Se la moda uomo fosse un cocktail. Drink su misura da Dry Milano

Cosa hanno in comune la moda e il bere bene? A Milano, molto più di quanto si pensi. Così, in occasione della Milano Moda Uomo 2024, la settimana della moda maschile in programma fino al 16 gennaio, Dry, il locale che combina la tradizione della pizza napoletana al sofisticato universo dei cocktail, celebra la propria passione per il “su misura” invitando il pubblico di addetti ai lavori e non solo ad abbandonarsi all’atmosfera calda e accattivante che ogni sera avvolge il bancone, regno di Edris Al Malat che con passione rivela la sua signature cocktail list di stagione da abbinare alle pizze di Lorenzo Sirabella.

Particolare della sala di Dry Milano. Foto: Silvia Sirpresi 1/3 La calda atmosfera di Dry Milano. Foto: Emanuele Minerva 2/3 La vista dal dehor di Dry Milano. Foto: Silvia Sirpresi 3/3 Previous Next

I cocktail di Dry Milano per la Moda Uomo 2024

«Da tempo anche il mondo dei cocktail, come la, segue le stagioni e cambia proposte in base agli ingredienti disponibili per dialogare in maniera più sinergica con la- commenta Edris Al Malat - Questo significa calibrare i sapori, sperimentare, e osare, provare nuovi accostamenti e trovare ogni volta una “veste nuova” adottando tecniche di lavorazione e consistenze proprie del mondo gastronomico. In sintesi, contaminarci, proprio come avviene nella moda, che spesso lancia tendenze provando l’inesplorato. Questo approccio si rivela nella nostra cocktail list riconoscibile e sorprendente ad ogni sorso».

«Per queste settimane frenetiche si suggerisce di abbandonarsi al Vintage Negroni, un sapore sicuro e deciso per concludere queste giornate dense, oppure indugiare sui classici dimenticati, nostro caposaldo da sempre: dal French 75 al Sazerac, passando per l'Hanky Panky, oppure esplorare e divertirsi con i sapori di stagione proposti nei nostri special come Sud Express, un viaggio sensoriale tra le note del rum, la morbidezza dello yogurt e dello sciroppo al latte di bufala con una consistenza vellutata, spezzate dai sentori dell’amaro. O ancora un’esperienza piacevole, fresca e divertente il nostro Hibiscus Margarita, leggermente affumicato dalla Tequila e dal Mezcal, ma estremamente fresco grazie a un cordiale di lemongrass e ibisco. E infine per stupire con brio e colore il Bourbon-Beet grazie all’uso dello sciroppo di barbabietola che facciamo noi».

Kill Bill Volime 1 1/6 Mediterraneo 2/6 Pumpkin mule. Foto: Factory Agency 3/6 Pizza Cassoeula 4/6 Pizza Friarielli Zucca e Ventricina 5/6 Pizza Piennolo giallo 6/6 Previous Next

Dry Milano, tra moda e vintage

E infine una nota sugli spazi (progettati dallo studio Vudafieri-Saverino Partners) non secondari per un pubblico esteta ed esigente come quello della settimana della moda: arredi semplici dal gusto retrò in uno spazio essenziale, mettendo al centro gli ospiti in un ambiente caldo e complice, grazie all'alternanza di due materiali come il legno e l’ottone, per lasciare spazio alle chiacchiere e ai sapori.

Dry Milano

via Solferino 33 - 20121 Milano

Tel 02 6379 3414