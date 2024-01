Già stanchi del rientro? Su il morale tra sci e spa dell'Alpin Panorama Hotel Hubertus

Finite le feste, ma la montagna rimane magia. Anzi, immersa ora nella sua naturale tranquillità, forse lo è ancora di più. Quando, cioè, la neve non è solo un paesaggio, ma un palcoscenico per esperienze indimenticabili. È arrivato il momento di godersi giornate avvincenti e divertenti sotto il sole invernale esplorando le magnifiche piste delle Dolomiti. E dopo intense sessioni sportive, immergersi nel totale relax di una spa. Un'esperienza di vacanza che unisce adrenalina e rigenerazione, offrendo momenti da vivere come un'avventura sulla neve e tra dolci coccole rivitalizzanti. Dove? All'Alpin Panorama Hotel Hubertus di Sorafurcia (Bz), in Valdaora, in Alto Adige.

Sci, sport e relax in spa all'Alpin Panorama Hotel Hubertus

Tra salti, slalom e discese ad alta velocità, la neve diventa teatro di tante emozioni, di avvincenti sfide e di pura adrenalina per chi sceglie di trascorrere la settimana bianca in Valdaora, all'Alpin Panorama Hotel Hubertus. In questa magnifica location dal mood avveniristico, da cui si domina la valle, per i mesi di febbraio e di marzo vengono proposti momenti di svago da trascorrere sulle piste, lungo i sentieri innevati, ma anche facendosi coccolare nell'Alpenreych Spa, con i numerosi trattamenti detox e rigeneranti. Per le prossime vacanze sulla neve è infatti già tutto pronto per vivere giornate a tutta adrenalina. Un mix esplosivo di discese appassionanti e acrobazie lungo le piste e, per chi ama il brivido, sono tante le opportunità per divertirsi nelle arene per lo sci freestyle a Plan de Corones, riservate ai desiderosi di sfidare la gravità e il proprio coraggio. Con queste premesse, l'inverno si annuncia scoppiettante, soprattutto per la tribù della neve che potrà vivere discese mozzafiato, acrobazie e salti.

Sciare a Plan de Corones a Valdaora: lo scenario perfetto

Tra le cime delle Dolomiti, il Plan de Corones si erge come una montagna sacra per gli amanti dello sci: 120 chilometri di piste e 32 impianti di risalita. L'area sciistica accoglie sciatori di ogni livello: dalle piste più facili a quelle impegnative, con discese che “scivolano” fino alle strutture ricettive. E che dire dei "Black Five"? Cinque piste nere che sfidano anche i più esperti: Sylvester, Herrnegg, Pre da Peres, Erta e Piculin. E, poi, lo Snowpark Plan de Corones con diverse linee di divertimento, dalla Easy Line alla Family Fun Line, per vivere emozioni a tutte le età, sia per i piccoli che per i grandi atleti.

Dopo lo sport, relax totale nelle spa dell'Alpin Panorama Hotel Hubertus

Per concludere una giornata indimenticabile, niente è meglio di un après-ski nell'innovativa Alpenreych Spa dell'Alpin Panorama Hotel Hubertus, all'interno della quale sono disponibili sette cabine per vivere esperienze uniche e sognare la bellezza della Principessa Similde, la forza e l'energia della Principessa Dolasilla, l'armonia con se stessi e la natura come gli uomini del bosco Ganes, il coraggio di Minega o la grazia di Dindia.

La piscina dell‘Alpin Panorama Hotel Hubertus. Foto: Manuel Kottersteger 1/5 La piscina dell‘Alpin Panorama Hotel Hubertus vista da sotto. Foto: Manuel Kottersteger 2/5 La spettacolare vista dalla piscina dell‘Alpin Panorama Hotel Hubertus. Foto: Manuel Kottersteger 3/5 Vista dalla sala relax dell‘Alpenreych Spa dell’Alpin Panorama Hotel Hubertus. Foto: Alex Filz 4/5 La sala relax dell‘Alpenreych Spa dell’Alpin Panorama Hotel Hubertus. Foto: Alex Filz 5/5 Previous Next

Curiosa la narrazione che collega alla storia del Re Laurino: tra i must associati alla tradizione, il percorso che prevede un benefico massaggio, un trattamento ayurveda o alle erbe alpine, per un concentrato di energia. Per lui, da non perdere, Express Power lifting; mentre per i piccoli ospiti perfetti i massaggi “Sogni dei bambini”.

