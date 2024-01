Dal letto alle piste da sci con il Family Resort Sonnwies

L'Alto Adige è una delle mete più amate dagli sciatori e dagli amanti della montagna italiani, ma non solo. Questo perché negli anni le sue strutture sono riuscite a conciliare in maniera perfetta il lusso e la semplicità autentica delle destinazioni d'alta quota. Un esempio, in questo senso, è il Family Resort Sonnweis di Luson, in provincia di Bolzano. Poche macchine salgono a Luson: la strada finisce perché iniziano i sentieri che portano a scoprire questo incantevole territorio. Niente semafori, niente caos. L’hotel Sonnwies è situato proprio qui, in posizione panoramica, attorniato da un paesaggio alpino spettacolare.

L'Hotel Sonnwies di Luson

L'Hotel Sonnwies di Luson: lusso e sci

La posizione in cui sorge il Sonnwies è ideale per chi ama sciare, anche se principiante. Dà infatti accesso alle aree sciistiche più belle delle Dolomiti. Non solo: la zona Mini Ski sorge accanto alla struttura e lo skipass è incluso sempre per tutta la famiglia. Insomma, quel che si dice "dal letto alla pista". Come dicevamo, anche per i bambini il Sonnwies è il luogo perfetto per il "battesimo" degli sci. La scuola si trova direttamente in hotel ed è possibile prenotare lezioni a partire da 2 anni e mezzo, noleggiando il materiale, casco compreso, direttamente in struttura.

Per chi vuole, invece, sciare nel comprensorio della Plose, partono ogni giorno navette gratuite dall'hotel.

Non solo sci: dal pattinaggio allo slittino

La pista di pattinaggio con noleggio di pattini si trova nel giardino dell’hotel ed è fruibile da dicembre a metà marzo. I pattini da ghiaccio sono disponibili per grandi e piccini in tutte le misure. I simpatici pinguini aiuteranno i più piccoli a fare le prime esperienze sul ghiaccio. Per chi ama lo slittino, Luson è la destinazione perfetta. La pista da slittino tra le più lunghe dell'Alto Adige si chiama Rudi Run: è lunga 10,5 km e parte dalla Plose. Sempre a Luson c’è anche una pista da slittino separata per bambini piccoli, piste da slittino naturali e slittate al chiaro di luna: la località ha semplicemente tutto da offrire quando si tratta di slittini. Divertenti discese in slitta partono anche direttamente all’hotel.

Al Sonnwies si può pattinare

L'offerta Sonnwies per le famiglie

Grazie alle 70 ore di assistenza e animazione alla settimana (dai neonati fino ai 14 anni), ai 10.000 mq di natura e parco giochi, ai tantissimi spazi i bambini di ogni età, gli ospiti più piccoli trovano davvero di tutto: dalla parete di arrampicata al mini zoo; dai laboratori alla pista di pattinaggio su ghiaccio situata nel giardino dell’hotel. E poi ci sono le cinque piscine interne ed esterne (piscina, piscine per bambini, vasche per neonati) con scivoli e giochi d'acqua che sono un vero e proprio catalizzatore di divertimento per tutta la famiglia.

Una delle piscine del Sonnwies

I giochi dell’Acquapark attirano i bambini di tutte le età: ci sono poi scivoli speciali come quello lungo 80 metri con misurazione del tempo e lo scivolo a onde larghe, adatto anche ai più piccoli. Di fronte all’hotel, la mini fattoria biologica che sembra uscita dal libro delle fiabe, rende il Sonnwies un hotel dove concedersi i privilegi di una vacanza di lusso e allo stesso tempo godere del sano fascino della vita rurale di montagna.

Da Sonnwies c'è anche la fattoria

Animali da accarezzare, profumo di fieno nella stalla, il belare delle pecore, la morbidezza dei coniglietti: per i bambini (ma anche per gli adulti), il maso della famiglia Hinteregger è un vero e proprio paradiso. Qui si impara ad avere contatto con gli animali e si impara anche a fare il burro con il latte fresco delle mucche.

E per gli adulti benessere, Spa e gusto

Se per i bambini, l’Hotel Sonnwies è il paradiso dalle mille possibilità di divertimento, per i genitori è il luogo dove vivere una vacanza disegnata con cura, durante la quale rilassarsi nelle esclusive villas con piscina privata, sauna, vasca idromassaggio e solarium privati e durante la quale risvegliare gusto e olfatto con le degustazioni personalizzate insieme al sommelier.

Una delle mountain villa del Sonnwies

Vi è un’area wellness esclusiva, dove potersi rilassare nel bagno di vapore al profumo di fiori, nella sauna di vapore tirolese con vista mozzafiato sulle Alpi dell’Alto Adige, nel bagno Brechel con rami di abete. In quest’area ad uso esclusivo degli adulti si trovano anche docce a tema, una fontana di ghiaccio, un’area per distendersi con accesso diretto al prato esterno, luoghi di riposo, solarium, fontana con acqua potabile. Un ampio menu di trattamenti wellness e beauty e numerosi angoli relax per riposare completano l’offerta. “Relax per due” propone un bagno rivitalizzante con olio essenziale di pino mugo nella lussuosa vasca idromassaggio, seguito da un massaggio alla schiena con applicazione di arnica per alleviare le tensioni. Il piacere continua con una pausa negli accoglienti angoli relax. Come piccolo extra viene regalata una lozione per il corpo all’arnica da applicare a casa.

Hotel Sonnwies

Via Alter Rungger 20 - 39040 Luson (Bz)

Tel 0472413533