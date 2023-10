Caseifici Aperti, il mondo di Parmigiano Reggiano apre le sue porte al pubblico

Assistere assistere alla nascita e all’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano e scoprirne i segreti: tutti gli appassionati hanno la straordinaria opportunità di immergersi nel mondo di questo iconico formaggio, passeggiando tra gli storici magazzini di stagionatura, carpendone i processi di produzione e ascoltandone la storia oltre che, ovviamente, assaporandone il delizioso sapore. Dopo il successo straordinario dell'edizione di aprile, che ha attirato oltre 13.000 partecipanti, i caseifici del Parmigiano Reggiano riapriranno le loro porte al pubblico, il 7 e 8 ottobre per il ritorno del festival "Caseifici Aperti". Questo evento, promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, offre a tutti, dai buongustai ai curiosi di tutte le età, l'opportunità di esplorare e vivere l'esperienza della produzione di questo prelibato formaggio Dop.

Caseifici Aperti: non solo gusto, ma anche storia e tradizione

L'iniziativa coinvolge ben 49 caseifici situati nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova. Ma "Caseifici Aperti" non è solo un'occasione per visitare le strutture e assaporare il Parmigiano Reggiano. È un autentico viaggio nel tempo, alla scoperta del metodo di produzione artigianale che ha resistito per più di nove secoli. Questo formaggio unico al mondo viene infatti ancora oggi prodotto con gli stessi ingredienti utilizzati mille anni fa: latte crudo, sale e caglio, senza l'aggiunta di additivi o conservanti. I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di conoscere la ricca storia, l'arte e la cultura della zona di origine. «La domanda dei curiosi che desiderano esplorare i luoghi di produzione del Parmigiano Reggiano è in costante aumento - dichiara Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano - nel 2022, ben 150.000 turisti hanno visitato i caseifici del Parmigiano Reggiano, dimostrando quanto sia importante l'enogastronomia nella promozione dell'Italia nel mondo». L'obiettivo di Caseifici Aperti è creare un legame duraturo con i visitatori, offrendo loro la possibilità di acquistare direttamente il Parmigiano Reggiano tramite il portale, in modo da poter gustare tutte le varietà di questo formaggio straordinario comodamente a casa propria.

Per partecipare a Caseifici Aperti è sufficiente consultare l'elenco di caseifici partecipanti, gli orari di apertura e le attività proposte. Questi due giorni rappresentano anche un'opportunità imperdibile per scoprire i capolavori storici e i luoghi d'interesse della zona di origine del Parmigiano Reggiano. Si può esplorare la bellezza dei castelli e delle chiese medievali di Parma, fare trekking nell'Appennino di Reggio Emilia, visitare il Museo Ferrari in provincia di Modena, passeggiare per i portici di Bologna e ammirare le rive del Po nella Bassa di Mantova.

Caseifici Aperti, la festa prosegue nel centro di Reggio Emilia

Ma la festa non finisce quando si lasciano i caseifici. A Reggio Emilia presso l'Iren Green Park, il Festival dei Caseifici Aperti prenderà vita negli stessi giorni a partire dalle ore 15:00. Questi due giorni trasformeranno il cuore della città in un "villaggio del Parmigiano Reggiano" ricco di esperienze gastronomiche, culturali e di intrattenimento. Ci saranno masterclass, dove si potranno scoprire gli abbinamenti più ricercati per il Parmigiano Reggiano, food truck, cottura della forma con l'antico metodo del fuoco a legna, performance artistiche, show cooking, giochi e spettacoli per i più piccoli, sport, dj set e il live show del comico Baz. Inoltre, come novità del 2023, sarà possibile acquistare le forme di Parmigiano Reggiano vincitrici dei Palii, delle competizioni tra caseifici con forme di diverse stagionature.

L'ingresso al Festival è gratuito e su prenotazione tramite il sito.

Consorzio del Parmigiano Reggiano

Via Kennedy, 18, 42124 - Reggio Emilia

Tel. 0522 307741