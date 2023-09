Il ristorante I Canonici di Barbarano Vicentino: custode della tradizione del Tartufo

Nel pittoresco centro di Barbarano Vicentino, il Ristorante I Canonici è diventato, nel corso degli anni, un luogo di riferimento per gli amanti del tartufo nella provincia di Vicenza. Con la sua atmosfera raffinata e luminosa, il locale offre ai suoi ospiti l'opportunità di immergersi nella tradizione culinaria veneta.

Il merito di questa eccellenza culinaria è da attribuire al costante impegno e al sacrificio di Chef Stefania Mattiello e di suo figlio Manuel Battagello. Grazie a loro, I Canonici è diventato un punto di riferimento per la gastronomia di alta qualità, senza però escludere nessuno dalla possibilità di gustare le prelibatezze del tartufo.

L'intensità dei sapori, i profumi avvolgenti e i colori vivaci sono caratteristiche intrinseche delle creazioni culinarie de I Canonici. L'ambiente in cui si svolge questa esperienza culinaria è un vero scrigno di accoglienza e piacere per i sensi.

Il tartufo dei Colli Berici e, più in generale, quello veneto, sono tesori gastronomici da scoprire in qualsiasi momento dell'anno. Stefania Mattiello, con la sua maestria in cucina, racconta l'equilibrio tra gli ingredienti della tradizione culinaria veneta e la maestosità del tartufo.

Da I Canonici, è possibile vivere un'esperienza gustativa unica, confrontando sapori come il risotto al tartufo con il risotto all'Amarone. Oppure, assaporando il tartufo bianco e nero in combinazione con il ricco sapore del vino Amarone, autentico e non un semplice Valpolicella.

Il menù del ristorante offre numerose opzioni gastronomiche che ruotano attorno al tartufo, il tutto presentato in un ambiente sobrio ed elegante. Stefania, in sala, con passione racconta i piatti creati dalla sua maestria culinaria, offrendo ai suoi ospiti un'esperienza culturale unica che da anni soddisfa i palati dei gourmet che la seguono.

La dedizione alla tradizione è evidente anche nella scelta degli ingredienti: il pane e l'olio provengono da produzioni locali a chilometro zero, e la selezione di vini è attentamente curata per rispettare la logica regionale.

Guardando al futuro, Stefania Mattiello è già orgogliosa dei risultati raggiunti, ma ha l'obiettivo di consolidare ulteriormente la sua figura professionale, che rimarrà indissolubilmente legata all'arte di lavorare con il tartufo tutto l'anno. I Canonici continuerà a essere un luogo d'eccellenza per chi desidera deliziare il palato con i sapori unici e avvolgenti del tartufo veneto.

