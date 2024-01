Benessere e nuovi rituali mentali al NaturHotel Lüsnerhof

Energie benefiche, vibrazioni positive, meditazione sonore e rituali mentali racchiusi all'interno di suite, angoli di pace situati in una struttura di accoglienza posta sulle Dolomiti; una vera e propria oasi naturale di pace e purezza all'Alpe di Luson (Bz), il NaturHotel Lüsnerhof.

NaturHotel Lüsnerhof . esterno

L’architettura, l’arredamento, la posizione e le sue proposte di accoglienza sono riuscite a trovare un proprio termine e a tutelarlo: Naturellness.

Soggiorno di benessere e meditazioni al NaturHotel Lüsnerhof

Introspezione profonda, scoperta di sé, armonia interiore e guarigione: ecco gli effetti di un lavoro approfondito sulla respirazione attraverso tecniche di mental wellness, con benefici che spaziano dalla riduzione dell’ansia alla migliore ossigenazione dei tessuti, dal risveglio spirituale alla soluzione di traumi radicati nel passato.

NaturHotel Lüsnerhof - vasca esterna

Nuovi rituali al NaturHotel Lüsnerhof che si aggiungono alla nutrita gamma di discipline spirituali che si svolgono quotidianamente in hotel (yoga, Qi-Gong, risveglio muscolare) oltre al percorso Naturellness: 500 metri di postazioni benessere en plein air sviluppate all’interno del parco del NaturHotel con l’obiettivo di accompagnare le persone alla cura personale, alla rigenerazione psicofisica attraverso un più intimo contatto con la natura e con se stessi. Lo stesso Franz Hinteregger, titolare del NaturHotel Lüsnerhof, dà lezioni di Qi Gong e accompagna gli ospiti a fare forest bathing nel vicino bosco alpino, lo yoga sotto alberi secolari e i rituali sciamanici nella grotta sudatoria, con sessioni settimanali.

La nuova offerta di benessere del NaturHotel Lüsnerhof

Ora l'hotel naturale sta ampliando la sua offerta di cura personale con un esclusivo ritiro curativo che apre la strada all'armonia e alla chiarezza interiore. Sotto la guida sensibile di Kornelia Schwitzer, un'esperta con oltre 20 anni di esperienza nell'accompagnamento delle persone in trasformazione, il Silberquarzit Healing Retreat offre un'opportunità unica per la scoperta di sé e la guarigione interiore. I partecipanti sperimentano un programma intenso e vario che include rituali di gruppo SilberQuarzit personalizzati e meditazioni profonde con incenso o pietre, imposizione delle mani, sessioni di guarigione individuali, yoga lento e sessioni dedicate. Particolarmente degno di nota è il mix di pratiche curative tradizionali e moderne: PSYCHEDELIC BREATH intensifica il ritiro. È una pratica di respirazione accompagnata da battiti elettronici che porta la coscienza in uno stato meditativo e creativo.

NaturHotel Lüsnerhof: le date del ritiro spirituale

Il ritiro, che si svolgerà dal 22 al 25 febbraio 2024, comprende tre pernottamenti nella categoria prenotata, la pensione gourmet ¾, e l'accesso alle offerte salutari della naturellnessSpa a partire da 972 euro, con ingresso gratuito ai bagni alpini più estesi di tutto l’Alto Adige. Ogni giorno, inoltre, vengono proposte escursioni guidate con le ciaspole sull’Alpe incontaminata di Luson.

NaturHotel Lüsnerhof - trattamento benessere

La partecipazione a questo ritiro non è consigliata a persone con determinate condizioni di salute, come gravidanza, epilessia o ipertensione.

Le strutture del NaturHotel Lüsnerhof

Il NaturHotel Lüsnerhof vanta una struttura energeticamente sostenibile, costruita con i dettami della bioedilizia, che vive in simbiosi con la natura incontaminata della valle di Luson, 12 km sopra Bressanone. La notte accoglie in camere intrise di larice, cirmolo e abete rosso, provenienti dai boschi della valle, e corredate di pavimenti in pietra calcarea delle Dolomiti tra cui la quarzite argentea della Val di Vizze, il marmo di Lasa, il serpentino di Fundres. Muri in argilla e paglia assicurano una perfetta coibentazione, consentono la permeabilità naturale al vapore (cioè la spontanea fuoriuscita dell'umidità dall'interno dell'edificio verso l'esterno), si riscaldano attraverso il passaggio dell’acqua calda nelle condutture in essi ospitate, e non necessitano di intonaci tossici o nocivi per la salute.

NaturHotel Lüsnerhof - relax in coppia

Il riscaldamento è ottenuto con truciolato di legno e biogas, diffuso tramite impianto a pavimento. La centrale elettrica di Kaserbach sfrutta la corrente del Rio Lasanca e fornisce energia elettrica a tutto il territorio comunale di Luson, alimentando 531 utenti domestici e 233 imprese, per lo più turistiche, tra cui il NaturHotel Lüsnerhof. Quindici, poi, i camini in pietra, fonte di luce e calore, distribuiti all’interno della struttura, che infondono una profonda sensazione di sicurezza e benessere.

Gli arredi sono realizzati dai maestri intagliatori senza l’ausilio di colle, chiodi né materiali sintetici, caratterizzano gli ambienti secondo lo stile wood wellness design. Wellness perché è risaputo che il pino cembro infonde calma interiore e migliora la qualità del sonno, facendo risparmiare al cuore più di 3.500 battiti al giorno. Il larice stimola la circolazione periferica e assicura stanze antibatteriche. L’abete rosso influisce invece positivamente su infiammazioni dei bronchi, tosse e dolori reumatici, promettendo soggiorni balsamici! Spenti, infine, i frigobar (vengono accesi solo su richiesta!) per non esporre gli ospiti a emissioni elettromagnetiche.

NaturHotel Lüsnerhof

Via Ronco 20 - Luson (Bz)

Tel 0472 413633