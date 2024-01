  Capodanno cinese: ecco i viaggi da fare nel 2024 segno per segno

Per il Capodanno cinese il 2024 è l'anno del drago

C'è chi ci crede ciecamente e chi no, ma un'occhiata l'ha da tutte le mattine… per sicurezza! Stiamo parlando dell'oroscopo. Ma non molti sanno che, oltre a quello “occidentale” c'è anche quello cinese. Il Capodanno lunare, o Capodanno cinese, si celebra quest'anno il 10 febbraio e, mentre diciamo arrivederci all'anno del Coniglio, nel 2024 diamo il benvenuto all'anno del Drago, un segno rappresentato da un animale mitico noto per essere sicuro di sé, ambizioso, energico e nobile. In questo nuovo anno lunare, perché non programmare i propri viaggi affidandoci alle stelle e abbinando i segni zodiacali a destinazioni caratterizzate dalle stesse forze cosmiche perfetti per festeggiare i compleanni celesti. Che si tratti di una coraggiosa Tigre in cerca di avventura, di un Coniglio amante dell'arte o di un impavido Gallo in cerca di un'esperienza alla sua altezza, il 2024 ha in serbo un viaggio adatto a ogni segno zodiacale. Ecco i viaggi per ogni segno selezionati da Booking.com. Senza dimenticare un prezioso suggerimento per il nuovo anno: tutti i segni zodiacali hanno l'opportunità di potenziare la propria fortuna eliminando il disordine e adornando casa e luogo di lavoro con i simboli del drago.

Anni del Drago: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 - Manuel Antonio, Costa Rica

La spiaggia di Manuel Antonio, Costa Rica

Il 2024 porterà ai draghi autorità, prosperità e fortuna. Ma è importante che questo segno rimanga con i piedi per terra e tenga sotto controllo il proprio ego. E non c'è niente che renda più umili che l'entrare in contatto con la fauna selvatica nel paradiso del Costa Rica, celebre per l'abbondanza di palme da cocco e di parchi nazionali. Il Parque Nacional Manuel Antonio è uno dei tratti di costa tropicale più suggestivi lungo l'Oceano Pacifico meridionale, e comprende 680 ettari di foreste pluviali attraversate da sentieri escursionistici che si snodano nella fitta vegetazione fino a spiagge di sabbia bianca dalle acque turchesi. Qui i “draghi” troveranno una biodiversità superiore a quella di Europa e Stati Uniti messi insieme e avranno modo di osservare da vicino bradipi tridattili che penzolano dagli alberi, cuccioli di scimmia scoiattolo e tucani strillanti.

Anni del Coniglio: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 - Firenze, Italia

Firenze

La vivace Firenze è la destinazione ideale per i nati nell'anno del Coniglio, che amano le esperienze arricchenti, l'arte e il romanticismo. Affascinante e pieno di cultura, questa città offre palazzi meravigliosi, antiche strade di ciottoli e molte gallerie che ospitano i capolavori del Rinascimento italiano. Non c'è da meravigliarsi che questa città sia una delle mete d'arte più consigliate dai viaggiatori.

Anni della Tigre: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 - Dubai, Emirati Arabi Uniti

Dubai

Per le Tigri a caccia di emozioni forti e desiderose di un'esperienza all'altezza del loro coraggio, Dubai ha in serbo diverse opportunità entusiasmanti. Da non perdere un'esperienza di volo dell'angelo al Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati Arabi Uniti, per ammirare la vista panoramica sul deserto circostante. Consigliata anche l'attività emozionante del paracadutismo per vedere la città dall'alto. Dall'emblematica Palm Jumeirah alle distese desertiche, i panorami sono sorprendenti. Tornate sulla terraferma e su quattro ruote, le avventurose Tigri potranno partire per un safari nel deserto con quad e cena, che le vedrà persino protagoniste di un servizio fotografico, ideale per la loro natura sicura di sé.

Anni del Bue: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 - Ella, Sri Lanka

La natura di Ella, una piccola cittadina tra le colline dello Sri Lanka

Il Bue è diligente, affidabile, forte e determinato. Una vacanza all'insegna dell'escursionismo rappresenta quindi l'abbinamento perfetto per questo segno zodiacale. Ella è una piccola cittadina tra le colline dello Sri Lanka, rinomata per la splendida vista sulle verdi colline circostanti e per le attività all'aperto. Se desidera conoscere meglio il magnifico paesaggio dello Sri Lanka, il determinato Bue apprezzerà di certo un tour safari nel Parco Nazionale di Yala partendo da Ella, per avvistare la fauna selvatica in libertà nel suo habitat naturale e avere la possibilità di scattare foto degli sfuggenti felini e di altri animali che popolano l'area, come gli elefanti dello Sri Lanka, gli orsi labiati, i pavoni e i coccodrilli. Molto consigliato anche un tour privato con pranzo, che permetterà di visitare con una guida locale tre dei siti panoramici più famosi di Ella. L'escursione inizierà con un trekking all'Ella Rock, da dove godrai di un'ampia vista su questa località sull'altopiano, per poi portarti al famoso Nine Arches Bridge di Demodara. Infine, salirai al Little Adam's Peak per ammirare il tramonto.

