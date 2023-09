Tirolo, 2 ristoranti contemporanei che non rinunciano alle tradizioni

La cucina tirolese è golosa, piace e negli ultimi anni è anche stata rivisitata da chef locali e non, per nobilitarla e valorizzarla pur mantenendo il dna genuino e originario. Si va dalla zuppa di gnocchi di pancetta agli Schlutzkrapfen fino al tradizionale dolce Kaiserschmarren, solo per citare alcuni piatti. In Tirolo, chi lavora nella ristorazione, che si tratti di tipici rifugi in montagna o sofisticati ristoranti stellati, si affida alla qualità garantita dai prodotti regionali e alla loro sostenibilità. L’attenzione e la curiosità verso la cucina vegetariana e vegana si sono tradotte in impegno a portare in tavola piatti saporiti nonostante l’assenza di quegli ingredienti che notoriamente conferiscono sapore alla ricetta: carne, pesce e latticini in generale.

Ecco alcuni esempi selezionati che dimostrano come la tradizione della cucina tirolese sia riuscita a percorrere la strada giusta verso il futuro della ristorazione, interpretando in chiave contemporanea la classicità tirolese.

I piatti della tradizione tirolese rivisitati

Wilderin - Divertimento stagionale dalla regione alpina

Regionale, stagionale, sostenibile. Nel ristorante Wilderin, nel centro storico di Innsbruck, si mangia solo ciò che è disponibile al momento ovvero la frutta e la verdura che gli orti intorno a Innsbruck regalano nella rispettiva stagione oppure ciò che è stato direttamente conservato con processi naturali. E poiché la carne viene sempre acquistata come “bestia intera” dagli agricoltori della regione, può accadere che il popolare filetto sia terminato e che le guance gustose spicchino nel menu. E l’occasione di provarle è imperdibile.

Prodotti del posto, con sigillo di qualità nei locali del Tirolo

Ciò che ispira il team intorno a Claudia Kogler e ai due chef Christoph Zingerle e Thomas Michler è l'indescrivibile gioia per il gusto delle Alpi, la dedizione ai prodotti dei nostri partner agricoli e di ciò che producono, nonché l'entusiasmo per l'ospitalità appassionata. Grazie alla sua filosofia sostenibile e coerente, Wilderin ha ottenuto un cappello dalla prestigiosa guida "Gault & Millau”.

Die Wilderin

Seilergasse 5, 6020

Innsbruck, Austria

L'Unterwirtinnen - Hotel gourmet pluripremiato nello storico edificio

Dal 1490, l'Unterwirt nella piccola comunità di Ebbs nel Kufsteinerland è censito sulle mappe. La tradizione e la storia dell'azienda di famiglia, che Sabrina, Maria e Katrin Steindl hanno rilevato dai loro genitori come "Die Unterwirtinnen" è esemplare: le sorelle hanno trasformato la locanda Unterwirt in un hotel gourmet a conduzione familiare, con un ristorante Slow Food, premiato con ben due cappelli "Gault & Millau”. Slow Food segnala l’utilizzo di prodotti regionali e naturalmente biologici che vengono trasformati in interpretazioni contemporanee seguendo la classicità tradizionale della cucina tirolese e austriaca. Naturalmente, una Wiener Schnitzel non può mancare nel menu.

Pranzo nel raffinato giardino del ristorante Unterwirtinnen ad Ebbs, in Kufsteinerland ® Tirol Werbung, Nicolas Hafele

Nonostante la chiara visione futuristica, le sorelle Steindl non dimenticano le loro origini. «La direzione che i nostri genitori hanno preso molto tempo fa è assolutamente giusta. Hanno stabilito questo standard di qualità, che ora continuiamo a sostenere. Dobbiamo solo adattare la filosofia per noi stesse e per il futuro e andare al passo coi tempi».

Le sorelle Steindl del ristorante Unterwirtinnen ® Tirol Werbung, Nicolas Hafele

Unterwirt

Wildbichler Str. 38, 6341 Ebbs (Austria)

Tel +43 (0) 5373 4 22 88

Sigillo di qualità per il commercio e la gastronomia

Al fine di rendere la qualità dei prodotti tirolesi riconoscibile ai consumatori a colpo d'occhio, due sigilli di qualità contribuiscono all’orientamento. Ad esempio, il marchio di qualità "Qualität Tirol", garantisce che il cibo sia regionale, sia prodotto in modo sostenibile e sia di altissima qualità, prodotto e confezionato al 100% in Tirolo. In gastronomia, il marchio "Bewusst Tirol" testimonia una qualità particolarmente elevata. L'iniziativa della regione del Tirolo ha un occhio di riguardo per le aziende di ristorazione che si affidano sempre più ai prodotti regionali. Più di 220 aziende sono partner dell'iniziativa, che rafforza e promuove in modo sostenibile l'interazione tra l'economia tirolese e l'agricoltura.