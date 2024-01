Apre Steinach Townhouse: chef Fenoglio diventa oste nella sua Merano

Che Steinach Townhouse non sia un B&B qualunque, lo si capisce sin dal primo sguardo. L'immobile che sarà inaugurato verso la metà di marzo 2024 e che trasformerà chef Andrea Fenoglio (Sissi*) in un oste di primissimo livello, è frutto del recupero di un importante palazzo nel rione Steinach. Si tratta del quartiere più antico di Merano ed anche il più autentico della cittadina alle porte di Bolzano, che si sviluppa dal Duomo fino a Porta Passiria. Steinach Townhouse è l'unico palazzo singolo, non attaccato ad altri immobili, in tutto il quartiere, costruito nel 1800 a pochi passi da un maso e da una vigna che arrivava fino alla chiesa di San Nicolò. Undici le camere, di cui 8 suite da 55-65 metri quadrati e tre camere da 40 metri quadrati.

Ad acquistarlo è stato Roger Botti, direttore artistico di quel concentrato di genio che è Robilant - maison del desing con base a Milano che ha all'attivo collaborazioni con brand del calibro di Campari, Barilla, Ferrari Trento, Braulio, Fabbri 1910 ma anche Nike, Moncler, Collistar, QC Terme ed Ita Airwais - che si è poi occupato, con la moglie Giulia De Andreis, di un vero e proprio capolavoro di restauro conservativo. La coppia ha recuperato tutto il possibile nel palazzo, a partire dai pavimenti, praticamente rimasti originali. Per l'arredamento, Botti e De Andreis hanno optato per mobili originali e pezzi di design. Unica eccezione i letti, scelti comunque tra i migliori sul mercato e all'altezza di un B&B che voglia distinguersi.

Steinach Townhouse: solo prima colazione "stellata" (per ora)

Spazio anche per le attenzioni in chiave green.«La casa - spiega Andrea Fenoglio a Italia a Tavola - è stata dotata di domotica e impianti di raffrescamento e riscaldamento di ultima generazione ed è alimentata da pompe di calore. Incredibile il senso di benessere, sia in estate che in inverno, che si ha varcando la soglia della casa, dovuto al fatto che non ci sono flussi d'aria. I muri irradiano il caldo e il fresco in maniera impercettibile». Roger Botti e Giulia De Andreis hanno inizialmente gestito in prima persona Steinach Townhouse, ma poi hanno deciso di darlo in gestione alla famiglia Fenoglio.

«Per noi - spiega ancora lo chef del Sissi di Merano - è un'opportunità importante di crescita con un completamento dell'offerta(del ristorante Sissi* di Merano, ndr). La sfida sarà riuscire a portare anche a Steinach Townhouse il nostro modo di vedere l'ospitalità, già percepito dai nostri clienti del Sissi. Nel nuovo B&B si potrà soggiornare e proporremo solo la prima colazione. Non si cenerà, almeno in fase iniziale. I presupposti per realizzare un bellissimo progetto ci sono tutti, adesso bisogna renderlo realtà».

Steinach Townhouse Meran

Via Hallergasse, 21 - 39012 Merano (Bz)

Tel 0473 198 0000