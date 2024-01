Malaga: un viaggio tra eleganza, arte e sapori nella città che unisce continenti

Panettone senza confini è un evento che coniuga l'arte della pasticceria al viaggio. Durante questo evento itinerante che ha premiato il miglior panettone artigianale 2023, oltre a quelli al cioccolato e amatoriale, a bordo di Fascinosa di Costa Crociere salpata da Savona, abbiamo toccato sei località sulle coste del Mediterraneo. Dopo la prima tappa a Marsiglia, è la volta di Malaga quella città che non si mostra, non si pavoneggia, discreta e rispettosa si lascia conquistare a poco a poco. Elegante e raffinata ti invita ad essere vissuta con passo lento e sereno, come ti trovassi in compagnia della persona che da tempo aspettavi, quella che ti ha fatto un pò innamorare, e vorresti che il tempo non passasse mai. Malaga è luogo perfetto dove condividere un amore, dove tenersi per mano e sognare.

È forse la massima espressione di fusione di due continenti così vicini e al tempo stesso, lontanissimi: l'Europa e l'Africa. Malaga è un po' il ponte tra queste due terre, tra questi due popoli divisi solo da un piccolo lembo di mare che è lo Stretto di Gibilterra.

Dalla culla del mondo, dal meraviglioso continente nero, Malaga ha assorbito quei ritmi pacati, quel piacere del sole e del caldo che è un po' di tutta l'Andalusia, qui però un po' di più. Le sue spiagge si aprono all'Africa che è tanto vicina che pare toccarla solo allungando una mano. La magia di questo spuntone di terra che si tende nel mare non finisce qui. C'è un altro straordinario sodalizio che si consuma su questo tratto di costa, quello tra il mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico che qui si incontrano e si fondono, in un abbraccio profondo e immenso.

Ecco perché Malaga è unica. Continenti e popoli, mare e oceano, che si incontrano qui e che infondono un senso di nessun confine, per uno stile di vita gioviale, aperto, dove le differenze sono il vero tesoro. L'incontro di culture è la manna che viene dal cielo, perché Andalusia e continente africano si uniscono anche qui, nel cielo, dove le stelle brillano e illuminano della stessa luce.

Malaga, capitale della Costa del Sol: dal porto al Museo Thyssen

Tra le più importanti località balneari del turismo spagnolo, Malaga vive una stagione molto lunga grazie al clima che offre temperature calde dovute all'influsso della vicina Africa. La presenza di turisti caratterizza tutto l'arco dell'anno, poiché i pochi mesi nei quali il mare non risulta fruibile, rimane la bellezza di una città ricca di cultura e tradizioni.

La visita può iniziare dal porto, presso il Terminal 2 dove attraccano le grandi navi da crociera. Si fa tappa al Muelle Uno, dove piccole imbarcazioni fanno da cornice a banchi di prodotti locali, capi di bella manifattura e oggetti originali e curiosi che si alternano a bar e ristoranti. Si visita poi il Centro Pompidou e l’Aula del Mar, il Museo Marino.

Terminate si procede verso il centro storico, raggiungibile a piedi attraverso una bella passeggiata lungo Palmeral de las Sorpresas. Si tratta di un bellissimo ampio viale piantumato, una sorta di lungo giardino ombreggiato da grandi palme e da una vegetazione ricca e variegata, con panchine, aree relax e giochi per bambini. Si giunge a Plaza de la Marina e da lì si prende direzione Calle Larios, la via dello shopping più importante e frequentata, che termina a Plaza de la Constitución.

Adiacente sorge il Museo Thyssen, un palazzo rinascimentale del XVI secolo che ospita capolavori dell'arte spagnola e internazionale. Da qui successiva tappa è Plaza del Obispo con la bella fontana e diversi palazzi rinascimentali dalle tonalità calde in tipico stile andaluso. Qui si erge la Cattedrale di Nostra Signora della Incarnazione, anche detta “la manquita”, la piccola monca per una delle sue due torri campanarie mai eretta. In stile barocco rinascimentale, risale al XVI secolo e venne edificata sopra una Moschea.

