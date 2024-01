A San Valentino benessere per due alle Terme Merano

Quindici piscine interne aperte tutto l'anno, una sauna meravigliosamente rilassante con una bellissima area esterna, esclusivi trattamenti benessere e sale relax dal design elegante. Quale posto migliore se non le Terme Merano per una piccola fuga d'amore dalla vita quotidiana in occasione di San Valentino? Le Terme Merano si preparano ad accogliere gli innamorati per rendere unica e speciale la loro festa! Dall'evento MySauna Time alle intramontabili Pool Suite, fino ai trattamenti nella MySpa, ideali per contrastare le temperature rigide invernali. E per la gioia degli sportivi, torna anche l'ingresso Terme e sci che permette di combinare il benessere termale alle discese sulle piste di Merano 2000.

San Valentino a Terme Merano (foto Alfred Tschager)

San Valentino alle Terme Merano

In occasione della festa di San Valentino, le Terme Merano danno vita al MySauna Time. Mercoledì 14 febbraio 2024 dalle 17 alle 21 la coppia potrà dedicarsi un momento di benessere da trascorrere nella sala bagnanti e nell'area sauna delle Terme Merano. La sauna, infatti, non è solo un rituale benefico per l'organismo, ma anche una pausa da tutto il resto, in un ambiente fatto di quiete e distensione, per sentirsi totalmente avvolti dall'armonia.

Terme Merano - pool suite (foto Kottesteger)

Nella sauna finlandese esterna speciali gettate di vapore a tema potenziano l'effetto benefico del calore, mentre nel bagno di vapore al miele altoatesino si potrà preparare la pelle con un delicato scrub. Non mancheranno tisane e bevande calde e anche qualche stuzzichino pensato proprio per la festa degli innamorati.

Dopo la sauna il corpo ha bisogno di riposo e per questo sono a disposizione le diverse aree relax delle Terme Merano. Lettini ad acqua, cielo stellato, fuoco acceso, nicchie rivestite di cuscini, vetrate con vista: ogni coppia può trovare il suo ambiente più congeniale.

San Valentino alle Terme Merano: trattamenti caldi per due

Benessere e relax, armonia e distensione sono protagonisti anche del mondo MySpa delle Terme Merano dove la coppia può condividere trattamenti esclusivie coccole. Per rimanere in tema di sauna, nella Cabina infrarossi in coppia un sano calore radiante penetra in profondità nella muscolatura della schiena, delle spalle de della nuca, rilassa e scioglie le contratture, lenisce i dolori, favorisce la vascolarizzazione e attiva le forze di autoguarigione (45 min. 29 euro).

Terme Merano - pool suite (foto Kottesteger)

Per due anche il Bagno di Sissi agli aromi altoatesini, bagno purificante con effetto rassodante, da assaporare nella vasca imperiale immersi nell'acqua calda (20 min. 49 euro).

Terme Merano - Sauna in coppia (foto Kottesteger)

Ideale in inverno, il pacchetto Special for Two comprende invece: un Bagno idromassaggio con estratti aromatici per due (20 min.), un Massaggio con le pietre laviche calde (50 min.) e un ingresso di 2 ore alle Terme per due (209 euro).

San Valentino alle Terme Merano: magic Moments nella Pool Suite

Il luogo per eccellenza degli innamorati è la Pool Suite. A scelta tra Apple, Honey, Herbs e Grape, ogni Pool Suite è unica, con lettino ad acqua per il relax, idromassaggio e bagno turco, sali da bagno, peeling e oli per i massaggi, una bottiglia di spumante e frutta. E poi ancora borsa con accappatoio, asciugamani e ciabatte. Inoltre compreso un ingresso giornaliero Pools, Fitness & Sauna per 2 persone. Il pacchetto base Pool Suites Magic Moments comprende 3 ore di utilizzo esclusivo, al costo di 250 euro. Una vera e propria oasi di pace privata, posizionata sopra la sala bagnanti per regalare una vista incantevole sulle piscine.

San Valentino alle Terme Merano: dalla sauna alle piste da sci

Dal calore dell'area sauna e dei trattamenti della MySpa alle temperature rigide e all'aria frizzante delle piste da sci! Anche in questo periodo la vacanza può diventare l'occasione per regalarsi dei momenti da trascorrere all'aria aperta. Merano è una località curata e accogliente in tutte le stagioni, camminare sotto i portici del suo centro storico o spingersi lungo il Passirio fino alla Passeggiata d'inverno sarà un'esperienza romantica. Gli sportivi possono approfittare del Biglietto combinato Terme e sci, valido fino a marzo 2024, comprensivo di: ingresso di 3 ore alle Terme Merano e skipass di 4 ore per la zona sciistica Merano 2000, al costo di 63 euro.

Terme Merano - esterno (foto Kottesteger)

Comodo alla città, il comprensorio Merano 2000 mette a disposizione 40 km di piste di diverso livello, da facile per bambini e principianti a media difficoltà, fino alle due nere più difficoltose e ripide. L'Outdoor Kids Camp con tappeti magici e scuola di sci accolgono famiglie con bambini, mentre lo Snowpark è ideale per gli amanti di salti e acrobazie.

Terme Merano

Piazza Terme, 9, 39012 Merano (Bz)

Tel 0473 252000