitivi romantici e una vista panoramica unica sulla città. L'interior design delle 25 camere, divise in categorie Superior, Deluxe e Suite, è stato realizzato dagli architetti Michele e Solaria Sclafani, sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, garantendo gli standard di un hotel di lusso a cinque stelle.

Interni, una delle suite di Palazzo Sangiorgio
Il bagno di una delle suite di Palazzo Sangiorgio
I dettagli delle suite di Palazzo Sangiorgio

«Le stanze particolarmente spaziose e luminose sono tutte diverse l’una dall’altra - hanno spiegato i due architetti - e sono tutte dotate di hammam privato, alcune anche di vasca Jacuzzi. Gli interni e tutti gli spazi comuni come la hall, il ristorante e la spa sono state progettate in modo da rispettare i requisiti dell’hotellerie di lusso e sono stati rifiniti con materiali siciliani dove protagonisti sono: la pietra di Comiso, il tufo di Baucina, la pietra lavica e la pietra pece di Ragusa».

Palazzo Sangiorgio

Piazza Cardinale Pappalardo 1 - 95131 Catania

Tel 095 1695 2100