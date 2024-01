Otto marzo on the road: viaggio con le amiche su un'auto d'epoca

In viaggio verso ignote destinazioni a bordo di una fiammante quattro ruote dal fascino vintage. È la suggestiva proposta di Slow Drive dedicata a tutte le donne per celebrare in maniera alternativa la Festa dell'8 marzo. Quindi, perché non condividere una spensierata avventura “on the road” fra amiche a bordo di fiammanti auto d'epoca marchiate Porsche, Morgan, Alfa, Triumph e non solo?

Festa della donna particolare, a bordo di un'auto d'epoca

«Donne al volante…», una frase ricorda pregiudizi e stereotipi di genere coi quali gli uomini giudicano le donne considerandole impacciate ed estranee al mondo dei motori.

Slow Drive mette a disposizione una serie di modelli storici per rispondere alle più svariate esigenze

Al contrario, è stretto il rapporto tra le donne e le automobili. Un amore che risale alle origini delle auto stesse, un legame che si è via via consolidato. E anche l’aspetto più “glamour” e di costume ha sempre unito i due mondi: il cinema, la musica, la moda e l’arte in ogni forma.

Le sedi di Slow Drive per il noleggio si trovano in Lombardia e in Toscana

Slow Drive, azienda specializzata nel noleggio di autovetture, ha pensato alle donne progettando una fuga dal quotidiano, in vista dell'8 marzo, Giornata internazionale dedicata alla Festa della Donna, da vivere senza fretta ma ricca di emozioni, proponendo un pacchetto perfetto da regalare (e regalarsi con le amiche) per chi desidera immergersi in atmosfere suggestive, come il Lago di Garda, Brescia e Verona, la Toscana con Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno e Siena o ancora, il Lago di Como, Padova e Savona.

Otto marzo a bordo di un'auto d'epoca: come progettare il viaggio

Per organizzare il viaggio basta scegliere l'auto dei sogni su www.classiccartour.eu e si riceverà un elegante cofanetto, che sarà anche il ricordo di un’esperienza speciale, contenente il buono per l’auto d’epoca, i guanti da guida in rete per la pilota, gli occhiali da sole vintage per la navigatrice, la scheda descrittiva del veicolo, le mappe e gli itinerari. E poi pronti, partenza, via: dalla sede bresciana di Padenghe sul Garda o da quella a pochi chilometri da Firenze. Sul sito, per l’8 marzo tante le offerte speciali: il noleggio di mezza giornata (5 ore a scelta dalle 9 alle 19) a partire da 150 euro, oppure di una giornata (10 ore dalle 9 alle 19) a partire da 250 euro. O l’intero weekend: 2 giorni dalle 9 del primo alle 19 del secondo giorno (a partire da 350 euro).

Nel kit di benvenuto è presente anche una coppia di guanti da corsa in pelle

Inoltre, per avere lo sconto del 10% sull'intero listino dell'e-commerce, basta inserire il codice SLOWDRIVEDONNA. Il buono ha validità di 2 anni.

Slow Drive - Vintage car rental

Sede operativa Lago di Garda: via Marconi 108 - Padenghe sul Garda (Bs)

Sede operativa Toscana: via C. Battisti 62 - Fucecchio (Fi)

Tel 030 9907712