La straordinaria Sky Spa “Heaven&Hell”

Terminati i trattamenti rigenerativi, sarà facile farsi coinvolgere dalla bellezza della Sky Spa “Heaven&Hell”, realizzata dallo studio di architettura Noa* di Bolzano. Un progetto che stupisce per le forme, per l'altezza vertiginosa alla quale si trova e per il fatto di essere capovolta. Le eleganti baite alpine stilizzate, sparse su un'imponente costruzione in acciaio, sono disposte infatti a testa in giù, al livello inferiore. Le casette rievocano le originali baite alpine che adornano i prati circostanti. Questo spazio, che sembra pendere dal futuro, offre una prospettiva di relax del tutto inedita e benessere su due livelli: sopra, “in paradiso”, e sotto, “all'inferno”, dove le strutture sono capovolte o, meglio, appese a una piattaforma. L'area superiore accoglie una vasca idromassaggio con lettini e una con sedute, due docce panoramiche e uno spogliatoio.

La scenografica Sky Spa Heaven. Foto: Manuel Kottersteger 1/5 La Sky Spa Heaven. Foto: Manuel Kottersteger 2/5 Piscina della Sky Spa Heaven. Foto: Manuel Kottersteger 3/5 La sauna della Sky Spa Heaven. Foto: Manuel Kottersteger 4/5 Il tramonto dalla Sky Spa Heaven. Foto: Manuel Kottersteger 5/5 Previous Next

Chi scende al piano inferiore entra nell'area accessibile solo senza indumenti, con vasca idromassaggio, due saune e una “ice room”. L'area Spa, dotata di sala relax, è raggiungibile tramite una passerella flottante. In tutta la Sky Spa, gli spazi aperti si alternano a zone coperte, accomunate dalla vista quasi sconfinata sul paesaggio circostante, che consente di sperimentare in modo unico tutte le atmosfere della giornata, i giochi d'acqua e di luce.

Il favoloso mondo dell'acqua e del wellness dell'Alpin Panorama Hotel Hubertus

L'Alpin Panorama Hotel Hubertus è un'oasi di puro benessere che va ben oltre il concetto di lusso: l'hotel, infatti, è la sintesi di un progetto avveniristico. Tra gli angoli più iconici anche la piscina a sfioro “Sky Pool”: un autentico capolavoro architettonico, unico nel suo genere. Lunga 25 metri e riscaldata a 33°C tutto l'anno, esce a sbalzo sulla valle e, con la stessa levità della Spa, sfida il vuoto anch'essa e si proietta dalla parte anteriore dell'Alpin Panorama Hotel Hubertus. Posizionata a circa 20 metri di altezza, con una parte a fondo vetrato, sembra fluttuare sui prati davanti alle vette dolomitiche, ai piedi di Plan de Corones. Un'emozione che permette di sfiorare contemporaneamente terra, acqua e cielo e dona una sensazione di libertà. Per gli ospiti anche programmi active e un mondo wellness innovativo da vivere nei 7mila metri quadrati con 9 differenti saune. Oltre alla piscina outdoor, il relax whirlpool outdoor (37°C) con vista da sogno sulle montagne, la piscina outdoor con acqua salina (33°C) dalle proprietà benefiche, il whirlpool outdoor (37° C), la piscina sensoriale indoor (30°C). A ciò si aggiungono le tre vasche idromassaggio della Sky Spa Heaven & Hell: una vasca idromassaggio per sedersi, una vasca idromassaggio per sdraiarsi, una vasca idromassaggio per nudisti.

Alpin Panorama Hotel Hubertus

Via Furcia 5 - 39030 Sorafurcia - Valdaora (Bz)

Tel 0474 59 21 04