Viaggiare in aereo, preordine dei pasti a bordo in tutta Europa con Emirates

Emirates, compagnia aerea di bandiera dell'emirato arabo di Dubai investe nei servizi a bordo dei suoi aerei. E in particolare lo fa per le rotte europee, estendendo il servizio di preordine dei pasti in tutto il Vecchio Continente.

Dopo il successo del lancio sulle rotte del Regno Unito e il feedback positivo ricevuto dai passeggeri, Emirates continua a investire nei suoi aerei, annunciando che il servizio di preordine dei pasti a bordo verrà esteso anche alle rotte da e per le città europee, tra cui le italiane Roma, Bologna e Venezia, ma anche Varsavia, Praga, Vienna, Mosca, Istanbul, Dublino, Amburgo, San Pietroburgo, Bruxelles e Madrid, nonché da e per le Seychelles e Mauritius. Ma non solo, l'iniziativa sarà estesa ad altre rotte globali nei prossimi mesi.

Emirates è la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai

Emirates, il nuovo servizio a bordo

Il nuovo servizio consentirà ai passeggeri in Business Class di preselezionare la portata principale con un anticipo compreso tra 14 giorni e 24 ore rispetto alla partenza del volo, garantendo sempre a bordo la scelta preferita e contribuendo a ridurre lo spreco alimentare.

Per prenotare il pranzo a bordo si utilizzera l'apposita App di Emirates

Invitando i passeggeri di Emirates a godere di un'esperienza culinaria raffinata in cielo, i passeggeri potranno sfogliare il menu di bordo su Emirates.com o sull'App Emirates per scegliere tra una selezione di piatti di ispirazione regionale con ingredienti di provenienza locale, fino a quindici giorni prima del volo. I pasti della Business Class includono un’ampia scelta di piatti tra cui pancake al cioccolato e alla nocciola con composta di albicocche e crema acida di ricotta per colazione, filetto di manzo con salsa al timo, spicchi di patate arrostite e verdure al vapore per pranzo e trota salmonata in padella con crema allo zafferano, fagiolini scottati, barbabietola brasata e polenta con cipollotti per cena.

A bordo dell'aereo, il personale utilizzerà dispositivi digitali per visualizzare la selezione preordinata e servire al passeggero il piatto scelto. Il pre-ordine dei pasti a bordo si aggiunge alla suite esistente che, attraverso l’intelligenza artificiale, traccia le preferenze dei clienti che lo richiedono e le segnala all’equipaggio di cabina. In questo modo viene facilitata la pianificazione dei menu, il carico di cibo viene ottimizzato e gli sprechi vengono ridotti. I viaggi abilitati al digitale e l'innovazione sono un obiettivo fondamentale per Emirates. Al servizio di preordine dei pasti, infatti, si aggiungono anche il check-in sul sito web e tramite App, l'opzione di carte d'imbarco e gestione dell'itinerario digitali, l'accesso ai menu di bordo digitali, l’iscrizione a Skywards per accedere immediatamente alla messaggistica Wi-Fi gratuita a bordo e la selezione di playlist di intrattenimento a bordo prima del volo.

Emirates, in Italia da oltre 30 anni

Emirates opera con orgoglio nel mercato italiano da oltre 30 anni. Attualmente collega l'Italia, dagli aeroporti di Roma, Milano, Venezia e Bologna, al suo hub internazionale di Dubai, dal quale si raggiungono 130 destinazioni nel mondo. La storia di Emirates inizia nel 1985, quando la compagnia ha avviato le operazioni con solo due aeromobili. Oggi Emirates vola con le flotte più grandi al mondo di Airbus A380 e Boeing 777, offrendo ai propri clienti tutti i comfort dei più recenti ed efficienti aeromobili a fusoliera larga.

La compagnia aerea è stata premiata con il "World Class Award" per la sicurezza, il benessere, la sostenibilità, il servizio e l'inclusione ai premi APEX 2023. Emirates ha continuato a ottenere ulteriori riconoscimenti come i premi "5 Star Global Official Airline Rating" e "Passenger Choice Award for Best Global Entertainment". Ha inoltre vinto due riconoscimenti ai premi ULTRAs 2022, tra cui i premi come "Migliore compagnia aerea del mondo" e "Migliore compagnia aerea del Medio Oriente".