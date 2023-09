In Canton Ticino è tempo di godersi una vacanza a suon di musica

La grande musica è pronta a risuonare lungo le valli e le città lacustri del Canton Ticino. La Regione svizzera dove si parla la lingua italiana, e da sempre rinomata per il turismo, accoglie musicisti, grandi maestri e giovani promesse pronti a dare il la a una serie di eventi a tema che faranno da colonna sonora all'autunno caldo ticinese. Da Ascona a Bellinzona, da Locarno a Lugano.

Anche a settembre il Canton Ticino e le sue città sono ricche di eventi musicali

Musica nel Canton Ticino: Festa Federale della Musica

La Festa Federale della Musica è l'evento autunnale per eccellenza! Il vivace e affascinante capoluogo del Ticino, famoso per i suoi colorati mercati del sabato e per i tre imponenti castelli medievali patrimonio mondiale dell'Unesco, non finisce di stupire i visitatori con la sua combinazione unica di passato e presente e facendo da ponte tra nord e sud, montagna e valli.

Canton Ticino, alla Festa federale della musica popolare ci saranno bande a tema

La Festa federale della musica popolare, che si terrà dal 21 al 24 settembre per la prima volta in Ticino a Bellinzona, incanterà centinaia di migliaia di persone con i suoi suoni e colori, offrendo a tutti visitatori un'occasione unica per immergersi in un caleidoscopio di atmosfere e ritmi non solo del Ticino, ma di tutta la Svizzera.

Ogni quattro anni, dal 1971, l'intera scena musicale popolare svizzera si riunisce in occasione di questo evento dei superlativi. Oltre all'intero panorama della musica popolare svizzera, oltre ad innumerevoli gruppi folcloristici e musicali, alla sfilata e alle numerose possibilità di intrattenimento, il programma prevede anche momenti gastronomici, per cui non sorprende che la Festa Federale della Musica Popolare per questa edizione ticinese abbracci la amatissima festa del vino e della vendemmia PerBacco!

Musica nel Canton Ticino: le Settimane Musicali sul Lago Maggiore

Fondate nel 1946, le Settimane Musicali di Ascona sono uno dei più importanti festival di musica classica della Svizzera e, sotto la direzione artistica del giovane pianista svizzero Francesco Piemontesi, presentano un totale di 17 concerti sinfonici e di musica da camera e recital distribuiti sull'arco di diverse settimane, dal 5 settembre al 17 ottobre, nell'affascinante cornice della Chiesa di San Francesco a Locarno, del Collegio Papio ad Ascona e della sala concerti della SES in Piazza Grande a Locarno.

Festival musicali nel Canton Ticino - Locarno

Da decenni, l'élite della musica classica si riunisce qui all'inizio dell'autunno , in un'atmosfera rilassata, lontana dal turismo di massa. Sebbene costellata di artisti di fama mondiale, questo festival rimane una vera gemma da scoprire. Negli ultimi anni il festival ha ampliato il suo sguardo anche alla nuova generazione di artisti con concerti appositi per conoscere e approfondire. Tra i grandi nomi di questa edizione, oltre allo stesso direttore artistico, acclamatissimo pianista che durante "incontri di musica da camera" appare ripetutamente personalmente sulla scena, figurano interpreti come Martha Argerich, Ian Bostrigde, Hakan Hardenberger, Olli Mustonen, Viktoria Postnikova, Paavo Järvi, Andrea Marcon e molti altri. Oltre a ensembles come La Cetra, la Deutsche Kammerphilharmonie, Les Siècles, la Tonhalle Orchester Zürich, questa edizione segna il ritorno della dinamicissima e amata orchestra del Ticino, l'OSI – l’Orchestra della Svizzera italiana.

Musica nel Canton Ticino: Festa d'autunno

Con la Festa d'Autunno, la tradizionale festa autunnale, Lugano celebra l'arrivo di questa stagione mite e colorata in Ticino dal 29 settembre al 1° ottobre. La città sul lago Ceresio festeggia le magiche atmosfere autunnali con questo tradizionale evento che animerà il centro città per tre giorni. I visitatori avranno numerose opportunità di scoprire prodotti tipici della gastronomia ticinese, di degustare eccellenti vini ticinesi e di conoscere altre specialità locali durante questa stagione di raccolto e vendemmia - sia nei vari grottini per le vie del centro storico, sia nelle colorate e originali bancarelle o nei ristoranti affermati e spesso premiati di Lugano. Anche gli amanti dello shopping saranno soddisfatti dell’offerta. Numerosi gruppi folcloristici faranno risuonare il centro della città: un'esperienza unica per tutta la famiglia.

