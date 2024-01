Vacanze nel Kufsteinerland per un dolce inverno lento

Kufstein, Bad Häring, Ebbs, Erl, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, sono soltanto alcune delle suggestive località che si affacciano sul fiume Inn. Ci troviamo in Austria, per la precisione in un angolo paradisiaco del Tirolo, il Kufsteinerland. In particolare è il luogo dove si abbina alla natura anche la cultura e la vivace vita urbana che la cittadina di Kufstein propone tutto l’anno. Qui ci sono locali e ristoranti caratteristici per assaporare e sorseggiare le ricette tipiche, ma anche innovative del Tirolo; negozi, boutique e deliziose botteghe dove stupirsi per la qualità e raffinatezza degli articoli in vendita; spicca poi la grande fortezza, sempre visitabile, che consente di vivere il passato tra le sue antiche mura che ospitano anche musei e il celebre organo all’aperto più grande del mondo che riecheggia in tutta la città a mezzogiorno. L’inverno è dunque ricco di esperienze che captano l’attenzione di tutti: dagli sportivi agli shopping – urban addicted.

La fortezza di Kufstein (foto Werner Fil)

Vacanze nel Kufsterinerland: gli sport invernali

Al mattino, si disegnano le primissime tracce nella neve fresca e farinosa: chi vuole divertirsi in un grande comprensorio, c’è lo SkiWelt Wilder Kaiser Brixental con 270 km di piste, raggiungibile rapidamente e in modo sostenibile da Kufstein con la navetta gratuita per chi soggiorna in Kufsteinerland.

La vista panoramica mozzafiato a 360° sulla terrazza girevole su 70 cime di tremila metri e la discesa più lunga del mondo dello sci sono due ottimi motivi per essere felici già di prima mattina. Chi preferisce sciare su piccoli comprensori privi di code e con facili piste può provare le piste di Kufstein lontano dal trambusto dei grandi comprensori sciistici: il Vorderthiersee è un luogo familiare e accogliente. Dall'altopiano di Mitterland, 3 impianti di risalita portano a 1.050 metri. Dalla stazione a monte della seggiovia Haltjoch partono tre diverse discese che scendono a valle. C’è poi anche il piccolo comprensorio sciistico presso l'impianto di risalita Hochfeld a Schwoich: se non volete passare l'intera giornata sulle piste, potete acquistare lo skipass di due o tre ore a prezzi convenienti e proseguire poi la giornata con qualche slittata dalla baita Kala Alm (noleggio slitte direttamente in baita).

Kufsteinerland - sullo skilift (foto Christina Ehammer)

Chi preferisce invece vivere la neve a ritmo lento, Kufsteinerland offre parecchi sentieri segnati per passeggiate invernali e ciaspolate in un contesto spettacolare di boschi, pascoli e laghi in versione completamente white.

Kufsteinerland - sciata di coppia (foto Roland Defrancesco)

Vacanze nel Kufsteinerland: il lato urbano

Il Kufsteinerland è un crossover alpino-urbano che combina il meglio di entrambi i mondi: dallo shopping all’après-ski, dal museo alla pista di sci.

Kufsteinerland - veduta notturna della fortezza di Kufstein (foto Nikolaus Faistauer Photography)

Nel pomeriggio, è piacevole passeggiare tra i vicoli del centro storico e lasciarsi incantare dai locali e negozi tipici. La passeggiata attraverso la stretta Römerhofgasse con le sue vetrate, le finestre a graticcio e gli stretti vicoli è una sorta di viaggio indietro nel tempo. Alla boutique Trachten Stolzer, nella vicina Kirchgasse, si ammirano creazioni di costumi tradizionali dal design insolito: il femminile Dirndl con stampa leopardata e i pantaloni lederhosen in pelle, interpretano le usanze tirolesi. Alla storica azienda Riedel si può vedere in diretta la creazione artigianale dei bicchieri e dei famosi decanter, acquistabili nel negozio.

Kufsteinerland - il centro storico di Kufstein (foto Nikolaus Faistauer Photography)

Vacanze nel Kufsteinerland: la proposta culinaria

In Kufsteinerland la cucina italiana è celebrata dal pluripremiato Umberto Gorizio nel moderno "Minute's" in Theatergasse: i nostalgici che non vogliono rinunciare ai sapori di casa, non rimangono delusi. Chi cerca qualcosa di tradizionale, può varcare la soglia della tradizionale locanda Auracher Löchl: 600 anni di storia sono ben rappresentati dalle antiche sale dove si rivive l’atmosfera di un tempo. Qui si può gustare la migliore tartare di manzo della città, preparata dal vivo al tavolo nelle rustiche Stuben, oppure i canederli al formaggio tirolese, cotti nel burro chiarificato e serviti in una sostanziosa salsa di cipolle.

Kufsteinerland - specialità tipiche tirolesi

L'attenta gestione del cibo è mantenuta anche dai produttori locali nei villaggi circostanti (Bad Häring, Ebbs, Erl, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich e Thiersee) intorno a Kufstein. La famiglia Gramshammer a Erl propone il formaggio cremoso di capra piccante di loro produzione. Da Hannes Buchbauer allo Schererhof di Niederndorf, gli amanti della carne e delle salsicce possono assaggiare la gustosa miscela di spezie top-secret e l’affumicatura su legno di faggio.