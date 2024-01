 Viaggio alla scoperta della vivace Bristol

Un tempo era un vivace centro di scambi commerciali oltremare. Il suo porto era un vero proprio punto di incontro e di scambio di genti e di merci provenienti da ogni dove. E oggi all'interno dei suoi magazzini portuali, risalenti al Diciannovesimo secolo sorgono ristoranti, negozi e rinomate istituzioni culturali. La città che ha vissuto questa vera e propria rivoluzione culturale e sociale è situata nel Sud Ovest dell'Inghileterra e si chiama Bristol. Oggi è diventata una meta ideale per fuggire dalla tristezza invernale per fare un viaggio di qualche giorno. Pioniere della cultura, Bristol è ricca di street art di livello mondiale, vanta una fiorente scena di musica dal vivo e gode di un vivace fermento sociale in tutta la città. Che tu sia alla ricerca di nuove avventure o di una pausa rilassante, Bristol ha qualcosa da offrire a tutti.

Bristol è una città molto fervida culturalmente

In vacanza a Bristol - come raggiungere la città

Bristol è facilmente raggiungibile in aereo, anche con voli lowcost diretti dall’Italia, grazie alla presenza del Bristol Airport da cui partono autobus diretti ti trasporteranno nel centro città in soli 30 minuti. In alternativa, vola verso uno qualsiasi degli aeroporti di Londra e arriva a Bristol con la National Rail in circa due ore.

L'areoporto di Bristol

Una visita a Bristol può essere facilmente combinata con altre città della Gran Bretagna, da raggiungere sempre in treno: Bath (12 minuti), Cardiff (50 minuti), Birmingham (1 ora e 20 minuti), Exeter (1,5 ore), Plymouth (2 ore) o Londra Paddington (1 ora 40 minuti).

In Vacanza a Bristol - le proposte di soggiorno

Soggiorna in uno degli hotel più nuovi di Bristol, Hort's Townhouse, che accoglie i visitatori dal febbraio 2023. Lo splendido edificio classificato di Grado II ha riaperto con 19 camere boutique a pochi passi dal centro di Bristol. Le camere dal design personalizzato sono vivaci, colorate e rappresentano il luogo perfetto per un confortevole soggiorno in città, mentre il pub al piano inferiore serve i migliori prodotti stagionali britannici.

Hort's Townhouse | 49 Broad St, Bristol BS1 2EP, Regno Unito | Tel. +441179252520

Un altro hotel da provare è il Moxy Bristol, che ha aperto i battenti nel maggio 2022. Questo hotel alla moda, situato nel centro della città, offre un'atmosfera vivace con numerosi spazi comuni.

Moxy Bristol | 55 Newfoundland Circus, St Paul's, Bristol BS2 9AP, Regno Unito | Tel. +44 117 244 0228

Aperto da ottobre 2021, Artist Residence offre camere dal design personalizzato decorate con stampe d'arte e dotate di mobili riciclati e vintage, il tutto in una fabbrica di scarpe ristrutturata nel quartiere creativo di St Pauls. L'hotel dispone di caffetteria, bar e ristorante con tavolo da ping-pong, cabina fotografica e cortile con giardino.

Artist Residence Bristol | 28 Portland Square, St Paul's, Bristol BS2 8SA, Regno Unito | Tel. +44 117 428 8440

Per un soggiorno nel centro storico, fai il check-in al Clayton Hotel Bristol, hotel che si trova in un edificio di interesse storico culturale di Grado II con un'atmosfera contemporanea che mette in mostra l'arte di Bristol. Troverai numerosi ristoranti sul porto e il quartiere dello shopping di Bristol a pochi passi dall'hotel.

Clayton Hotel Bristol City | 35, 37 Broad St, Bristol BS1 2EQ, Regno Unito | Tel. +441173459401

Bristol - veduta lungo il fiume

In Vacanza a Bristol - la proposta culinaria

Un paradiso per i buongustai, Bristol vanta un'ampia varietà di ristoranti per tutti i gusti e tutti i budget. Nel gennaio 2023, il ristorante con menu di pasta a base vegetale Pastan ha aperto una nuova filiale a Bristol in Prince Street. Lo spazio moderno e rilassato decorato con piante rigogliose è un must per gli amanti della pasta vegana.

Pastan Bristol | 53 Prince St, Bristol BS1 4QH, Regno Unito | Tel. +441179290840

Dopo il successo del ristorante di Cheltenham, la Muse Brasserie ha aperto alla fine del 2022 e offre una fusione di classici europei con un tocco asiatico ispirati ai viaggi in India dello chef Franck Grillet. Questo ristorante serve pasti deliziosi, drink esclusivi e vibrazioni rilassanti.