Malaga è soprattutto Pablo Picasso

A poca distanza dal Museo Thyssen si entra nel mondo dell'artista per eccellenza, Pablo Picasso, lasciandosi trasportare dalla sua grandezza per vivere e poter apprezzare tutta l'immensità di questo grande uomo di arte e di cultura. Al Museo Picasso sono custodite oltre 200 opere dell’artista lungo un itinerario interessante e ben concepito. Si tratta di un'esposizione di un numero ridotto di opere ma dal grande valore storico, poichè ripercorre tutte le fasi artistiche della vita di Pablo Picasso.

La Casa di Picasso

Dal museo si raggiunge la Casa Natale dove trascorse i suoi primi dieci anni di vita e che, al suo interno, custodisce oggetti appartenenti alla famiglia e altre opere. La Casa Natale di Pablo Picasso è tra le attrazioni più visitate e l'attesa in fila è certa. Conviene arrivare con una prenotazione online che prevede una corsia preferenziale che è solitamente meno affollata.

Alcazaba e il Teatro Romano

Alcazaba è un'imponente costruzione di difesa che si nota da molto lontano. E con l'avvicinarsi al porto si scorge, con maggiori dettagli, questa altura merlata che domina il centro di Malaga e che estende la sua vista da una parte su tutta la costa andalusiana e sulle coste africane, dall'altra parte sull'entroterra di Malaga. È una bella fortezza di epoca musulmana ben conservata, la cui visita si snoda lungo i numerosi camminamenti, su vari livelli. Abitata dai Re Cattolici e, prima ancora, dai sultani, è circondata da una muraglia che custodisce, alla sua base, splendidi giardini e antiche dimore storiche.

Il Teatro Romano è il monumento più antico della città. Riconosciuto Bene di Interesse Culturale, si colloca ai piedi della fortezza e risale all’impero di Cesare Augusto nel I secolo a.C.. La sua scoperta è alquanto bizzarra, poiché rimase sepolto fino al 1951 sommerso da sovracostruzioni, prima che venne alla luce in modo puramente casuale, poiché nessuno studio aveva mai portato in evidenza la sua esistenza. Ha così ripreso la sua funzione e al suo interno, nel corso della stagione estiva, vengono organizzati spettacoli e rappresentazioni teatrali.

Castello di Gibralfaro

Il Castello di Gibralfaro venne costruito nel XIV secolo come istanza delle truppe chiamate a proteggere l’Alcazaba, alla quale è unito dalle sue mura di cinta esterne. Anch'esso si mostra in tutta al sua massiccia e imponente struttura, giganteggiando dall'alto, sopra la città. La sua posizione strategica, nella parte più alta del monte che da il nome al castello, consentiva l'avvistamento degli attacchi nemici.

Vista sul castello di Gibralfaro

Venne comunque vinto e conquistato dai Re Cattolici nel 1487. Anche da qui il panorama che si apre è incantevole, dominando lo Stretto di Gibilterra e la vita di Malaga con i suoi palazzi, le sue chiese, la Plaza de Toros Vieja e la distesa di ricca vegetazione che si stende verso l'entroterra. Un vero spettacolo!

Le spiagge di Malaga e il Caminito del Rey

Una lunga striscia di costa lunga che da Nerja, a est di Malaga, termina dopo circa 150 km a Manilva, attraversando quelle mete turistiche che negli anni '80 erano le Ibiza e Formentera di oggi, Torremolinos e Marbella. E al di là di questo stretto, chiamato Mare di Alboràn, la porzione più occidentale del mar Mediterraneo che lo connette all'oceano Atlantico, con la provincia di Al-Hoseyma, il Marocco, l'Africa.

