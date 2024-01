Brunch della Befana italo-francese con sorpresa al Sofitel Rome Villa Borghese

Sabato 6 gennaio 2024, in occasione dell’Epifania, il Sofitel Rome Villa Borghese propone una giornata da “re” sul rooftop con vista su Roma in cui stile, design e gusto celebrano il connubio tra Italia e Francia per il brunch della Befana.

Il Sofitel Rome Villa Borghese

La proposta gastronomica, dedicata alla famiglia, è stata creata dallo chef Giuseppe D’Alessio per godere di una pausa di gusto in un luogo magico come Settimo Roman Cuisine & Terrace.

Il Brunch della Befana dello chef Giuseppe D’Alessio

In onore dei Re Magi doni per i bambini e la tradizionale Gallette de Rois per tutti: si tratta di un dolce tradizionale francese che decreterà re della giornata chi trova la sorpresa al suo interno.

Lo chef Giuseppe D'Alessio

«Il Sofitel Rome Villa Borghese rappresenta il connubio perfetto tra l’Art de Vivre francese e la Dolce Vita italiana, che amiamo riproporre in maniera creativa - dichiara Elodie Lacroix, General manager - La nostra cucina è una casa aperta alla città, dove trascorrere momenti di relax nel segno dello stile e del gusto».

Per il brunch lo chef suggerisce una varietà di pani lievitati, dalle focacce ai croissant salati, dalle pizze farcite alle bruschette accompagnate da salumi e formaggi del territorio, varietà di insalate, carpaccio di manzo, insalata di polpo, uova, fritti romani e non solo, con un angolo dedicato ai dolci, dalla Gallette du Roi alla crostata di ricotta e visciole, dai cornetti ai waffle, dai french toast ai pancake.

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 06.478021 oppure mandare una mail a booking.settimo@sofitel.com

Il costo è di 75 € a persona esclusi vini e menu à la carte disponibile per i bambini.

Sofitel Roma Villa Borghese

via Lombardia 47, 00187 Roma, Italia

Tel 06 478021