Festival musicali nel Canton Ticino - musicisti in strada a Lugano

Musica nel Canton Ticino: Sagra del Borgo di Mendrisio

Dal 15 al 17 settembre, la Sagra del Borgo incanta per la quinta volta i vicoli e i caratteristici cortili di Mendrisio con una delle feste più esuberanti e conviviali della Svizzera. Nata come celebrazione e vivace punto d'incontro di varie associazioni culturali, sportive, folcloristiche e artigianali della città, questa tre giorni è la perfetta espressione della gioia di vivere e dello spirito festivo dell'estremo sud della Svizzera – il Mendrisiotto! Vini eccellenti, un'offerta gastronomica ricca e fantasiosa, preparata con passione e secondo la tradizione locale da numerosi volontari, gruppi e associazioni, innumerevoli concerti dal vivo in piazze e nei cortili e la partecipazione entusiasta e rilassata di un'intera regione fanno di questa festa una delle più popolari del Ticino.

Musica nel Canton Ticino a bordo di un treno

Come prassi per 140 anni fino al 2016, i treni passeggeri circolano per il momento sulla tratta di montagna. Le Ferrovie Federali Svizzere FFS hanno aumentato le capienze e garantiscono così ai passeggeri un collegamento diretto e senza intoppi. Da calcolare, però, per i viaggi verso e dal Ticino, una durata superiore di circa 1 ora.

Se da un lato è richiesta un po' di pazienza, dall'altro il turista ha l'opportunità di (ri-) scoprire una parte impressionante delle Alpi lungo una linea ferroviaria panoramica tra le più belle del mondo. La linea di montagna del Gottardo, costruita nel 1882 come capolavoro dell’ingegneria, è rimasta sempre in funzione anche dopo il 2016 e continua a entusiasmare con i suoi panorami unici. Il percorso si snoda lungo pendii, immerso nella selvaggia natura alpina. Lo scenario cambia da una flora nordica con abeti nella regione alpina a romantiche palme e case in pietra nella Svizzera meridionale. Duecentocinque ponti e 7 gallerie elicoidali rendono affascinante questo viaggio presentando una straordinaria interazione tra natura e tecnologia. Un percorso attraverso un paesaggio culla della Svizzera e il più importante spartiacque europeo, luogo di innumerevoli miti e leggende.

Canton Ticino - In treno verso il San Gottardo (foto Thomas Kessler)

I ponti più alti delle FFS

Il ponte Chärstelenbach (127 m) e il ponte Intschireuss (121 m) tra Amsteg-Silenen e Gurtnellen nel nord delle Alpi sono tra i ponti ferroviari più alti in assoluto.

Tunnel elicoidali vicino a Wassen

Per superare i metri di altezza, il treno sale o scende a spirale. La chiesa del villaggio di Wassen può essere vista dal treno da tre diverse prospettive!

La Galleria del San Gottardo

Inaugurato nel 1882 tra Göschenen (portale nord) e Airolo (portale sud). Con i suoi 15 chilometri di lunghezza, all'epoca era il tunnel ferroviario più lungo del mondo.

Tunnel nella Biaschina

Anche sul versante sud del Gottardo due gallerie elicoidali entusiasmano con vista sulle gole del fiume Ticino e sull'imponente viadotto tra Lavorgo e Giornico.

Importante: questa situazione eccezionale non durerà per sempre, quindi non perdetevi in futuro l'arrivo e la partenza in Ticino tramite la linea di montagna del Gottardo! Con il treno panoramico della SOB “Treno Gottardo” è possibile anche con la galleria di base aperta viaggiare sui percorsi storici e combinare il leggendario percorso di montagna con una piacevole gita in battello su navi storiche a pale sul Lago dei Quattro Cantoni.