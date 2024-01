Gennaro Esposito va in montagna: ecco il ristorante pop-up sulle Alpi francesi

Gennaro Esposito, il cuoco due stelle Michelin al suo ristorante Torre del Saracino a Vico Equense (Na), non si ferma mai. E dopo l'annuncio del suo arrivo ad Agello (Pg), piccolo paese sulle sponde del lago Trasimeno, dove seguirà da vicino il nuovo bistrot di Centumbrie, “parte” anche per la montagna un nuovo pop-up restaurant, Gennaro's, all'hotel L'Apogée Courchevel (Oetker Collection) a Courchevel, uno dei più famosi comprensori sciistici in Europa. Qui, a fianco di Jean Luc Lefrançois e Tanya Colella, rispettivamente executive chef e pastry chef dell'albergo, Esposito farà assaggiare agli ospiti l'autentica cucina del Sud Italia.

Lo chef Gennaro Esposito

Il menu di Gennaro's, il pop-up restaurant di Gennaro Esposito

Seguendo un concept di condivisione, il menu di Gennaro's offre, infatti, le ricette originali di chef Esposito, ispirate ai sapori locali del Sud Italia. Grandi classici della cucina regionale rivisitati, come il tonno alla genovese con tartufo nero, si alternano a piatti tradizionali come le linguine con i ricci di mare e i ravioli capresi.

Zuppa di olive verdi con Merluzzo Nero, finocchi e mandorle

La pastry chef Tanya Colella trae ispirazione dai ricordi della sua infanzia, quando in Puglia passava interi pomeriggi aiutando il nonno a sgusciare le mandorle, per la creazione dei dolci.

Il Babà al Limoncello, Lime e Sorbetto all'Anice

Il suo cavallo di battaglia è un tributo alle sue origini: “A-mando”, una ricetta segreta di famiglia, che unisce le mandorle di Toritto alla delicatezza dei fichi.

Com'è Gennaro's a L'Apogée Courchevel

Il design di Gennaro's, situato nella sala principale de L'Apogée Courchevel, con vista sulle cime innevate, è stato progettato dal celebre Francis Sultana con l'obiettivo di offrire una reinterpretazione alpina de la Dolce Vita.

Dopo una giornata sulle piste, una cena da Gennaro's è l'invito a rilassarsi gustando capolavori della cucina italiana, magistralmente interpretata da Jean-Luc Lefrançois e dalla sua brigata.

Gennaro Esposito e Oetker Collection

Lo chef Esposito ha dato inizio alla sua collaborazione con Oetker Collection in veste di culinary director di Hotel La Palma, Capri. Da sempre appassionato di cucina e ristorazione, chef Gennaro è cresciuto nella pasticceria della mamma e dello zio dove ha imparato il mestiere.

Dopo averlo affinato, imparando da leggende dell'alta cucina come Gianfranco Vissani e Alain Ducasse, torna a Napoli per aprire il suo ristorante, trasferendo il suo tocco personale alla cucina napoletana.

L'Apogée Courchevel

5 Rue Emile Allais, 73120 Courchevel, Francia

Tel +33 4 79 04 01 04