Malaga è anche questo, il continente africano ad un allungo di mano, lì, così vicino che si respira la sua aria, con quel sentore di una terra unica, magnifica, di un popolo che è l'origine del nostro mondo, con la loro storia di animisti da cui partono tutte le successive credenze religiose del mondo. Qui in Andalusia, su questa parte d'Europa, un animo sereno e leggero, libero, può sentire un pò di Africa, i suoi profumi, i suoi suoni, la sua magia.

Le spiagge della città di Malaga

Il consiglio è stendersi sulle belle e ampie spiagge adiacenti il centro abitato di Malaga, piuttosto in direzione ovest, verso Torremolinos, per lasciarsi avvolgere in un abbraccio di unicità, tra mare e oceano, tra Europa e Africa. Le spiagge raggiungibili a piedi, in meno di un'ora di passeggiata dal porto di Malaga, sono Playa de la Caleta, in direzione est, verso Nerja, mentre in quella opposta Playa de Huelin (o de san Andres) e, a seguire, Playa de la Misericordia e Playa de Sacaba. Per stendersi al sole si può scegliere Playa de Huelin e qui, con le sue sedute direttamente sulla sabbia, il Chiringuito Rocamar prepara specialità della cucina locale, come gli Espetos, spiedini di pesce cotti alla brace.

Queste sono le cosiddette “spiagge della città”, quelle che si stendono al di qua del Guadalhorce, un fiume che attraversa la Spagna meridionale e sfocia qui. Lungo le spiagge sono comunque numerosi i ristorantini che si succedono, uno dopo l'altro, dove fare tappa per gustare specialità andaluse e iberiche.

Vista sul fiume Guadalhorce

Ma a proposito del Guadalhorce vi invitiamo a conoscere e, per chi ha la passione delle escursioni un po' estreme (ma comunque percorribili senza scalate e imbragature), a percorrere quello che un tempo era noto come il sentiero più pericoloso del mondo: il Caminito del Rey. Un percorso lungo circa 8 km, in parte su passerelle costruite su gole a oltre 100 metri d'altezza. Vedute incantevoli e paesaggi dello scenario naturalistico di rara bellezza, si sviluppa tra gole, canyon e una grande valle, per un percorso scavato dal fiume Guadalhorce, con pareti che raggiungono i 700 metri di profondità.

Altri edifici e attrazioni a Malaga

Inaugurato nel 1870 con il Guillermo Tell di Gioacchino Rossini, Teatro Cervantes, con i suoi 1200 posti a sedere, è un edificio caratterizzato da un'elegante splendida facciata ed un interno riccamente decorato, con un prezioso soffitto dipinto ad olio. Originale e curiosa la definizione con la quale si presenta al pubblico con la sua offerta culturale: “inesauribile, ibrida e, in una certa misura, anarchica”. Si tratta di un'interessante tappa che sorge nel centro storico, raggiungibile in mezz'ora dal porto turistico.

Altra visita consigliata è il Museo d'Arte Flamenco Peña Juan Breva, per assistere a spettacoli di flamenco, situato nella Plaza de la Merced, aperto tutti i giorni tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 14.00. In Calle Beatas, nel cuore del centro storico di Malaga, si visita il MIMMA (Museo Interactivo de la Música) che sorge nel Palacio del Conde Navas, in stile barocco del XVIII secolo, un tempo dimora degli aristocratici spagnoli. Sempre nel centro storico, in Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, si fa tappa al Museo del Vidrio y Cristal, per una visita guidata ai 700 pezzi di vetro e cristallo che risalgono dal VI secolo a.C. al XX secolo.

Per chi ama l'arte pittorica, in Calle Afligidos c'è il Museo Revello de Toro, ricavato nella storica bottega e casa di Pedro de Mena, un artista del XVII secolo noto per i suoi dipinti religiosi. Nei pressi della tabacalera, antica Real Fábrica de Tabacos di Malaga in attività fino al 2002, si fa visita al Museo del Automóvil y la Moda, con una collezione di circa 90 macchine classiche, oltre a mostre di alta moda e cappelli.