Bristol - veduta lungo il fiume

MUSE Brasserie - Bristol | 37-41 Prince St, Bristol BS1 4PS, Regno Unito | Tel. +441172392596

Per un'esperienza culinaria senza eguali, visita Steak of the Art per trovare un'atmosfera fantastica e alcune delle migliori bistecche del sud-ovest della Gran Bretagna. Il ristorante è decorato con opere d'arte e troverai anche uno stand a tema Alice nel Paese delle Meraviglie e un tavolo ispirato al Brit Pop.

Steak of the Art | Unit 1, Balmoral House, Cathedral Walk, Canons Way, Bristol BS1 5LW, Regno Unito | Tel. +441179297967

Per un'esperienza culinaria in una posizione straordinaria, dirigiti al The White Lion Pub presso l’Hotel du Vin Bristol Avon Gorge e goditi un drink o un pasto con vista panoramica sul Clifton Suspension Bridge dalla loro ampia terrazza.

Hotel du Vin Bristol | The Sugar House, Narrow Lewins Mead, Bristol BS1 2NU, Regno Unito | Tel. +441174032979

Scopri il pluripremiato ristorante del Lido di Bristol, situato nell'originale galleria panoramica con vista sulla piscina, dove gli ospiti possono gustare piatti di ispirazione mediorientale e mediterranea. Il menu aggiornato quotidianamente è creato con i migliori prodotti locali e stagionali, con alcuni ingredienti presi dal proprio orto.

Bristol - edificio storico

La food hall BOXHALL arriverà a Bristol nel 2024. Il locale dinamico e contemporaneo sta lavorando con l'ambasciatore del cibo Josh Eggleton, un celebre chef originario proprio di Bristol.

Una vera e propria esperienza gastronomica che ti permetterà di conoscere la diversità e la multiculturalità di Bristol è quella che ti poterà a visitare il St. Nicholas Market, in pieno centro città. Questo mercato si trova ora in quella che un tempo era la Borsa del Grano di Bristol.

Dove un tempo gli agricoltori mercanteggiavano per vendere il proprio raccolto, ora troverai stand gastronomici e negozi di ogni tipo. Ci sono proposte deliziose per tutte le tasche e di ogni provenienza. Storicamente, Bristol è una città multiculturale fin dai tempi passati e qui approdavano dalle Indie Occidentali spezie e un sacco di cibo particolare.

Al mercato troverai delizie giamaicane, così come specialità asiatiche e la regina del “cibo portuale” britannico: le pie. Le pie sono quelle che, nelle serie tv britanniche vengono chiamate come “pasticcio di carne”.

Al St. Nics (così viene chiamato il mercato dagli abitanti di Bristol) ce ne sono sia tradizionali, e sia vegane, vegetariane e senza glutine. Sempre servite con l’immancabile gravy e un po’ di mash potatoes.

Non andare via da Bristol senza aver assaggiato un po’ di sidro. Questa città inglese è considerata la capitale nazionale del sidro e sono tanti i luoghi in cui fare degustazioni o semplicemente assaggiare questa bevanda alcolica a base di mela. Un posto perfetto per avvicinarti al mondo del sidro è un locale che troverai a Harbourside, la zona del porto.

Si chiama The Stable, un posto che strizza l’occhio a clientela giovane e dinamica, capace però di accogliere tutti coloro che vogliono avvicinarsi al gusto del sidro di qualità e comprenderlo un po’ di più. Ci sono degustazioni di diversi tipi, da quelle semplici a quelle con abbinamento di formaggi e piatti locali e guidate da un esperto sulla fabbricazione del sidro.

The Bristol Stabl | Canon's Rd, Bristol BS1 5UH, Regno Unito | Tel. +441179279999

In Vacanza a Bristol - i divertimenti

Esplora oltre 30 anni di storia, scopri come l'eredità di Banksy e stimola la creatività in tutta la città con un Bristol Street Art Tour. La street art è proprio di casa a Bristol e troverai molto facilmente due quartieri da non perdere, se questo tipo di arte ti interessa. Stokes Croft è appena fuori dal centro di Bristol ed è la “patria” dei lavori di Banksy nella sua città. Oltre a questo, è una zona dove troverai attività di artigianato e negozi indipendenti con proposte più uniche che rare. Meno frequentemente visitata ma non meno interessante è la zona di Bedminster, dove puoi arrivare con l’autobus che effettua le corse da e per l’aeroporto (la fermata è proprio Bedminster Parade).

Bristol - la cattedrale

Rimandendo nella zona del porto, M Shed Museum offre un modo unico per scoprire la città attraverso un nuovo tour dietro le quinte dei loro vasti archivi. Scopri collezioni con collegamenti alla storia, ai luoghi e alla diversità di Bristol. Connettiti alla città attraverso la musica al Bristol Beacon, recentemente ristrutturato, (riaperto il 30 novembre 2023). Con particolare attenzione alla sostenibilità e alla scienza della trasmissione del suono, il locale offrirà agli ospiti un viaggio musicale indimenticabile in uno spazio recentemente reinventato.

