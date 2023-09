Val Gardena, notti e mattinate speciali da vivere sulle Dolomiti

Una terra per gli sport invernali, ma anche per passeggiate immersive nei boschi, pedalare su due ruote, praticare lo yoga, fare esercizio di astinenza dal cellulare per il cosiddetto benessere digitale e sorvolare il mondo dall'alto a bordo di un parapendio.

Val Gardena - osservare le stelle in quota (foto Damian Holznecht)

Questo è altre attività si possono tranquillamente praticare in Val Gardena. Situata in Italia settentrionale è una delle valli più rinomate delle Dolomiti. Selva di Val Gardena, le pinete e i prati alpini del Parco naturale Puez-Odle, il borgo di Ortisei, il Museo della Val Gardena, sono soltanto alcune delle sue tante perle. Gioielli da godere anche in tarda estate, magari sorseggiando un aperitivo in seggiovia, praticando yoga al chiaro di luna, o facendo colazione all’alba in baita. Queste, e altre iniziative fanno infatti parte delle Special Nights e delle Special Mornings di fine estate in Val Gardena. Ecco nel dettaglio le tante opportunità offerte da questa suggestiva regione altoatesina.

Valgardena, le Special Nights

Flying Aperitivo (ogni giovedì)

Aperitivo in quota sulla seggiovia Mont Sëura, con partenza da Monte Pana, scivolando lentamente verso le imponenti rocce del Sassolungo.

Un “Hugo” o un “Veneziano”, per esempio, accompagnati da deliziosi antipasti e specialità altoatesine per coronare la giornata e vivere un momento davvero speciale.

Escursioni al tramonto

Il rosseggiare delle vette - Escursione al tramonto al Sëurasas (ogni giovedì e venerdì).

Partendo nel tardo pomeriggio dal parcheggio Cristauta, si cammina attraverso magici boschi fino ad arrivare al Sëurasas, dove la luce del sole al tramonto avvolge il paesaggio in un’atmosfera particolare. Su questo terrazzo panoramico viene servito un gustoso aperitivo per poi ammirare sullo spuntone roccioso gli ultimi raggi del sole.

Val Gardena - escursione al tramonto

Escursioni all'alba

Escursione al Resciesa con colazione in baita (ogni giovedì). Quando in mezzo alle montagne i primi raggi di sole baciano le vette delle Dolomiti, tutto il paesaggio nel Parco Naturale Puez-Odle s’illumina e la natura si risveglia. È così che nasce un nuovo giorno. L’escursione si conclude con una ricca colazione in baita.

Escursione all‘alba sulla Gran Cir nel Parco Naturale – svegliarsi con un sorriso (ogni sabato).

Si parte la mattina presto in taxi dall’ufficio “Active & Events” di Selva di Val Gardena, per raggiungere poco dopo il Passo Gardena. Accompagnati dalle guide alpine “Gardena Guides” si parte per la Gran Cir per assistere a un’alba d’alta montagna in tutta la sua bellezza.

Escursione all’alba allo Steviola nel Parco Naturale – svegliarsi con un sorriso (ogni mercoledì).

Quando in mezzo alle montagne i primi raggi di sole baciano le vette delle Dolomiti si gode fino in fondo della vista panoramica sull’infinita vastità di questo fantastico mondo alpino.

Val Gardena - escursione all'alba

Val Gardena: alla ricerca di tracce faunistiche

Osservare la fauna con Roman (ogni giovedì).

In Val Gardena esistono ancora aree in cui si possono osservare gli animali di montagna da vicino. Una guida esperta, nel Parco Naturale Puez-Odle, accompagna gli ospiti e offre tante informazioni sulla flora e sulla fauna dolomitica.

Val Gardena - osservare la fauna al Parco Naturale Puez-Odle

Val Gardena: Early Birds Flight

I piloti del Team Paragliding Tandem Gardenafly volano dal 1986, cioè dalla nascita del parapendio in Italia e sono quindi i veri pionieri di questo tipo di disciplina. L’attività proposta è un volo la mattina presto per godere del silenzio e del fresco dell’alba, sorvolando le magnifiche vette delle Dolomiti, per un’esperienza unica che rimarrà impressa nella memoria.

Val Gardena - in cielo sul parapendio

Silent Mountain Flight

Adrenalina pura con il parapendio a oltre 2000 metri, per provare una magnifica sensazione di vera libertà e godersi il panorama dall’alto. Le Dolomiti, infatti, non si esplorano solo a piedi o in bici, ma si possono ammirare soprattutto dall’alto, alla scoperta delle cime frastagliate e dei pascoli alpini dalla prospettiva privilegiata di un uccello. Gli 8 piloti gardenesi del team Fly2 fanno provare la sensazione unica di toccare il cielo con un dito, in tutta sicurezza su di un parapendio biposto.