Cosa e dove mangiare a Malaga

Le tapas nei chiringuitos sono la cucina malaghegna offre un'ampia scelta di piatti, completa e variegata, capace di soddisfare tutti i palati. Che ci si trovi al centro della città, oppure sulla spiaggia, trovare un ristorante dove vivere un'esperienza enogastronomica di qualità non è per nulla difficile. La specialità più tipica di Malaga sono gli Espetos, uno spiedino di pesce, per lo più sardine, arrostite a fuoco lento sui carboni ardenti, come anche i boquerones, pesciolini impastati con farina e fritti, accompagnati con limone.

Altra tipicità è il gazpachuelo malagueño, tra le ricette più tradizionali di Malaga, cucinato in molte versioni secondo la fantasia dello chef. Da non perdere, per gli amanti dei molluschi, le conchas finas, magari accompagnate da un pizzico di sale, pepe e limone. Da provare anche la frittura di Malaga che comprende principalmente seppie, calamari, alici, triglie, palombo, come anche l’ajoblanco malagueño, una zuppa fredda che ricorda il gazpacho, che si differenzia per la base di mandorle, con aglio, olio d’oliva e mollica di pane, idealmente accompagnata da uve fresche o uva passa.

Segnaliamo la Taberna Los Gatos, La Cosmpolita, El Refectorium Catedral tutti in zona centro Malaga. Immancabile tappa è il Mercado de Atarazanas dove banchi colorati di frutta, verdura e tanti altri prodotti locali, invitano ad una sosta. Qui, in un contesto molto vivace e spartano fatto di tavoloni sempre gremiti, trovi seduti tanti Malagueños (o Malacitanos), la gente della città, impegnati a degustare polpo, pesce fritto, acciughe, calamari e spiedini di gamberi preparati nei rustici e instagrammabili chioschi che caratterizzano questo frequentato mercato.

Per ultimo, o forse per primo, si visita e si mangia a El Pimpi, una delle botteghe-ristorante più straordinarie e tradizionali di Malaga.

Dove dormire a Malaga

Come sempre prima si mette mano alle tasche e si guarda la propria disponibilità poi, a seguire, si sceglie la zona. Come in tutte le città capitali del turismo, anche Malaga dispone di un’ampia offerta, dagli alberghi di lusso alle pensioni più economiche. Se vogliamo alloggiare nella Calle Larios, la via più famosa di Malaga, possiamo optare per il Living4Malaga Premium o il Room Mates Larios, oppure per il più economico Hostal Larios.

Si può rimanere in centro, quindi comodi per spostamenti e shopping, anche al di fuori di calle Larios, scegliendo l’AC Hotel Malaga by Marriot o il Palacete Alamos oppure per una soluzione molto economica per un letto in camera stile dormitorio, ma dal nome assai invitante, si può optare per la Terraza del Limonar a 200 metri dalla spiaggia.

Una scelta intelligente potrebbe essere quella della stazione ferroviaria di Málaga María Zambrano, non solo perché è ovviamente facile raggiungerla, ma anche perché è tra le più importanti stazioni della Spagna e serve molte tratte, tra e quali le linee Cercanías che sono i treni a breve percorrenza, come quello che porta al Caminito del Rey, ad esempio. Qui si può alloggiare al Barceló Malaga, al Sercotel Malaga, al Tryp Malaga Alameda o al Maria Zambrano Málaga Apartment, decisamente più abbordabile nei prezzi.

In zona aeroporto si dorme bene anche in formula economica all’Holiday Inn Express Málaga Airport. Se si vuole vivere nella Malaga artistica la scelta è Soho, il quartiere cosiddetto delle arti, si può prenotare al Mariposa Hotel Malaga o al Room Mate Valeria, ma anche all’Exe Astoria o al Malaga Soho.

Insomma, sono tante le soluzioni ricettive per vivere Malaga secondo le proprie esigenze. L’importante è sempre una buona organizzazione e programmazione, ameno per quanto concerne l’alloggio, poi si può anche andare “a sentiment” e lasciarsi guidare dall’istinto.