Immergiti nella scena gastronomica con un epico tour enogastronomico alla scoperta degli hotspot di Bristol e dei tesori nascosti con Good: Stories in Food, lanciato all'inizio del 2023. Esplora la scena alimentare sostenibile di Bristol e incontra gente del posto lungo il percorso. Puoi partecipare a un tour o organizzare tour su misura per gruppi per sperimentare il meglio della scena culinaria indipendente di Bristol.

Bristol - centro storico

A poco meno di 40 minuti a piedi dal centro della città, o un breve viaggio in autobus, ti aspetta un'esperienza che vale il viaggio a Bristol. Inaugurato nel 2022, Wake the Tiger offre un incredibile viaggio coinvolgente che presenta l'inaspettato attraverso un "parco delle meraviglie". L'avventura psichedelica incentrata sulla creatività, la sostenibilità e l'immaginazione delizia i visitatori nei suoi diversi spazi.

Un viaggio a Bristol non sarebbe completo senza una visita al Clifton Suspension Bridge per una vista impareggiabile sulla gola dell’Avon, sulla foresta di Ashton e sulla campagna circostante. Parti per un viaggio nelle profondità della Leigh Woods Tower con un tour delle volte sotterranee oppure avventurati sopra il ponte e dai un'occhiata all'Osservatorio di Clifton per una vista dall'alto della città.

Non c’è solo il Clifton Suspension Bridge a testimoniare la mente del più grande ingegnere dell’Epoca Vittoriana: Bristol è la città in cui Isambard Kingdom Brunel ha dato davvero molto. La sua presenza è testimonianza fin dalla stazione di Temple Meads, al cui esterno troverai una statua dell’Ingegnere. Questa stazione rappresenta un suo importante operato, ovvero l’apertura della linea ferroviaria che portava merci e persone verso la Cornovaglia. Oltre a questo, il lavoro di Brunel può essere ammirato visitando la SS Great Britain, ormeggiata a pochi passi da M Shed e da altre attrazioni di Harbourside. Questa imbarcazione rappresenta ancora oggi qualcosa di unico, capace di durare nel tempo.

Vuoi qualcosa di insolito? Bristol ha sicuramente molto da offrire. Restando in centro, proprio a pochi passi dalla stazione, troverai Temple Church. Questo quartiere, così come la stazione, si chiama Temple Meads perché, nel Medioevo, era una zona di proprietà dei Cavalieri Templari. La loro chiesa ora è una meravigliosa rovina da fotografare a tutte le ore del giorno, pronta a fare da sfondo a chissà che racconto gotico. La chiesa si trova in un piccolo parco pubblico lungo Victoria Street. La riconoscerai subito.

Bristol - veduta aerea della chiesa templare diroccata

In Vacanza a Bristol - avventure da vivere nelle vicinanze

Trasforma una fuga in città in una vacanza in campagna con un'escursione appena fuori Bristol. Scopri l'avventura a the Wave e metti alla prova le tue abilità di surfista su un generatore di onde artificiale adatto a principianti e surfisti esperti. Le strutture sono alimentate al 100% da energia rinnovabile potenziata dall’energia solare. Qui troverai anche strutture glamping come tende safari eleganti dove pernottare da marzo a ottobre.

Nelle vicinanze, l’organizzazione benefica Bristol Zoo Project continuerà ad espandere il proprio sito nel 2024, sviluppando nuovi paesaggi coinvolgenti e migliorando al tempo stesso la biodiversità della fauna selvatica. Il sito accoglierà due nuovi habitat incentrati sulla conservazione delle specie in via di estinzione come i coccodrilli dal muso sottile, i mangabey e molti altri. Il nuovo Conservation Campus contribuirà allo sviluppo e all’educazione sul benessere degli animali.

Per una gita di un giorno in campagna, Good: Stories in Food offre un seducente tour incentrato sui vini e formaggi nel Somerset. Goditi i ristoranti stellati Michelin, gli incredibili formaggi Cheddar e il vino prodotto nei vigneti locali. La prossima stagione di tour inizierà a maggio 2024.

Con un breve viaggio in treno (circa un quarto d’ora) raggiungerai Bath, per una grande giornata tra relax e bellezza. Ammira la vista sulla città dalla piscina sul tetto della Thermae Bath Spa o sperimenta la magia di antichi processi di guarigione e consigli di salute olistica al Rebalance Bath Festival dal 25 gennaio al 18 febbraio 2024 In alternativa, immergiti nella magia del cinema e della TV con un tour a piedi a tema Bridgerton o fai una gita sui gradini di Parade Gardens, i Colonnades vicino a Pulteney Weir e Pulteney Bridge per esplorare le location delle riprese del film Wonka, in uscita prossimamente.

Per la guida più aggiornata o i dettagli sulle novità in Gran Bretagna, consultare the VisitBritain Media Centre.