Via dal freddo! Viaggio ad Aruba, l’isola felice

Le sue spiagge sono più belle del mondo, la temperatura costante che non scende mai sotto i 27/28 gradi. L'isola è un invito alla scoperta di paesaggi mozzafiato e atmosfere rilassate. Non ci sono dubbi, Aruba è un posto felice. Lo si percepisce immediatamente all'atterraggio in aeroporto quando si viene accolti dai locali con un caloroso "Bon dia" o "Bon bini", che significa buongiorno e benvenuto nella loro lingua, il papiamento, un creolo che mescola spagnolo, portoghese, olandese e inglese. Una curiosità: molti associano erroneamente Aruba ai fenicotteri. In realtà questi animali non sono endemici dell’isola. Si possono vedere solo in un’isola privata di un resort, che si può raggiungere tramite una specifica visita guidata.

Aruba, isola felice

Alla scoperta delle spiagge di Aruba

Sono un inno al relax, con il bianco candido della sabbia e il mare trasparente. Sulla costa nordoccidentale, a una decina di chilometri a nord di Oranjestad, la capitale di Aruba, si trova Eagle Beach, celebrata per la sua bellezza mozzafiato e l'atmosfera rilassata caraibica, con le sue distese di sabbia borotalco e le acque turchesi. È la più grande e più bella non solo dell’isola, ma di tutti i Caraibi, e la seconda migliore del mondo secondo i Travelers' Choice Award 2023 di TripAdvisor.

Spiaggia di Mangel Halto ad Aruba 1/4 Spiaggia di Mangel Halto ad Aruba 2/4 Boca Keto Beach ad Aruba 3/4 Halto Beach ad Aruba 4/4 Previous Next

Sempre sulla costa nordoccidentale si estende la splendida spiaggia di Arashi, con le sue acque cristalline e la sabbia finissima che offre una vista incantevole sul Faro California. Baby Beach, situata all'estremità meridionale di Aruba, è una baia incantevole dalle acque calme e poco profonde, che la rende perfetta per famiglie con bambini piccoli. Mangel Halto, lungo la costa occidentale nella zona di Pos Chikito, è ideale per prendere il sole e fare snorkeling con le sue acque tranquille e ricche di vita marina circondate da una fitta rete di mangrovie. Deve il suo nome alla fitta rete di mangrovie che la costeggia. Fisherman’s Huts, nota anche come Hadicurari Beach, prende il nome dalle capanne costruite dai pescatori in questa zona di Aruba. Qui, le acque sono sempre calme, e la costante brezza caraibica la rende un luogo ideale per praticare il windsurf.

Infine, il luogo prediletto dai kitesurfer è Boca Grandi, situata nella parte orientale della punta sud di Aruba. Caratterizzata da dune di sabbia ondulate, questa spiaggia attira venti costanti e leggeri.

Aruba, non solo mare e spiagge

L’isola è molto più di questo. La sua capitale, Oranjestad, incanta con l'architettura olandese dai colori pastello, boutique eleganti e un'atmosfera cosmopolita. Qui, il Mercato Fluttuante, con i suoi banchi di pesce fresco e prodotti locali, offre un'immersione autentica nella cultura arubana.

Arikok National Park ad Aruba

L'entroterra rivela il Parco Nazionale Arikok, un'esplosione di flora e fauna unica, con cactus selvatici, antichi Aloe Vera e grotte misteriose che narrano storie millenarie. Da non perdere l’escursione a Hooiberg, la montagna a forma di piramide, che regala panorami a 360 gradi sull'isola, mentre la Cappella di Alto Vista, un piccolo gioiello bianco in cima a una collina, offre un'esperienza spirituale e panoramica. Alcune spiagge del Parco Nazionale Arikok, più selvagge rispetto alle altre, sono interdette alla balneazione, con piscine naturali formate dalle onde tra gli scogli o le rocce vulcaniche. Il parco offre sentieri a piedi tra cactus e, in alcuni punti, è possibile avvistare il Troupial, l'uccello mascotte dell'isola. Visitare il parco in jeep con guide permette di esplorare anche incisioni rupestri e grotte, come la Fontein Cave, testimoni delle prime presenze umane sull'isola.

Guadirikiri Cave ad Aruba

Ad Aruba in cerca dell’aloe vera

Aruba è il più grande esportatore di aloe al mondo. Ben due terzi della superficie dell’isola risultano coperti da piante di aloe vera. Tra Oranjestad ed Eagle Beach, verso l’interno, si può visitare una piantagione di aloe insieme al museo e alla fabbrica dell’aloe.