Anni del Topo: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 - Madrid, Spagna

Madrid

Questa capitale non è solo famosa per la sua splendida architettura, ma è anche la destinazione perfetta per l'originale e socievole segno del Topo. Molto consigliata dai viaggiatori di tutto il mondo per la vita notturna, Madrid si anima al tramonto. Dai cocktail bar alle discoteche, le possibilità di divertimento sono davvero moltissime. In una notte in cui il cielo è pieno di stelle, goditi uno spettacolo di flamenco dal vivo con drink e scopri questa forma di danza espressiva, caratterizzata dal battito di piedi e mani, e da movenze complesse.

Anni del Maiale: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 - Orlando, Stati Uniti

Orlando in Florida

Il segno del Maiale è noto per essere spensierato e accomodante. Famosa per i suoi leggendari parchi divertimenti, i grandi centri commerciali e la vita notturna, Orlando è la destinazione perfetta per questo segno, che qui potrà vivere avventure spensierate e indimenticabili. Durante il soggiorno si può fare un tuffo nell'infanzia grazie a Legoland Florida, dotato di oltre 50 attrazioni, o di acquistare un biglietto per una partita di basket dell'Nba degli Orlando Magic per godersi un match fantastico.

Anni del Cane: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 - Dublino, Irlanda

Dublino

Nota per la cordialità della sua gente, Dublino è il posto giusto per i nati nell'anno del Cane. Simpatico, onesto e responsabile, questo segno apprezzerà l'ospitalità della capitale irlandese. A ogni angolo si trovano accoglienti pub locali, quindi perché non fare un'esperienza di pub crawl per incontrare la gente del posto e ascoltare musica tradizionale dal vivo. Se hai voglia di qualcosa di più stimolante, puoi prendere parte a lezioni di danza di gruppo per imparare i balli tradizionali irlandesi.

Anni del Gallo: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 - Chiang Mai, Thailandia

Chiang Mai

I nati del segno del Gallo, pragmatici e puntuali, apprezzeranno l'ampia varietà di attività disponibili a Chiang Mai. La città più grande del nord della Thailandia offre molte attività pratiche tra cui lezioni professionali di Muay Thai boxe e corsi di cucina, pur rimanendo un luogo di assoluto relax con campagne lussureggianti, siti storici e templi antichi da visitare. Situata nel nord della Thailandia, questa città tranquilla dal clima mite è il luogo ideale dove i Galli possono rilassarsi e recuperare le energie nella cornice di una valle serena.

Anni della Scimmia: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004. 2016 - Londra, Regno Unito

Londra

Per l'energico segno della Scimmia, che ha sempre sete di sapere e di nuove culture, la meta ideale è Londra. Piena di proposte culturali e cose da fare, questa destinazione è un vero paradiso per i nati sotto questo segno. Qui potrà scoprire nuovi punti ristoro pop-up, fare un tour a piedi storico sulle donne nell'East End oppure optare per un'attività divertente quale un'esperienza in un laboratorio di cioccolato per imparare a preparare dolci come cioccolato, cioccolatini e tartufi.

Anni della Capra/Pecora: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 - Kilpisjärvi, Finlandia

Kilpisjärvi

Un viaggio in campeggio in Finlandia può soddisfare le menti creative dei nati nell'anno della Capra/Pecora, che tendono ad essere accomodanti e fantasiosi. Il piccolo borgo lacustre di Kilpisjärvi è la destinazione ideale per entrare in contatto con la natura e un punto di partenza strategico per molte avventure in Lapponia. Con così tanto da esplorare, è una buona idea noleggiare un'auto per percorrere questo variegato territorio. Imperdibile la Riserva Naturale di Malla, la più antica della Finlandia, dove puoi trovare specie rare di piante alpine e di farfalle. Puoi anche fare trekking sul fell Saana o sul monte Halti, il punto più alto del Paese, sito sul confine con la Norvegia.

Anni del Cavallo: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 - Los Angeles, Stati Uniti

Los Angeles

La libertà di un viaggio on the road fino alla seconda città più grande degli Usa farà innamorare il segno del Cavallo, che si contraddistingue per la passione per i viaggi e l'indipendenza. Luogo di residenza di molti ricchi e famosi con tantissimi luoghi di intrattenimento, la città offre un'ampia scelta di attività. Divertiti a scovare le case delle celebrità, lascia l'auto per un giorno e opta per un tour privato in bici lungo la strada panoramica da Santa Monica a Venice Beach, oppure dirigiti verso le colline per scattare una foto accanto alla famosissima insegna di Hollywood. I viaggiatori nati nell'anno del Cavallo avranno modo di assecondare a loro natura indipendente partendo da Los Angeles per fare un tour in auto nel Parco Nazionale di Joshua Tree alla scoperta della storia e delle attrazioni naturali del sito.

Anni del Serpente: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 - Rio de Janeiro, Brasile

Rio de Janeiro

Con le sue distese di sabbia dorata, Rio è una meta ideale per una vacanza al mare secondo i viaggiatori e rappresenta la destinazione perfetta per il segno del Serpente, un introverso che ama il relax e il lusso. Anche le persone più esigenti troveranno qui il loro lido ideale: dagli angoli più nascosti come la vicina isola di Ilha Grande alle spiagge cittadine più note quali Copacabana e Ipanema, c'è qualcosa per ogni gusto e per ogni segno zodiacale che voglia semplicemente divertirsi. Per un'esperienza notturna più tranquilla, partecipa a un tour in barca a vela al tramonto a Rio de Janeiro per passare davanti ad alcuni dei principali siti di interesse della città e fare il bagno nelle calde acque dell'oceano.