Osteria Antica Rocca, il sapere femminile in cucina

Un vero e proprio tuffo nella tradizione parmigiana del buon mangiare, immersi nella campagna parmense. Sensazioni culinarie che è possibile assaporare quotidianamente in quel di San Quirico Sissa Trecasali, borgo parmense sito di fianco alla ben nota Food valley bike. Qui si trova l'Osteria Antica Rocca, ristoro che vede sole donne nella sua cucina.

L‘antica Osteria Antica Rocca ha una brigata tutta al femminile (foto Francesca Bocchia)

La cucina tutta al femminile dell'Osteria Antica Rocca

L'Antica Rocca è un tuffo nella tradizione parmigiana del buon mangiare unita a un pizzico di modernità, con il giardino estivo dedicato agli aperitivi e alla musica.

Osteria Antica Rocca - Ilaria Consiglio, seconda da sinistra e il suo staff (foto Francesca Bocchia)

Espressione di un territorio e delle sue genti, con l'oro del grano nei campi a farle da cornice nel periodo estivo e la nebbia che tutto avvolge durante l'inverno, lasciando spazio all'immaginazione di mondi lontani, per ritrovare concretezza e sapore non appena si varca la soglia dell'Osteria.

Osteria Antica Rocca: i protagonisti in cucina

Con una giovane e dinamica squadra di ragazze al proprio fianco, Ilaria Consiglio ha ereditato l'arte dell'enogastronomia emiliana dalle precedenti titolari e dal 2017 ha iniziato a scrivere una nuova storia. Che è la sua ma anche quella di Angelica, Valentina e Chiara, che, prima di approdare all'Antica Rocca, ha accumulato esperienze nei ristoranti e nei club dei quartieri più esclusivi di Londra, grazie alle quali aggiunge un tocco di originalità ai classici sapori della Bassa Parmense, cuore della proposta del locale.

Osteria Antica Rocca: il locale

A proposito del “locale”, l'idea è fin da subito stata quella di suggerire l'atmosfera di una casa, dove però si degusta pescando dalla carta o seguendo i consigli del giorno, nel nome della stagione e di un territorio che, in un certo senso, arriva in bicicletta, visto che la ciclovia Food Valley Bike transita proprio fuori dalla porta.

Osteria Antica Rocca: le specialità

È qui che passato e presente si siedono a tavola, in un dialogo reciproco basato su tradizione e territorio. Ne sono esempi i salumi tipici, scrupolosamente selezionati da produttori locali, privilegiando l'artigianalità e la qualità delle lavorazioni. In degustazione sono sempre presenti il Culatello di Zibello Dop - il Re della cantina - e la rara Spalla Cruda di Palasone, prodotta da pochissimi salumifici della zona. Non mancano il salame della Bassa e la Spalla Cotta di San Secondo, perfetta da abbinare alla torta fritta (nome tutto parmigiano per indicare i morbidi panini di pasta fritta, conosciuti spesso con l'appellativo di “gnocco fritto”). Con taglio più piccolo, questo impasto è poi farcito di taleggio, creando appetitosi fagottini, diventati un classico dell'Osteria.

Osteria Antica Rocca - gnocchetti di pane (foto Francesca Bocchia)
Osteria Antica Rocca - erbette e ricotta (foto Francesca Bocchia)
Osteria Antica Rocca - battuta di vacche rosse (foto Francesca Bocchia)
Osteria Antica Rocca - selezione di formaggi (foto Francesca Bocchia)

Il menu segue l'alternanza delle stagioni e gli ingredienti sono scelti dando priorità a fornitori della zona, per assicurare freschezza dei prodotti e controllo delle filiere. Fra i primi piatti dominano le paste fatte in casa, realizzate secondo tradizione, come i Tortelli d'erbetta o di zucca, gli Anolini con il delicato brodo di gallina e i Maltagliati con il ragù di Spalla Cotta, ricetta storica dell'Antica Rocca.

Osteria Antica Rocca

Strada Provinciale 44 - 43018 San Quirico Sissa Trecasali (Pr)

Tel 0521 878615