San Valentino a Borgotufi: fuga romantica in un borgo da sogno

Un antico e suggestivo aggregato rurale nel Comune di Castel del Giudice in Molise, restaurato e trasformato in un albergo diffuso per mezzo di un attento e accurato intervento di recupero architettonico. Borgotufi oggi è diventato una vera e propria oasi di benessere e relax, un nido perfetto per una fuga d'amore da vivere intensamente per celebrare nel migliore dei modi il giorno di San Valentino. Un camino scoppiettante, la neve che si svela dietro le tendine ricamate, un romantico soppalco e intorno l’incanto delle cime e dei boschi imperlati di bianco. La favola romantica degli innamorati trova rifugio in un borgo di pietra immerso nel paesaggio, a pochi km dalle vette di Capracotta su cui vivere emozionanti ciaspolate guidate e dalle bellissime piste da sci di Roccaraso.

San Valentino a Borgotufi

Pietra e legno, ma anche sorprendenti elementi di design e opere d’arte caratterizzano le casette di Borgotufi, tutte diverse, intime ma spaziose, rifugi sognanti. Nella struttura principale, il centro benessere panoramico accoglie gli innamorati per speciali momenti di wellness tra la piscina con lame cervicali e idromassaggio, la sauna, le docce emozionali, trattamenti e massaggi.

Borgotufi - junior suite 1/4 Borgotufi - stanza executive 2/4 Borgotufi, sala da pranzo 3/4 Borgotufi - Ristorante Borgo, interno 4/4 Previous Next

Cosa mangiare a San Valentino a Borgotufi

Inoltre, il ristorante gourmet MIA e il Ristorante del Borgo propongono piatti ricercati, i cui ingredienti nascono dagli orti di Borgotufi. Al Ristorante del Borgo la serata del 14 febbraio 2024, le coppie si godono una cena degustazione romantica con musica dal vivo.

Le giornate mano nella mano trascorrono tra escursioni fino alla Sorgente di Acqua Sulfurea, un luogo magico le cui acque anticamente venivano considerate miracolose per le sue proprietà, ciaspolate al tramonto tra gli abeti soprani di Pescopennataro e trekking incantati, ma anche esperienze speciali, come lo yoga in volo, le degustazioni di tè, le passeggiate sensoriali.

Borgotufi - Ristorante Borgo, piatto 1/4 Borgotufi - Ristorante Borgo, piatto 2/4 Borgotufi - Ristorante Borgo, piatto 3/4 Borgotufi - Ristorante Borgo, piatto 4/4 Previous Next

San Valentino 2024 a Borfotufi: l'offerta di pernottamento

Con l’offerta Fuga Romantica valida dall’11 al 23 febbraio 2024 sono inclusi: il pernottamento nella categoria di camera scelta, una ricca colazione a base di prodotti locali e artigianali per cominciare la giornata con dolcezza, brindisi di benvenuto con stuzzichini in camera in omaggio, un percorso benessere di 120 minuti per momenti unici di coppia, la cena romantica al Ristorante del Borgo con menu degustazione di 3 portate (acqua inclusa), e lo sconto del 15% per il noleggio di sci, snowboard e attrezzature sulle piste di Roccaraso con agevolazione “salta la fila”. Le coppie che sceglieranno la camera deluxe troveranno un romantico camino acceso. Per sorprendere la dolce metà, si possono prenotare anche servizi extra, come la frutta fresca e i fiori, ma anche la colazione in camera oppure una bottiglia di Champagne per brindare all’amore. Il prezzo è a partire da 234 euro a coppia a notte.

Borgotufi Albergo Diffuso

Via Borgo Tufi 80 - 86080 Castel del Giudice (IS)

Tel 0865 946820