Pianatgioni di aloe ad Aruba

Qui, nel corso di visite guidate, viene spiegato tutto su questa pianta, gli usi e la storia iniziata 160 anni fa. Il museo custodisce gli antichi strumenti e attrezzature insieme a una biblioteca completa contenente tutto ciò che c’è da sapere su questo prodotto. Presso il negozio della fabbrica si possono acquistare i prodotti a base di aloe, da quelli per il corpo, il sole e la cura dei capelli.

Tappa a San Nicolas, capitale culturale di Aruba

È la capitale culturale di Aruba, una piccola città costiera, a circa 30 minuti d’auto da Oranjestad, all’estremità sudorientale dell’isola. Il paese è contraddistinto da gallerie e murales, opere di artisti provenienti da tutto il mondo e di talenti locali che, negli anni, hanno lasciato il segno della loro presenza sui muri e gli edifici che circondano la Main Street di San Nicolas.

Dove dormire ad Aruba

Il Bucuti & Tara Beach Resort, per soli adulti, con 45 suite e 59 camere, si trova lungo la spiaggia di Eagle Beach. Secondo TripAdvisor, è il numero uno dei Caraibi e uno degli hotel più romantici al mondo. Il Bucuti non è solo bello ma anche molto attento all’ecologia, tanto che nel 2020 è diventato il primo hotel nella storia delle Nazioni Unite a vincere l'ambito premio Global UN 2020 Climate Action Award per Climate Neutral Now e, ancor prima, nel 2018, è stato dichiarato il primo hotel CarbonNeutral/net zero (a emissioni zero) nei Caraibi.

La piscina del Bucuti e Tara Beach Resort 1/3 Bucuti e Tara Beach Resort, uno degli hotel più romantici del mondo 2/3 La spaiggia del Bucuti e Tara Beach Resort 3/3 Previous Next

Meraviglioso il suo ristorante sulla spiaggia Elements, acclamato dai Travellers Choice Awards di TripAdvisor come uno dei dieci migliori di cucina goumet dei Caraibi, insignito del Wine Spectator Award of Excellence e nominato il ristorante numero Uno nei Caraibi da USA Today, offre un'esperienza culinaria indimenticabile in uno spettacolare ambiente fronte oceano. Per i più romantici c’è la possibilità di cenare sulla spiaggia in un gazebo privato con una favolosa vista sull'oceano prima, durante il tramonto e poi, quando la luna illumina il cielo.

Bucuti & Tara Beach Resort | L.G. Smith Boulevard 55B - Oranjestad, Aruba | Tel +297 583 1100

Dove mangiare ad Aruba

Aruba è il paradiso per gli amanti della gastronomia, con una cucina che riflette l'eclettismo della sua popolazione. Dai ristoranti sofisticati lungo la costa, dove il pesce fresco è protagonista, ai chioschi di strada che deliziano con le specialità locali come il "pastechi" e il "keshi yena", ogni boccone è un viaggio nei sapori dell'isola.

Lima Bistrot 1/3 Taste my Aruba 2/3 Zeerover 3/3 Previous Next

Sul lungomare di Oranjestad c’è Lima Bistrot dove assaggiare la cucina tradizionale peruviana, a base di ingredienti freschi e di qualità per composizioni inaspettate. Da Taste my Aruba si trova la vera cucina arubana: dai tipici pastechi, dei calzoni di pasta ripieni di formaggi e fritti, al riso con pollo, uova e verdure accompagnato da platano fritto e cashew cake, una torta tradizionale dell’isola. C’è anche una bella carta dei cocktail a base di frutta macerata e infusi di erbe e fiori. Da Zeerover si sceglie direttamente dal pescato del giorno cosa mangiare, che viene fritto e servito al tavolo, accompagnato da patata dolce e platano. Infine, per piatti salutari, si consiglia Eduardos Hideway, dove è possibile gustare bowl salate o dolci nel dehor, immerso nel verde.

Lima Bistrot | Harbour House Aruba, Weststraat 2, Oranjestad, Aruba | Tel +297 741 2705

Taste my Aruba | Wilhelminastraat 57, Oranjestad, Aruba | Tel +297 588 1600

Zeerover | Savaneta 270, Savaneta, Aruba | Tel +297 584 8401