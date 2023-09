Viaggio nella Siviglia autentica: ecco alcuni indirizzi da non perdere

Una famosa canzone recita "Siviglia ha un colore speciale", infatti, ogni angolo di questa città ha una personalità diversa e ogni strada nasconde una sorpresa. Il capoluogo andaluso è entusiasmante da qualsiasi punto di vista la si guardi: la luce, i profumi dei fiori d'arancio hanno un’aura inconfondibile, ma ciò che più affascina sono le gemme più nascoste. Ecco i consigli del colosso spagnolo dell'ospitalità Barcelò.

Veduta di Siviglia

L'isola della Cartuja: l'altra Siviglia

Ed è proprio sull'Isla de la Cartuja sulle rive del Guadalquivir, dove si trova l'hotel Barceló Sevilla Renacimiento, struttura urbana elegante e moderna, in cui godere di una proposta gastronomica di alto livello, che la vita culturale spazia tra teatro, musica, musei e spettacoli, di pari passo con l'eredità storica di questo posto.

Il Monastero di Cartuja, uno dei tesori del patrimonio dell'isola, che unisce passato e presente nello stesso spazio, è oggi sede del Centro Andaluso di Arte Contemporanea e offre una collezione permanente molto interessante e delle mostre temporanee uniche. Inoltre, sempre nell'isola, ci sono anche il moderno spazio culturale Box Cartuja, il Teatro Centrale, il Centro Cite Cartuja, l'Auditorium Rocío Jurado e lo Stadio Olimpico La Cartuja, sede di numerosi eventi sportivi e culturali.

Soho Benita, il quartiere top di Siviglia

Come New York o Londra, dal 2012 anche Siviglia ha il suo quartiere Soho, ovvero, Soho Benita. Uno spazio urbano, situato tra le zone centrali di La Alfalfa, La Encarnación e San Pedro, che mostra il lato più moderno, audace ed esclusivo della città. Soho Benita è nato dall'iniziativa degli stessi imprenditori della zona che hanno voluto rinnovare le strade per dare un'impronta più moderna e contemporanea. Basta passeggiare lungo le vie per scoprire come sia una vera e propria fucina culturale, dove la creatività si respira in ogni angolo.

Uno spazio dedicato ai drink più cosmopoliti

Presso l'hotel Barceló Sevilla Renacimiento si trova uno spazio dedicato ai cocktail d'autore, il Falua Cocktail Club. In un'atmosfera classica ed elegante, ispirata ai famosi speakeasies newyorkesi degli anni '60, il Falua Cocktail Club offre un'ampia gamma di cocktail, da quelli classici come il Dry Martini o il Negroni, ai sapori del Nuovo Mondo nei cocktail ispirati ai viaggi in mare: il Magellano, con bourbon, cordiale al dragoncello, assenzio e bitters Fee Foam o il Niña, con gin, cordiale all'aneto, bitters Peycheauds, vino Riesling e tonica.

Dry Martini, una leggenda

Angoli del centenario

Siviglia è piena di luoghi che raccontano secoli di storia e tradizione, dove sembra che il tempo non sia mai passato. È interessante conoscerne alcuni dove potersi confrontare con la gente del posto e godere degli aspetti più autentici della città. Ad esempio, il primo negozio di cappelli di Siviglia, fondato nel 1896, che è ancora un'azienda familiare gestita da madre e figlia. Maquedano Sombreros si trova, infatti, nel cuore commerciale di Siviglia, tra le vie Rioja e Sierpes, e conserva dettagli del passato, come la scala a chiocciola che lo rende particolarmente attraente. Nella stessa Calle Sierpes si trova anche la Papelería Ferrer, un paradiso per gli amanti dei più bei prodotti di cartoleria. Si tratta della più antica cartoleria di Spagna e la terza in Europa. Dietro il bancone c'è la quinta generazione della famiglia Ferrer, che fondò l'attività nel 1856. Per concludere il percorso ecco una delle più antiche taverne della città, El Rinconcillo. Dal 1670 a oggi, migliaia di persone sono rimaste affascinate da questo locale unico che conserva ancora il sapore della Siviglia di un tempo. Gustare le popolari e deliziose tapas in questa atmosfera unica è come fare un viaggio nel tempo che stupisce i visitatori di tutto il mondo.