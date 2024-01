Al “Fondaco dei Tedeschi” le illustrazioni di Lucio Schiavon

Come se non bastassero i colori delle maschere di Carnevale, il Carnevale di Venezia ne aggiunge di altri! Sono quelli di Wild Hearts dell'illustratore Lucio Schiavon, protagonisti quest'anno al Fondaco dei Tedeschi, il palazzo situato nel sestiere di San Marco e affacciato sul Canal Grande, oggi tappa imperdibile dello shopping veneziano.

I Wild Hearts di Lucio Schiavon

Cosa sono i Wilder Mann?

Personaggi selvaggi, solitari e misteriosi - conosciuti anche come Wilder Mann - che secondo la leggenda vivono tra le profonde pieghe delle montagne e nei segreti delle foreste in ogni angolo d'Europa, dall'Austria alla Grecia, dalla Finlandia al Portogallo, dalla Romania alla Scozia e, naturalmente, anche tra i rilievi e i boschi dell'Italia. Questi esseri un po' umani e un po' animali sono vestiti di pelli, paglia, tela di sacco, elementi vegetali e accessoriati di maschere zoomorfe, campane, bastoni e corna. Figure archetipe che, ovunque, fanno la loro comparsa in occasioni rituali pagane o religiose, quando si celebra il ciclo delle stagioni e, soprattutto, il Carnevale.

I Wild Hearts di Lucio Schiavon al Fondaco dei Tedeschi

Con la complice creatività di Lucio Schiavon che li ha interpretati col suo tratto inconfondibile, i Wild Hearts sono arrivati al Fondaco dei Tedeschi attratti dalla potente energia vitale del celeberrimo Carnevale veneziano: hanno abbandonato la loro vita austera, solitaria, monocromatica e i cieli invernali in cui vivono e sono sbarcati nella città lagunare dove la festa pulsa e ribolle. Tra calli e canali sono stati letteralmente travolti e contagiati dal tripudio di vivaci colori che caratterizza il Carnevale veneziano: eccoli aprirsi a una vita fatta di ogni possibile tinta e sfumatura, e nella loro festosa nuova veste si affacciano ad ogni angolo nel Fondaco dei Tedeschi in un'esplosione di allegria.

L'illustratore Lucio Schiavon

Con il loro buffo e coloratissimo aspetto fanno capolino curiosi dalle arcate che dominano la corte, animano le vetrine, compaiono a sorpresa tra gli scaffali e i manichini, in una narrazione coerente e scherzosa che interpreta con elegante creatività l'essenza del Carnevale veneziano. Non solo, nelle vetrine e in ogni angolo dello store l'allestimento si arricchisce di contenuti animati e di corner perfetti per un selfie giocoso. I personaggi di Lucio Schiavon sono anche i protagonisti della campagna di comunicazione online, la cui musica è stata scritta ed eseguita dal compositore Tommaso Ermolli. Per un Carnevale divertente tra shopping di lusso, qualità e soprattutto ironia e tanti colori nella città del Carnevale più famoso al mondo.