La pizza verace napoletana a Roma? La prepara “Sofia”

Per un vero napoletano sulla pizza non si scherza e non si può neppure considerarla un semplice strumento per una affermazione commerciale, cavalcando il successo di questo magico mix di acqua e farina. Il coinvolgimento sentimentale c'è sempre e la guarnizione non è considerata un'aggiunta più o meno ricca ad una semplice base, ma un vero e proprio gustoso e armonico completamento, un tutt'uno fatto di gusto, profumo e consistenza. In una parola, la pizza deve essere buona e verace, nel solco di una tradizione oggi messa a dura prova da eccessi innovativi. Per questo Domenico Maione, ex top manager del mondo bancario internazionale che dopo la pandemia ha voluto reinventarsi, si era affidato qualche anno fa alla pizza per il cambiamento, aprendo "Sofia Pizza Napoletana", non all'ombra del Vesuvio ma a Roma, al numero 3 di Corso del Rinascimento, tra Campo de' Fiori e Piazza Navona.

La sala di Sofia Pizza Napoletana a Roma

La Napoli della pizza rivive da Sofia Pizza Napoletana

Era una scommessa, tra la miriade di paninerie, kebabberie e improbabili pizzerie affollate dai turisti del centro storico, ma la sua, tutt'altro che ampia - appena 70 mq - ha subito cominciato a calamitare i golosi di pizza ma anche curiosi di storie vere da ascoltare. Ci sono tutte le suggestioni partenopee, qui, dal forno a legna a cupola alle vivaci maioliche bianche e blu originali di Vietri sul Marefino fino alla vetrinetta, acquistata nel quartiere napoletano di Pignasecca per mantener caldi i crocchè, i fritti e le polpette.

Domenico Maione e Massimiliano Ceccarelli

E non è un caso che all'ingresso campeggi il manifesto della Loren intenta a friggere la sua pizza "oggi a otto", (cioè mangi oggi e paghi tra 8 giorni). Sembra, infatti, che ci sia stato un legame tra l'attrice, quasi una di famiglia, e la mamma del titolare, cresciuto a Pozzuoli.

Com’è la pizza di Sofia Pizza Napoletana

Il personale di "Sofia" è preparato e attento e Maione è sempre presente. Se il suo progetto era definito, mancava un pizzaiolo, in grado di «sfornare a Roma una pizza pensata a Napoli». Subito vincente si è dimostrata così la scelta caduta su Massimiliano Ceccarelli, noto come Max Crunch, con un passato lavorativo tra i più prestigiosi maestri, da Ciro Salvo e Giancarlo Casa. Impegnato nell'autenticità, nella ricerca della qualità e nell'ancoraggio saldamente radicato nella tradizione napoletana, ha potuto esprimersi al meglio con proposte classiche, come la Margherita della tradizione, e le sue signature, basate sui sapori autentici made in Naples, tutte in evoluzione ma partendo dalle comuni caratteristiche di leggerezza, e digeribilità. Tra le specialità in carta, spicca la "Pizza Sofia", omaggio del pizzaiolo a Ciro Salvo e alla sua esperienza da 50 Kalò: è con scarola stufata, pomodorino rosso, aglio, olio extravergine, capperi e olive taggiasche. Anche questa pizza però spesso subisce delle trasformazioni secondo l'idea di Max e la disponibilità del momento.

Margherita della tradizione 1/4 Pizza Sofia Scarola, datterini, olive nere, capperi, aglio, olio EVO 2/4 Pizza Marinara 3/4 Pizza Scarola e Alici con olive, uvetta, pinoli, olio evo 4/4 Previous Next

Una conferma che è sempre il pubblico a decidere le sorti di un locale viene dal fatto che proprio non lontano da "Sofia" sorgono altre pizzerie ma la fila è sempre qui, davanti a questo modesto locale, segnato dal logo del Vesuvio. Soprattutto nelle preparazioni semplici si esaltano i sapori e qui il segreto sono ingredienti scelti come la mozzarella di bufala Dop di Fondi, il fiordilatte e la provola affumicata La Sorrentina, i pelati Torrente o Casa Marrazzo, l'olio extravergine Flaminio e la farina del Molino Fagioli.

Da Sofia Pizza Napoletana la pizza all’acqua

Tra le righe del menu si nasconde anche la semplicissima e rovente Pizza all'acqua, nata sull'isola di Capri nella notte dei tempi: acqua, farina, mozzarella e tanto peperoncino. La più richiesta? La Diavola con il salame di Monte San Biagio.

Tutto da Sofia Pizza Napoletana parla di Napoli

L'impasto della pizza è un mix tra la tradizione e un tocco contemporaneo, ed è raro che si lasci il cornicione nel piatto. La leggerezza lascia spazio anche ad altre voglie come le frittatine di pasta, le montanare e i panzerotti, con un omaggio alla romanità come i supplì. Massimiliano Ceccarelli è uno dei maestri più apprezzati nell'evoluzione della pizza nella Capitale. Nel suo quartiere, Casetta Mattei, 25 anni fa faceva l'impasto romano tutto a mano. Ha poi lavorato in locali noti come La Gatta Mangiona, i Lazzaroni e il Piccolo Buco. Il suo incontro con Domenico Maione ha segnato l'inizio di un nuovo viaggio, con l'obiettivo comune di offrire un ritorno alle radici della pizza. Spesso arrivano anche i taralli allo strutto con nocciole di uno zio panificatore e talvolta la pastiera, che a Pasqua è di rigore.

Sofia Pizza Napoletana

Corso del Rinascimento 3 - 00186 Roma

Tel 3355977365