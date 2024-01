Alla scoperta delle botteghe artigiane di Milano, Venezia, Firenze e Roma

L'Italia e la sua grande bellezza, dall'architettura all'artigianato, dalla cucina all'ospitalità. Come unire tutto questo? Starhotels presenta le nuove iniziative dedicate all'artigianato d'eccellenza de La Grande Bellezza - The Dream Factory, il progetto di mecenatismo contemporaneo che Starhotels porta avanti dal 2019, affiancata da Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Oma - Associazione osservatorio dei Mestieri d'Arte e Gruppo Editoriale. Ecco le nuove iniziative che portano l'alto artigianato italiano sempre più al centro del concetto di accoglienza di Starhotels.

Laboratorio di maschere veneziane di Ca’ Macana. Foto: Dario Garofalo, gruppo editoriale

Craft Experiences, un viaggio nei templi del talento artigiano

Starhotels propone ai suoi ospiti le nuove Craft Experiences, esperienze immersive nei laboratori artigiani di Milano, Venezia, Firenze e Roma, che permetteranno di vivere in prima persona la bellezza, affiancando i maestri al lavoro. Dall'esperienza delle maschere veneziane di Ca' Macana per gli ospiti dello Splendid Venice all'home décor raffinato del Laboratorio Paravicini per i clienti del Rosa Grand Milano, passando per l'antica Manifattura Cappelli di Roma dopo una notte all'Hotel d'Inghilterra, fino all'arte del commesso fiorentino di Scarpelli Mosaici per gli ospiti dell'Helvetia & Bristol di Firenze: sono solo alcune delle esclusive visite private guidate dai maestri artigiani, pronti a mostrare e far sperimentare gli antichi gesti di mestieri d'arte affascinanti.

Craft experiences – La grande bellezza. Fallani. Foto: Dario Garofalo, gruppo editoriale

Le esperienze nelle botteghe sono prenotabili in hotel e prima del soggiorno rivolgendosi al concierge o al guest relation manager.

A "Il Rosa Grand Milano" i capolavori dei maestri artigiani milanesi

Il Rosa Grand di Milano diventa teatro di bellezza accogliendo le opere di alcuni dei migliori atelier artigiani della città: le iconiche penthouse dei Duomo Luxury Apartments, le suite del Rosa Grand e le aree comuni dell'hotel con i ristoranti Sfizio e Roses e la golden lounge ospitano, infatti, alcuni capolavori di alto artigianato locale, rendendo ancora più ricca di valore l'esperienza di soggiorno: una selezione di oltre 80 opere, firmate da 10 artigiani eccellenti. Tra questi, per gli argenti: Argenteria Dabbene, Argenteria Ganci, Romeo Miracoli, Silver Tre; per la ceramica Guido De Zan, Ceramiche Milesi, Tonino Negri, Laboratorio Paravicini; Caterina Crepax per la carta e Giordano Viganò per l'ebanisteria. Le opere esposte possono essere acquistate, rivolgendosi al concierge o al guest relation manager, come veri e propri souvenir d'autore: è così che Starhotels promuove una nuova azione in favore dei maestri artigiani trasformando il Rosa Grand in teatro e vetrina di oggetti meravigliosi che diventano ricordi di viaggio di apprezzare ed acquistare, come all'epoca del Grand Tour.

Il Premio Starhotels per gli artigiani sul tema souvenir del Grand Tour

Giunto alla sua terza edizione, il premio biennale Starhotels invita gli artigiani italiani a candidarsi presentando opere sul tema “Souvenir del Grand Tour”: soggetto di grande interesse e fascino, quello dell'oggetto-souvenir d'autore, anche nel mondo del design e della progettazione. I maestri potranno realizzare opere ispirate alle tradizioni locali, reinterpretate con modalità e gusto contemporaneo.

Laboratorio all’Antico setificio fiorentino. Foto: The branding crew

Una speciale giuria composta da nomi molto autorevoli e presieduta da Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels e ideatrice dell'iniziativa, individuerà le 10 opere finaliste e il vincitore: la premiazione avrà luogo a Venezia a fine settembre 2024 nell'ambito di Homo Faber Event.