Una giornata d'autunno in Tirolo, emozioni dall'alba al tramonto

C'è una stagione che tra le montagne sa essere senza eguali. Stiamo parlando dell'autunno, il momento in cui la natura lentamente cambia colore, passando dal verde ai toni del rosso e dell'arancio, accendendosi d'oro all'ora del tramonto e regalando così paesaggi spettacolari. Non solo: l'autunno è quel momento dell'anno in cui il caldo se ne va, ma le temperature restano miti e l'aria che anticipa l'inverno è frizzante e invista a stare all'aperto prima che tocchi a ghiaccio e neve prendere il ruolo di protagonisti. Insomma, la stagione perfetta per un viaggio e nello specifico per un viaggio in Tirolo. In autunno, infatti, la regione austriaca si veste a festa, con numerosi eventi e proposte per ogni tipo di viaggiatore: celebrazioni tradizionali, corsi, camminate e appuntamenti di gusto da non perdere. Siete pronti? Partiamo!

Il Tirolo in autunno (foto Mario Webhofer)

Tirolo, dove imparare a scolpire il legno

In Tirolo, nella valle Lechtal, la singolare scuola “Austrian Woodcarving School Geisler-Moroder” propone corsi per intagliare e scolpire il legno. Dall’8 al 21 ottobre 2023 e dal 12 al 18 novembre 2023 i corsi sono tenuti da docenti che parlano inglese: l’occasione è ghiotta per immergersi nel laboratorio profumato di legno e per scoprire i dintorni di Elbigenalp, dove si tiene il corso. Qui si impara ad amare anche la natura: si sceglie il legno più adatto e si inizia a modellarlo scegliendo i numerosi attrezzi messi a disposizione per dare vita a incredibili sculture seguendo gli insegnamenti degli scultori esperti che seguono passo per passo gli allievi. Il corso è adatto a tutti, a partire dai sei anni. La tradizione della scultura in legno nella famiglia Moroder risale a 400 anni fa. La Geisler-Moroder Austrian Woodcarving School è un'istituzione educativa da quasi 30 anni: gli istruttori impartiscono conoscenze e tecniche di base di un mestiere antichissimo sano. La scuola offre anche la possibilità di alloggiare nell’hotel di proprietà della famiglia Geisler-Moroder.

Autunno, stagione di transumanza e feste

L'autunno è un momento particolare. Come dicevamo, è il momento di salutare l'estate e di prepararsi all'imminente inverno. Per questo motivo ci sono tradizioni che si legano a questa idea di passaggio. A Stanz sopra Landeck, un villaggio tranquillo in mezzo alle montagne, una volta all’anno, per salutare l'estate, la popolazione locale celebra il festival cult “Stanz brennt” insieme a numerosi visitatori. Il 3 settembre 2023, le distillerie aprono le loro porte per visite guidate e degustazioni. L’autunno nella valle di Paznaun viene celebrato in termini culinari durante l’annuale Cammino di Santiago gastronomico, dove chef gourmet locali portano specialità regionali in sette rifugi e pascoli alpini selezionati (fino al 16 settembre 2023). Nel dettaglio, il 16 settembre 2023 alla malga Faulbrunn Alm a 2.000 metri di altitudine del Silvapark Galtür, lo chef Hermann Huber cucina prelibatezze culinarie, tra cui premiati formaggi fatti in casa. La sua ricetta per il successo è l'eccellente qualità dei prodotti, che seleziona stagionalmente (attingendo i prodotti anche dalla sua fattoria); Hermann Huber si dedica personalmente anche al suo caseificio e alla produzione del formaggio alpino Paznaun. Il menu del 16 settembre 2023 prevede gnocchi di patate con selvaggina, funghi porcini, erbe selvatiche, formaggi di montagna.

Transumanza in Tirolo (foto Bernhard Aichner)

Dal 24 settembre 2023 la rapa Krautingerrübe della Wildschönau sarà al centro dell’attenzione per una settimana: attenzione meritata, visto che ha trasformato la Wildschönau in una regione del gusto. Gli highlights saranno la sagra e la festa della grappa Krautinger; durante la settimana di festa i visitatori possono sorprendersi della versatilità gastronomica della rapa. L'ultimo mercato dell'artigianato della stagione si svolge il 28 settembre 2023, mentre domenica 2 ottobre2023 in occasione della festa del Ringraziamento viene proposto un programma culinario e musicale al museo dei contadini a Kramsach. Da non perdere sono le feste in occasione della transumanza, per festeggiare il ritorno degli animali dagli alpeggi. Coloratissimo e allegro è l’appuntamento nella valle Alpbachtal, il 23 e il 30 settembre 2023, il bestiame torna dalle malghe intorno a Reith im Alpbachtal e, verso mezzogiorno, attraversa il paese e torna alle proprie stalle. Al mercato dell’artigianato, più di 40 intagliatori di legno, intrecciatori di cesti, distillatori di grappa e tagliatori di vetro mostreranno le loro abilità a partire dalle 10 del mattino. Diversi gruppi musicali, tra cui i soffiatori di corni alpini e i Goaslschnalzer, intrattengono i visitatori. Sul grande mercato contadino e gastronomico si possono assaggiare le prelibatezze locali. All’ora di pranzo, il bestiame alpino attraversa il villaggio per tornare alle stalle.

A colazione tra le montagne del Tirolo

Un momento magico per scoprire la montagna è l'alba. Quando il sole non sorge troppo presto e non è più necessario svegliarsi nel cuore della notte, incamminarsi verso la vetta diventa ancora più piacevole. È un’esperienza molto speciale salire sulla montagna all’alba, respirando aria fresca e pura e guardare il sole innalzarsi lentamente da dietro le cime. Piano piano si percepisce il calore sul viso dei suoi primi tiepidi raggi di sole.

Alba in quota in Tirolo (foto Helga Andreatta)

Ci sono tour consigliati in tutto il Tirolo per ogni livello di allenamento. Un popolare tour all’alba, ad esempio, è l’escursione di circa due ore fino al Rangger Köpfl a ovest di Innsbruck. Coloro che hanno superato la salita al buio saranno ricompensati con un panorama unico su Innsbruck, la valle dell’Inn e le cime dietro di essa a 1.939 metri sul livello del mare. Per chi volesse, poi, c'è la possibilità di godersi una magnifica colazione dopo essere saliti in quota nelle prime ore del giorno. Latte, formaggio e yogurt di produzione propria, piatti a base di uova, specialità regionali di salsiccia, muesli, succhi di frutta e, naturalmente, caffè riempiono non solo il palato ma anche il cuore di gioia. Tutte queste prelibatezze hanno un sapore due volte più buono al mattino, immersi nella tranquillità dell’alpeggio davanti a una vista unica sulle montagne circostanti.

Colazione in malga in Tirolo (foto Lisa Haerterer)

Alla malga Seidlalm sopra Kitzbühel, ad esempio, gli ospiti possono gustare la colazione alpina dal venerdì alla domenica con vista sul Wilder Kaiser e sul Kitzbüheler Horn. Sono numerosi i rifugi e gli alpeggi che partecipano all’iniziativa “Colazione in montagna”, che invita a un piacevole inizio di giornata ai piedi del Wilder Kaiser e sulle dolci montagne delle Alpi di Kitzbühel.