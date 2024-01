Adler Spa Resort di Siculiana riapre in bellezza

Un idillio costiero che sa di tranquillità ed esclusività, dove il profumo del Mediterraneo sottolinea l'ambientazione del mondo Adler in Sicilia. Dal 22 febbraio, l’eco resort Adler Spa Resort accoglie gli ospiti con una speciale proposta vocata al relax e ad attività soft, accompagnati dal dolce mormorio delle onde. L’insolita stagione sosterrà piacevolmente anche la scoperta di un’isola fra le più antiche del Mediterraneo e delle sue tradizioni, culturali e culinarie.

Adler Spa Resort - vista sul mare (foto Alex Filz)

Vacanze in Sicilia all'Eco resort Adler Spa Resort

La felicità del silenzio, l’aria frizzante, la natura che si tuffa nel blu infinito fiancheggiato da rocce bianche e dune a perdita d’occhio… è ciò che riserva l’Adler Spa Resort Sicilia quando l’inverno lascia pian piano il passo a una nuova stagione.

Adler Spa Resort - vista su piscina e mare (foto Alex Filx)

Inserito in un’esclusiva location mediterranea, a Siculiana, sulla costa agrigentina, il Resort è stato modellato secondo la natura circostante, con orti e frutteti, camere che guardano sempre al mare, diverse piscine piacevolmente riscaldate e un “vicino” d’eccezione: la Riserva Naturale Orientata Torre Salsa.

Adler Spa Resort - area relax

Adler Spa Resort - l'offerta "Reopening Special"

A partire dal 22 febbraio 2024, l’ADLER Spa Resort SICILIA è pronto ad accogliere gli ospiti con l’offerta “Reopening Special” pensata proprio per questo periodo: le temperature rimangono miti, le piogge non durano mai a lungo e il sole trova sempre spazio. La raccolta delle arance si protrae fino a febbraio e ai primi di marzo Agrigento attira migliaia di visitatori con la sua Festa del mandorlo in fiore. La macchia mediterranea è piena di vitalità, abbraccia e ispira tanto gli ambienti dell’Adler Spa e i suoi trattamenti, quanto la cucina del Resort, raffinata e genuina.

Adler Spa Resort - piscina (foto Alex Filx)

Entrambi si potranno provare con lo speciale pacchetto, in particolare ADLER Relax Essenze di Sicilia è un massaggio rilassante dalle manovre lente e avvolgenti con olio biologico siciliano dalle proprietà nutrienti, idratanti ed elasticizzanti; a scelta dell'ospite l’olio per il massaggio, personalizzabile fra mandorle siciliane, fico d’india e agrumi. Infine, sempre come parte del pacchetto, le guide locali Adler condurranno gli ospiti alla scoperta dell’anima più profonda della Sicilia: tra degustazioni, momenti culturali e passeggiate attraverso i centri storici di borghi antichi e paesini caratteristici.

Adler Spa Resort - cosa comprende il pacchetto Reopening Special

Adler Spa Resort - esterno

Soggiorno in camera Junior Suite , con trattamento di mezza pensione. Ricca prima colazione a buffet e cena gourmet alla carta

, con trattamento di mezza pensione. Ricca prima colazione a buffet e cena gourmet alla carta 1 massaggio Adler Relax Essenze di Sicilia 50 minuti a persona

di Sicilia 50 minuti a persona Ricco programma di attività sportive alla scoperta del territorio, degustazioni e visite guidate

alla scoperta del territorio, degustazioni e visite guidate Accesso gratuito al programma di lezioni yoga quotidiane e al programma fitness

quotidiane e al programma fitness Accesso al mondo Aguana: piscina riscaldata salina coperta e scoperta, piscina sportiva semi-olimpica di 25 metri, vasca thalasso panoramica riscaldata, sauna finlandese e bio sauna panoramiche, bagno al vapore

Offerta valida dal 22.02.2024 al 21.03.2024. Prezzo per minimo 3 pernottamenti a partire da 569 euro a persona.

Com'è l'Adler Spa Resort Sicilia

Eco-resort di charme, affacciato sul mare, si trova nel Comune di Siculiana (Agrigento), in prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa e dispone di accesso alla spiaggia a ca 300 metri dalla struttura. Armoniosamente integrato nel paesaggio, è dotato di 90 camere - divise in 74 Junior Suite e 16 Family Suite, tutte con terrazzo privato costruite e arredate con materiali naturali. Con ampio Centro Wellness & Spa (circa 3200 metri quadrati tra piscine, saune e aree relax), propone una vasta scelta di programmi SPA quali la talassoterapia e le applicazioni vulcaniche. La cucina di ispirazione mediterranea valorizza gli ingredienti locali, reinterpretati in chiave nuova, leggera e gourmet. Completa l’offerta un variegato programma di proposte outdoor e indoor.

ADLER Spa Resort SICILIA

92010 Siculiana (Agrigento)

Tel. 0922 145 7000