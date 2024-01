San Valentino al Tenne Lodges & Chalets, il lato romantico della montagna

Ci sono rifugi per sfuggire alla quotidianità, angoli e momenti che profumano di natura. Dove l’idea di un soggiorno di lusso, ma sostenibile è scolpita nella pietra. Luoghi che creano un legame, tra la radicalità della terra e l’immensità del cielo, tra l’amore per il dettaglio e il piacere di sentirsi a casa. Scegliere il Tenne Lodges & Chalets, per passare l'inverno e in particolare il giorno di San Valentino, la festa degli innamorati, significa trovarsi in un luogo unico, tra le Valli Racines, Ridanna e di Giovo, benedetto da una natura splendida e immerso in un panorama che con la neve diventa fiabesco. È il posto perfetto per vivere un idillio, lasciandosi coccolare da un raffinato soggiorno nel resort a 5 stelle, dove ogni attimo diventa una preziosa istantanea di felicità. Gli innamorati trovano eleganti e spaziose suite, tutte affacciate sul comprensorio del monte Giovo, con ogni comfort per una vacanza che unisce privacy e - allo stesso tempo - possibilità di godere di ogni servizio.

L'estero del Tenne Lodges

San Valentino al Tenne Lodges & Chalets

L’atmosfera che si respira al Tenne Lodge & Chalets richiama il calore di un rifugio d’alta montagna, con architettura ed elementi di arredo ispirati ad elementi naturali quali legno, pietra, vetro che si inseriscono nel contesto del bosco in una delicata sinfonia. I dettagli contemporanei di lusso creano un raffinato effetto minimal, in linea con il gusto e il design più attuale. In questo accogliente nido una vacanza di coppia diventa qualcosa di più, una parentesi bianca nella quale lasciarsi avvolgere dai piaceri della vita. E se i partner più sportivi possono lanciarsi in entusiasmanti discese su piste sempre perfette e mai affollate – la cabinovia del comprensorio Racines-Giovo parte proprio di fronte al resort – chi preferisce il relax può semplicemente abbandonarsi alle dolci carezze dei professionisti del benessere nell’area wellness, o godersi il paesaggio innevato dal caldo della piscina panoramica interna tutta a vetrate.

San Valentino al Tenne Lodges & Chalets e le coccole gourmet

Le delizie gastronomiche, sempre diverse, preparate in cucina da Mike Bräutigam solleticano gusto, vista e olfatto e ogni sera la cena gourmet, servita nell’elegante ristorante, è una celebrazione della propria storia d’amore.

Tenne Lodges - piatti

Tempo per se stessi e da condividere con chi si ama: non è forse questa la ricetta della felicità?

Tenne Lodges & Chalets

Colle 51, 39040 Racines, Alto Adige - Italia

Tel 0472433300