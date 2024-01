Tempo di saldi anche sulla neve: ecco dove sciare risparmiando

Tanti saldi per sciare prima di Carnevale

Sono partiti i saldi, anche in montagna. Entro Carnevale è il periodo migliore per fare una vacanza in quota: ci sono tante occasioni per una sciata in giornata, un weekend o ancora meglio una settimana bianca. Ecco le 10 migliori offerte selezionate da Scigratis.it

Pontedilegno: sconto di 10€ sullo skipass

Sciare a Pontedilegno-Tonale

Dall’8 gennaio incredibile offerta per sciare a Pontedilegno-Tonale: un buono sconto di 10€ sul giornaliero adulto solo per gli utenti di Scigratis!

Val di Sole: offerta settimana bianca a gennaio

Inverno in Val di Sole

Fino al 29 gennaio in Val di Sole (Trentino) c’è un’offerta che comprende 7 notti in hotel o appartamento + 6 giorni di skipass da 455€!

Settimana a San Martino in offerta

Gennaio a San Martino di Castrozza

Fino al 29 gennaio a San Martino di Castrozza puoi fare la settimana bianca approfittando dello sconto del 15% su hotel, skipass e scuola sci!

Offerta hotel+skipass in Valchiavenna

Sulle piste di Madesimo

Fino al 27 gennaio approfitta del pacchetto in super offerta per sciare sulle piste di Madesimo e Valchiavenna: 3 giorni skipass+hotel in m/p da 277€.

Monterosa: con l’hotel hai lo skipass scontato

Fine gennaio ad Alagna

Prenota il tuo soggiorno di minimo 3 notti in Val d’Ayas, Gressoney o Alagna e hai lo sconto del 30-35% sullo skipass per tutti i giorni della vacanza!

Offerta soggiorno a casa di Federica Brignone

Federica Brignone

Soggiorna nella casa dove è cresciuta la campionessa di sci Federica Brignone. A La Salle, in Valle d’Aosta, con una super offerta b&b da 40€ a persona in bassa stagione!

Escursioni con le ciaspole in offerta a Pila

Sciare a Pila. Foto: M. Pillex

A Pila le guide organizzano per tutta la stagione diverse uscite con le racchette da neve, anche di notte. Scopri qui il calendario, le proposte e le offerte!

Design Weekend a Courmayeur

A Courmayeur per la design week

Dal 1° al 4 febbraio, Courmayeur ospiterà la Design Week, con incontri, mostre e approfondimenti. Scopri qui tutto il programma dell’evento sotto il Monte Bianco!

Bimbi in Carinzia: occasioni di vacanza gratis

Sciare con i bambini in Carinzia

Nelle zone sciistiche della Carinzia, in Austria, ci sono tante occasioni di risparmio per le famiglie. Come ad esempio skipass e alloggio gratis per i bimbi

Engadina: giornate sci speciali con lo sconto

Le piste da sci di Diavolezza

Approfitta delle giornate speciali con sconto skipass per gruppi di italiani al Corvatsch, Diavolezza e Lagalb, in Engadina! Prossime date: 3 febbraio e 9 marzo