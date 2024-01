Vacanza a suon di sfide sulle nevi nel cuore della Val d’Ega

Sette paesini di montagna, abbracciati da due di più famosi massicci dolomitici: il Catinaccio e il Latemar, coi loro picchi senza tempo. Qui vi è racchiusa la Val d'Ega, paradiso per gli escursionisti e gli amanti degli sport, estivi e invernali.

La vista del Latemar, del Catinaccio e delle altre vette dolomitiche come compagne di avventure. Farsi strada con le ciaspole su distese di neve scintillante, o scendere a tutto carving su piste appena preparate. E perché no vincere una sfida, anzi 6, con la Val d’Ega Winter Challenge, la novità della stagione invernale: sfide fra attività all’aria aperta, sport e paesaggi mozzafiato, che dovranno essere immortalate in altrettanti clic fotografici, passaporto necessario per vincere e ricevere il premio finale.

La Val d'Ega d'inverno è il paradiso degli sport invernali

Vacanze invernali in Val d'Ega: Val d’Ega Winter Challenge

Tutti possono partecipare, la sfida è aperta a chiunque ami gli sport invernali e soggiorni in una delle tante strutture convenzionate con le associazioni turistiche della Val d’Ega. L’unico requisito? Andare alla scoperta di questo paradiso dolomitico in un modo diverso dal solito.

La Winter Challenge è aperta per tutta la stagione sciistica, fino a marzo 2024. Una volta iniziata, sono dieci i giorni di tempo per completare tutte le sei sfide in programma.

Vacanze invernali in Val d'Ega: le sfide

Ovvero un’esperienza per vivere a 360 gradi la Val d’Ega. Si inizia con la “Sfida artistica… dove arte e natura s’incontrano”: partire alla scoperta dell’Eye of the Dolomites a Obereggen e da lì godersi un panorama mozzafiato dal passo di Pampeago. Si prosegue con la “Sfida architettonica… design a quota 2.096 metri”, visitando una delle perle architettoniche della Val d’Ega: il rifugio Oberholz di Obereggen, pronto ad essere immortalato in uno scatto fotografico indimenticabile. E non può mancare l’occasione per ammirare da vicino due giganti: il Catinaccio che si tinge di rosa con l’enrosadira e il Latemar, che si affaccia regale nelle acque del lago di Carezza: ecco quindi la Sfida dei giganti. E magari subito dopo partecipare alla “Sfida invisibile… ai piedi del Catinaccio, a bocca aperta”, esplorando, fra lo stupore di un paesaggio da fiaba, il mitico regno di Re Laurino a Carezza e scoprire la stazione a monte “invisibile”, ispirata al roseto incantato della leggenda locale.

Val d'Ega - slittino

La Val d’Ega ha cuore green, ed ecco allora la “Sfida sostenibile… in bus è più divertente”: si lascia riposare l’auto e si prende il bus (gratuito con il Guestpass che si riceverà in omaggio all’arrivo) per raggiungere comodamente le aree sciistiche. Infine non può mancare, per i buongustai e non solo,) la “Sfida culinaria” (che ha il sapore anche della ricompensa): una meritata pausa in qualche accogliente baita della Val d’Ega dove lasciarsi viziare dalle specialità tipiche altoatesine. Al termine della Winter Challenge basterà caricare qui le foto che provano il superamento di ogni sfida e poi recarsi in uno degli uffici turistici della Val d’Ega per ricevere il regalo: un premio per coronare il successo, e insieme un ringraziamento per avere esplorato con passione le aree sciistiche e i panorami della Val d’Ega. Che la sfida quindi abbia inizio! Le avventure si possono condividere su Instagram, con l’hashtag #enjoyeggental.

Val d'Ega - Carezza, bimbo sugli sci (foto Ivan Goller) 1/6 Val d'Ega - Sugli sci a Carezza (foto Wisthaler) 2/6 Val d'Ega - merenda in rifugio 3/6 Val d'Ega - Spa e benessere 4/6 Val d'Ega - ciaspolata (foto Gunther Pichler) 5/6 Val d'Ega - aperitivi in quota 6/6 Previous Next

Per informazioni: Val d’Ega Turismo