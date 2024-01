Dal triangolo al rettangolo: la nuova forma del miglior Club Sandwich al mondo

Anche una delle cose migliori al mondo può migliorarsi. Parola di Park Hyatt Milano. Qui nel 2009 Tyler Brûlé, fondatore della rivista Monocle, in occasione di un suo viaggio a Italia, aveva mangiato quello che aveva definito “il miglior Club Sandwich al mondo”. Da allora, l'interpretazione di questo classico - sempre richiestissimo dagli ospiti dell'hotel, dato l'alto coefficiente di golosità - si è evoluta, adottando forme nuove, ma mantenendo intatta la sua sfiziosa sostanza. E ora, dopo la versione originale - con le fette di pane tagliate a triangoli, come recitava la ricetta creata all'Union Club di New York a fine Ottocento - il Club Sandwich di Park Hyatt Milano si è presentato al pubblico in struttura quadrata. Con l'arrivo del 2024 e l'ingresso nella terza decade di attività dell'hotel, il sandwich arriva oggi al tavolo in una dimensione intrigante ma anche funzionale, che promette di conquistare pupille e papille (gustative): il rettangolo!

Ecco il nuovo Club Sandwich rettangolare del Park Hyatt Milano

A lanciare la nuova edizione del Club Sandwich firmato Park Hyatt Milano sono le cucine guidate da chef Guido Paternollo, che dirige anche il fine dining dell'hotel, Pellico 3.

Lo chef Guido Paternollo

La sua gustosa rivisitazione parte dalla tostatura di tre fette di pan carré su tutti i lati. Alla base della prima viene versato uno strato di maionese alla senape di Digione, un paio di foglie di lattuga ben lavata e condita con olio e sale, 4/5 fette di pomodori ramati tagliati e dallo spessore di 4mm, uovo sodo e 4 strisce (immancabili!) di bacon. Nella parte centrale si ripete la composizione, con maionese alla senape, lattuga e pomodori; ma qui il grande protagonista è il tacchino. Viene preparato massaggiando prima bene la carne con sale e pepe; il tacchino viene poi legato e fatto rosolare in casseruola con un filo d'olio e, una volta pronto, viene massaggiato ancora con senape liscia e messo in un sacchetto sottovuoto, lasciandolo cuocere in forno a vapore a 68° per 3 ore. La carne, morbida e ricca di aromi, viene poi tagliata all'affettatrice con uno spessore di 3 mm. L'ultima fetta di pan carré tostato viene ricoperta di maionese alla senape. Una volta completato l'assemblaggio, si rimuove la crosta del pan carré e il Club Sandwich viene tagliato a rettangoli, serviti con il proprio stuzzicadenti e patatine fritte.

Il fine dining dell’hotel, Pellico 3

«Per inaugurare le celebrazioni per i vent'anni di Park Hyatt Milano, abbiamo voluto dare una nuova veste al nostro iconico sandwich imbottito, senza però snaturarne l'identità gastronomica - spiega chef Paternollo - Ci piaceva l'idea di rivisitare un classico con un formato di più facile gestione per l'ospite: siamo certi che questa inusuale versione esalti l'anima in essa contenuta e convinca ancora una volta che il nostro è il miglior club Sandwich al mondo!».

Pellico 3 Milano - Park Hyatt Milano

Via Silvio Pellico 3 - 20121 Milano

Tel 02 88211234