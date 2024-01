Amante dell'arte? Vernissage e nuovi menu al rooftop del Sofitel di Roma

Roma, si sa è una galleria d'arte a cielo aperto, ma c'è un luogo che lo amplifica ancora di più: è il Sofitel Rome Villa Borghese, l'antico palazzo romano del 19° secolo recentemente ristrutturato, situato nel cuore della città, con affaccio su Villa Medici. Giovedì 25 gennaio inaugura, infatti, la mostra di Rossella D'Aula, una selezione di dipinti dedicati alla natura, esposti al 7° piano fino a fine marzo. Un'occasione abbinata alla nuova proposta gastronomica di Settimo Roman Cuisine & Lounge, il rooftop con vista sulla città, dove lo chef Giuseppe D'Alessio propone piatti legati alla tradizione, al territorio e alla riscoperta delle diverse cucine regionali.

L'esterno del Sofitel Rome Villa Borghese

Il nuovo menu di Settimo Roman Cuisine & Lounge

La carta invernale vede protagonisti piatti tipici della cucina romana, con specialità come i supplì, il cacio e pepe, i saltimbocca e non solo, insieme a pietanze espressamente invernali quali il minestrone di verdure di stagione, i fagottelli di castagne ripieni di zucca e provola affumicata mantecati con burro e salvia, la suprema di pollo nostrano al forno con carciofi arrostiti e crema di zucca.

La terrazza di Settimo Roman Cuisine & Lounge
La sala di Settimo Roman Cuisine & Lounge
Lo chef Giuseppe D'Alessio

A questi si aggiunge la degustazione invernale dedicata alla cucina del nord Italia con delizie come il petto d'anatra affumicato con sedano croccante, mela verde, salsa al miele e senape, la guancia di vitello brasata al cabernet sauvignon con anice stellato e polenta arrostita, le capesante scottate con radicchio trevigiano, zucca e polvere di speck. «Settimo offre una scenografia naturale per vivere una pausa di gusto in città in qualunque momento della giornata - afferma Elodie Lacroix, General Manager del Sofitel Rome Villa Borghese - Roma è protagonista, dalla vista al palato ma la cucina offre anche incursioni in altri territori per far conoscere le diverse del Bel Paese. E allo stesso tempo il nostro rooftop apre le porte agli artisti contemporanei diventando un salotto espositivo».

L'arte di Rossella D'Aula al Sofitel Rome Villa Borghese

La mostra di Rossella D'Aula, artista di Cassano allo Jonio, vede emergere i colori, forti e decisi, usati con maestria a simboleggiare forza ed energia; la sua espressione artistica, carica di vitalità, è figlia del sole e della natura del sud Italia, la sua pittura si indirizza verso un astrattismo denso di visioni, con sperimentazioni cromatiche innovative capaci di interpretare sentimenti e trasmettere emozioni.

Sofitel Roma Villa Borghese

via Lombardia 47 - 00187 Roma

Tel 06 478021