I ristoranti per festeggiare il Capodanno cinese a Roma e Milano

Dopo l’anno del coniglio, arriva quello del drago. Il Capodanno cinese 2024 (dal 10 al 24 febbraio) festeggia creatura mitologica dello zodiaco cinese, simbolo di forza, fortuna, salute e armonia. E se il Capodanno cinese è una ricorrenza molto sentita in diversi paesi asiatici oggi sta diventando la festa straniera più diffusa e celebrata in tutto il mondo. Anche in Italia. Un’occasione unica per immergersi nella millenaria cultura cinese tra cenoni e ritrovi, danze e lanterne in volo, sotto il segno del rosso. Il colore della festa, simbolo di buon auspicio. Ma soprattutto alla scoperta di una cucina affascinante e ricca. Ecco alcuni ristoranti cinesi a Roma e Milano dove festeggiare il Capodanno cinese 2024.

Anche in Italia si festeggia il Capodanno cinese

Gong Oriental (Milano) tra carpe e dragoni

Una storia di forza e di coraggio, di resilienza e di trasformazione. Gong Oriental Attitude, il ristorante di alta cucina orientale dell’imprenditrice Giulia Liu a Milano, festeggia uno dei momenti più importanti del calendario cinese con un signature dessert ricco di significati simbolici, insieme all’executive chef Guglielmo Paolucci e al pastry chef Paolo Sistu: “La Carpa e il Dragone”. Il “fiume” viene ricreato attraverso diverse consistenze: ganache elastica alla mandorla, cremoso alla cannella, gel all’arancia, crumble cannella e arancia, sponge alla mandorla, gelato alla cannella, sfera di cremoso alla cannella con interno all’arancia, kumquat candito e dischi di cioccolato bianco con la serigrafia di una carpa. Il momento finale del viaggio è il dragone dorato a base di cremoso alla cannella dipinto con oro commestibile. Il dessert è presentato su un piatto di ceramica blu, che raffigura una carpa secondo gli stilemi orientali, per una coerenza totale.

Per festeggiare al meglio l’Anno del Drago, Gong Oriental propone un menu speciale, che comprende, oltre ai grandi classici del ristorante, come la colorata Dim Sum Composta e il Raviolo d’oro, anche i Lamian all’Astice. Il menu nel dettaglio: Amuse bouche, Sgombro (Sgombro marinato, salsa tosazu, julienne di papaya verde, mandorle salate e wasabi), Uovo centenario Gong style (Uovo croccante con panko al carbone vegetale, brodo caldo al tè nero Lapsang Souchong, tagliatella di seppia), Dim sum composta (Misto di ravioli al vapore farciti con king crab, black cod, calamari bambu e curry, salmone, maialino laccato con salsa char siu), Raviolo d’oro, Omaggio a Milano (Ravioli in pasta di zafferano ripieni di ossobuco, serviti con crema di risotto alla milanese), Lamian all’astice (Spaghetti di grano tirati a mano, saltati con ragù di astice sfumati con vino di riso cinese, zenzero e erba cipollina). Orata chong you (Filetto di orata servito con brodo caldo di soia, aceto di riso e lime), Anatra affumicata (Anatra affumicata con foglie di tè, cavolo cinese arrosto e salsa di sesamo), Dessert “La Carpa e il Dragone” (Ganache elastica alla mandorla, variazione di cannella e gel all’arancia). Il menu del Capodanno cinese di Gong Oriental sarà disponibile il 10 febbraio al prezzo di 135 euro a persona (pairing vini a euro 95).

Ristorante Gong Oriental Attitude | Corso Concordia 8, Milano | Tel 02 7602 3873

Mu Dimsum (Milano), tra tradizione e interpretazione contemporanea

Come da tradizione, MU dimsum a Milano proporrà per il Capodanno cinese un menu degustazione speciale, punto di incontro tra l’autentica anima cinese del ristorante e la sua attitudine verso una cucina contemporanea e attuale, disponibile a pranzo e cena dal 5 all’11 febbraio.

