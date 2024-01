Sogni una casa in montagna? Tutti i lussi dello “Chalet Il Gufo” di Cervinia

Lusso montano. Queste le due parole per definire subito lo Chalet il Gufo, situato nella rinomata e raffinata località montana di Cervinia (Ao) e realizzato dallo studio Bettiol Architecture di Aosta e realizzato dall'interior contractor Concreta. Una struttura completamente nuova, lo Chalet Il Gufo è sinonimo di ricercatezza ed eleganza nella qualità dei materiali utilizzati, per un livello di comfort superiore. L'obiettivo era, infatti, creare una struttura ricettiva che offrisse la sensazione di essere in una residenza privata e potesse al contempo essere funzionale per accogliere ospiti con aree di entertainment, come la gaming room e aree di relax, la spa e la piscina.

Lusso montano allo Chalet il Gufo

Com'è lo Chalet il Gufo?

Lo chalet si sviluppa su quattro livelli compreso il piano interrato; in quest'ultimo troviamo la zona piscina interna con la spa che ha al suo interno una doccia emozionale e un bagno turco, separate dagli altri ambienti tramite una porta a vetri. Al piano interrato troviamo inoltre la gaming room, dotata di area bar e bagno di servizio, zona cinema e la ski room per deposito sci, con accesso diretto dalla pista da sci ski-in ski-out, che si caratterizza per la presenza di armadi a tutta parete e una panca in legno carbon grey posizionata al centro della stanza. Particolarità della gaming room è la presenza di una porta nascosta, realizzata come un vecchio poster pubblicitario. Di fronte alla spa, una terrazza esterna accoglie una ulteriore zona lounge a fianco della pista da sci con vista sul cervino dove è presente una vasca idromassaggio e una area relax con braciere.

Il piano terra ospita gli ambienti conviviali e comunica con una zona esterna dove è presente un salottino per poter godere della bellezza del ruscello che corre parallelo alla proprietà e del bosco che la circonda. Gli ospiti sono accolti sin dall'ingresso dello chalet in un ambiente caldo dall'atmosfera cozy. Ogni dettaglio è curato nei minimi particolari dalla scelta degli arredi, ai complementi d'arredo e finiture, studiate su misura per valorizzare il benessere del fruitore.

Lo Chalet il Gufo, soggiorno in stile nordico

Lo Chalet Il Gufo si contraddistingue per il suo stile unico, a tratti nordico, che si esprime con sfumature di grigio e tonalità di colori scuri. Pur rimanendo un materiale primario utilizzato, il legno naturale nella sua classicità, caratteristico delle residenze private tipiche di montagna, è stato lavorato e trattato per raggiungere determinate colorazioni. I pavimenti e le scale sono realizzati in rovere con la finitura fumè, mentre i rivestimenti delle travi e parte dell'arredamento sono realizzati in legno di abete, con una particolare finitura chiamata carbon grey.

La cucina e l'area living dello Chalet il Gufo

L'area living è suddivisa in una zona soggiorno e una zona dining. Particolarità del soggiorno è la centralità del camino che crea atmosfera e rende caldo e accogliente l'ambiente. Nell'area dining domina un tavolo valorizzato da un sistema di illuminazione a sospensione che unisce la funzionalità, illuminando l'ambiente, all'estetica, in una visione decorativa.

La sala pranzo dello Chalet il Gufo

La cucina è caratterizzata dalla presenza di un elemento dominante centrale, un'isola studiata nei minimi particolari.

La cucina dello Chalet il Gufo

I pensili sono realizzati con una laccatura ad hoc, mentre le pareti sono ricoperte da piastrelle decorative che ricordano lo stile italiano d'antan.

Come sono le camere dello Chalet il Gufo

Al primo piano dello Chalet troviamo quattro camere destinate agli ospiti della struttura e un soppalco aperto sul soggiorno sottostante. Quest'ultimo è adibito ad area lounge, dove il bar è protagonista accompagnata da un'area salotto con sedute e tavoli in legno. Un parapetto vetrato illumina il soppalco e permette di affacciarsi all'area living sottostante. Le camere degli ospiti comprendono 4 camere doppie con bagno privato di cui due camere matrimoniali e due camere a letti singoli. Una delle caratteristiche di quest'intervento è che ogni camera è completamente diversa l'una dall'altra per layout, materiali e sensazioni che trasmette.

L'ultimo piano ospita la camera padronale e la camera dei bambini. Allo sbarco del pianerottolo, si arriva di fronte ad un'alcova, ricavata in una nicchia di legno, di fronte a una finestra che permette non solo di illuminare il piano, ma di godere della vista esterna sul Cervino che caratterizza la struttura. Anche in questo piano le camere sono tutte uniche, studiate nei minimi dettagli, impreziosite dal sottotetto in legno a vista che offre un'altezza unica.

Caratteristica della master bedroom sono il mix di rivestimenti delle pareti, dove il legno fa da cornice alla imponente parete testa letto rivestita con un'imbottitura a tutta altezza che rende l'ambiente particolare e unico. Al suo interno anche una cabina armadio che comunica tramite un vetro satinato con il bagno padronale, che fornisce luce naturale anche in questa zona, e il bagno privato con note classiche e retrò, dove sono presenti sia una vasca che una doccia. La camera dei ragazzi è stata studiata per esser multidimensionale all'insegna dello svago. Oltre ai letti a castello è possibile giocare su una parete attrezzata per l'arrampicata e arrivare alla “den”, una tana segreta soppalcata sopra l'ingresso della camera.

Chalet Il Gufo

Strada ex Hotel Cervinia, Frazione Breuil Cervinia 5 - 11028 Valtournenche (Ao)