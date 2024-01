“The sound of love” sbarca a Milano: Max Mariola apre il suo primo ristorante

Max Mariola è pronto a debuttare nel mondo della ristorazione. Il vincitore dell'ultima edizione del premio di Italia a Tavola nella sezione cuochi, con un bacino di 3,8 milioni di follower fra Instagram e Facebook, oggi, mercoledì 24 gennaio, apre il suo primo locale, in via San Marco 26 (quartiere Brera) a Milano. Qui lo chef e food influencer si prepara a far sentire da vicino il "The sound of love".

Il nuovo ristorante di Max Mariola a Milano

Quale sarà la proposta gastronomica nel menu di Max Mariola?

La proposta culinaria del ristorante riflette quanto mostrato nei video online da Mariola, basandosi su ingredienti di alta qualità reinterpretati in modo unico. Il menu si distingue per l'utilizzo di prodotti genuini, spesso trascurati, ai quali viene conferito valore tramite preparazioni semplici che li rendono speciali, e la cucina è fortemente ispirata allo stile mediterraneo, con piatti a base di carne, pesce e una varietà di verdure provenienti da diverse regioni d'Italia.

Lo chef e food influencer Max Mariola

Il format del locale, però, prevede anche l’accostamento ad una drink list originale che è possibile degustare al tavolo o seduti al bancone di quello che Mariola ama definire Kitchen bar. Il concept del bar è proprio quello di riportare i sapori e i profumi della sua cucina all’interno dei cocktail grazie all’utilizzo di ingredienti, spezie e aromi attentamente selezionati e combinati in modo da regalare un gusto unico.

Quando è aperto il nuovo ristorante di Max Mariola a Milano?

Il ristorante è aperto dal martedì alla domenica a cena, e durante il weekend anche a pranzo. Per chi desidera incontrare lo chef, è possibile trovarlo in cucina dietro le pentole e le padelle, impegnato a offrire la miglior esperienza gastronomica possibile.

Max Mariola - Ristorante

Via San Marco 26 - 20121 Milano

Tel 02 4936 6145