Quello in arrivo è l’anno del Drago di Legno, unico segno zodiacale rappresentato da un animale di fantasia, simbolo di grande forza, intelligenza e prosperità e per dargli il benvenuto Mu dimsum propone un menù composto da sei portate, piatti che portano con sé un legame profondo con la simbologia, elemento imprescindibile per la titolare e direttrice Suili Zhou. Si comincia con la cerimonia Yusheng, che affonda le sue origini nell’uso di consumare, proprio durante i festeggiamenti del Capodanno, i doni del mare e abbinarli a vegetali crudi da accompagnare a diversi condimenti. Si prosegue con le Mazzancolle ubriache, simbolo di prosperità, e la Daikon Tart, che deve al suono del suo nome in lingua cinese, Cài Tóu, la sua virtù di piatto di “buon presagio”. Immancabili i Niángao, gli gnocchi di riso, che rappresentano la crescita e la ricchezza, e il pollo, simbolo di gioia.

Mu dimsum | Via Aminto Caretto 3 - 20124 Milano | Tel 338 3582658

Bon Wei (Milano): tra Champagne e piatti porta fortuna

Il ristorante di alta cucina regionale cinese a Milano progettato dall’architetto Carlo Samarati secondo i canoni della Cina contemporanea, Bon Wei celebrerà il Capodanno Cinese 2024 con due nuove esclusive bottiglie di champagne dipinte a mano dallo street-artist Teo KayKay. In particolare, domenica 11 febbraio 2024 a tavola saranno ordinabili 8 bottiglie decorate dall’artista in abbinamento a un menu celebrativo firmato da chef Zhang Guoqing e disegnato dallo stesso Teo KayKay.

Un piatto del menu, “Successo e Prosperità”, una saporita lonza di maiale in agrodolce con doppio pomodoro e una punta di olio piccante, resterà in carta 14 giorni fino alla Festa delle Lanterne. Tra i piatti da provare anche le deliziose “Uova di drago”, uova di quaglia su teste di funghi con pasta di gamberi. E ancora: Pioggia celestiale (Zuppa con pelle di cernia, maiale e funghi shitake); A corte dall’Imperatore (Ostrica fritta in pasta kataifi, Nido di gambero al sesamo e Finger dorato con filetto di manzo e porcini); Niangao (Gnocchi di riso con scampo nella sua salsa); Lingue di fuoco (roll di branzino ripieni di tuorlo d’anatra salata); Giardino fiorito (Macedonia di verdure con radice di shan-yao, asparago cinese e carota).

Bon Wei | Via Lodovico Castelvetro 16/18 - 20154 Milano | Tel 02 341308

Dao Restaurant (Roma) tra musica, ideogrammi e piatti tipici

Dao Restaurant di Jianguo Shu si celebra il Capodanno cinese 2024 con una cena speciale la sera di venerdì 9 febbraio. L’arrivo della mezzanotte è scandito dal gong del Luo, tipico strumento cinese. Durante la serata un’artista realizzerà dal vivo delle scritte portafortuna in cinese per tutti i partecipanti alla cena.

Il menu è composto da Hu Bo He Tao (Noce caramellata); Jiao Ma Niu Rou (Manzo arrosto speziato con sesamo piccante); Xun Yu (Branzino in agrodolce); Qingdou Xian Cai (Edamame con verdura fermentata), Chao Xian Gao, gnocchi di riso saltati con pancetta di maiale fermentata in salsa di soia e verdure croccanti, Yin Yang, riso bianco e nero messi all’interno di una foglia di loto, Gan Shao Yu Juan, involtini di rombo alla griglia con zucchine e gamberi in salsa agropiccante, Quan jia fu, calamari, capesante, gamberi e uova di quaglia, Yu Tou Kou Rou, pancia di maiale ripiena di taro cotto al vapore, San Yao, patate di montagna con funghi cinesi, fiori di cordyceps e bacche di goji e Tangyuán. Il prezzo del menu è di 65 euro (bevande escluse).

Dao Restaurant | Viale Jonio 328/330 – Roma | Tel 06 87197573